Legendární francouzský herec Alain Delon má sebevražedné myšlenky. Z lékařské zprávy, do které nahlédla francouzská televizní stanice BFM TV, vyplývá, že je fyzicky i psychicky zesláblý a už nemá vůli žít.

Lékaři ve spisu z přelomu loňského září a října konstatovali, že u Delona je velké riziko sebevraždy, trpí úplnou ztrátou rozlišovacích schopností a permanentními bolestmi celého těla. Obecně je pak osmaosmdesátiletý herec, kterého proslavily role ve filmech Samuraj či Rocco a jeho bratři, ve velmi špatném zdravotním stavu. Závěry zprávy poprvé odhalil deník Le Parisien a nyní popsala televize BFM TV.

Prvních náznaků špatného psychického stavu si lékaři všimli v roce 2019, kdy herec upadl do depresí v návaznosti na prodělanou mrtvici. „Pan Delon vyjádřil sklíčenost a ztrátu důvěry ve své tělo. Opakovaně uvádí, že už nechce žít, pokud bude muset zůstat v invaliditě nebo hospitalizován,“ uvedl jeho ošetřující psychiatr před pěti lety.

Lékaři rovněž napsali, že se herec cítil unavený a bez zájmu o okolní svět. Jedinou radostí pro něj byla jeho dcera Anouchka.

Deprese a bolesti

Zdravotní stav francouzského herce se od té doby postupně zhoršuje. Ještě v roce 2021 měl intelektuální schopnosti na normální úrovni, pak už to podle expertů začalo jít z kopce. V období od září 2021 do června 2023 se podle nich Delonovy rozlišovací schopnosti výrazně zhoršily a od června minulého roku je postupně zcela ztratil.

Podobný popis zdravotního stavu Alaina Delona se opakuje i ve zprávě z minulého roku. Kromě duševního se zhoršuje také jeho fyzický stav, přičemž lékaři zaznamenali pády a srdeční selhání. Svým ošetřovatelům si francouzský herec stěžoval na „trvalé bolesti po celém těle“. Kvůli nim také chodí na celou řadu lékařských zákroků a podstupuje vleklé léčby.

Kvůli špatnému zdraví se u herce děje to, čeho se v roce 2019 bál. Po většinu času je odkázaný na pečovatele, kteří se každý den starají o jeho životní potřeby. Při slyšení v rámci červencového soudního vyšetřování sporů v jeho rodině nedokázal vstát ze židle a pohyboval se jen s berlemi. Podle listu Le Parisien se tehdy svěřil praktickému lékaři a policistům, že už nechce žít. „Můj život skončil,“ vyjádřil se.

Rodinné spory

Herce kromě neutěšeného zdravotního stavu trápí i právě rodinné spory, které se dějí na dvou různých rovinách. Nejnovější lékařská zpráva o Delonově stavu vznikla v době, kdy tři hercovy děti podaly stížnost na jeho společnici Hiromi Rollinovou, jež podle nich zneužívá Delonovy slabosti a dokonce se na něm dopouští fyzického násilí. Vyšetřování nakonec žádné známky něčeho podobného neodhalilo. Rollinová se nařčení bránila obviněním, že se jeho děti snaží jenom dostat hercovo dědictví.

Kromě toho vedou potomci legendárního herce také spor o to, kdo bude o otce pečovat. Synové Anthony a Alain-Fabien si přejí, aby zůstal ve své francouzské rezidenci v Douchy. Takové přání vyjádřil i sám Deloin. Proti je jeho dcera Anouchka, jež by herce chtěla převézt do Švýcarska, kde by podle ní mohl podstoupit kvalitní léčbu. Bratři si naproti tomu myslí, že po hercově smrti chce jen platit menší dědickou daň. Kvůli sporům v rodině také herec nově dostal zákonného zástupce, jenž mu bude pomáhat s rozhodováním o zdravotní péči.

Onemocnění svalů i mozku

Špatný zdravotní stav trápí více celebrit. Je mezi nimi i známá kanadská zpěvačka Céline Dion, která trpí vzácnou autoimunitní poruchou nervového systému známou jako Stiff-Person Syndrome (nemoc „ztuhlého člověka“). Trápí ji bolestivé křeče a ztuhlé svaly. Kvůli zdravotním problémům už několik let ruší plánované koncerty. Lidé s tímto závažným typem onemocnění jsou také více citliví na hluk, dotek a emocionální stres.

Vleklými nemocemi trpí i herec Bruce Willis, kterému lékaři diagnostikovali poruchu řeči způsobenou poškozením mozku a následně i nevyléčitelný typ demence spojený s částmi mozku starajícími se o jazyk, osobnost a chování. Vážnou nemocí dlouhodobě trpí i herec Michael J. Fox, jenž více než třicet let bojuje s Parkinsonovou nemocí, ale i americká herečka Selma Blairová, kterou postihla roztroušená skleróza.