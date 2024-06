Čerstvá šedesátnice Courteney Coxová, která je známá především jako Monica Gellerová ze seriálu Přátelé, prošla pestrou kariérou od modelingu přes herectví až po režii. Její životní cesta zahrnuje role v kultovních filmech, úspěšné televizní seriály a dokonce i podnikání s prostředky pro čistou domácnost. Jak se z dívky z Alabamy stala jedna z nejlépe placených hereček a co ji přivedlo k plastickým operacím?

Šedesátnice Courteney Coxová | Foto: Shutterstock/lev radin

Narodila se 15. června 1964 v Birminghamu ve státě Alabama jako Courteney Bass Coxová. Dívka z rozvedené rodiny v životě vyzkoušela leccos. Hrála na bicí, studovala architekturu, zkusila modeling, ale nakonec zvítězilo herectví.

Už ve dvaceti letech si zahrála ve videoklipu k písni Dancing in the Dark zpěváka Bruce Springsteena. V roce 1987 naskočila do rozjetého seriálu Rodinná pouta a stihla natočit ještě 19 epizod. Na place se tenkrát potkávala i s Michaelem J. Foxem. Po boku Jima Carreyho natočila komedii Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994).

Seriál Přátelé skončili před 20 lety. Matthew Perry se na něj nikdy nedíval

Fanoušci hororů ji znají jako reportérku Gale z filmů Vřískot 1 až 6, přičemž první horor z této série měl premiéru v roce 1996 a zatím poslední vloni.

K životní roli Moniky Gellerové v sitcomu Přátelé se dostala díky konkurzu. Původně byla pozvána na casting role Rachel Greenové, ale tu si nakonec zahrála Jennifer Anistonová. „Konkurz se konal v době, kdy mi docházely peníze. Šla jsem do toho, přečetla si pilotní díl a řekla si: To je skvělé!“ uvedla Coxová pro americkou televizi CBS.

Úžasných deset let s Přáteli

Postava perfekcionistky a šéfkuchařky Moniky jí přinesla světovou popularitu. Úspěšný seriál se vysílal deset let a dodnes se stále reprízuje.

„Jsem vděčná, že jsem měla příležitost pracovat s tak úžasnými lidmi. Byla to moje rodina. Těch deset let bylo pro mne vším,“ řekla CBS a loni pro týdeník Variety poznamenala: „Každý chtěl pro každého to nejlepší. Nebyla tam žádná žárlivost, bylo to jen: Udělejme to nejlepší, co umíme, a pojďme se v tom navzájem podporovat.“

Zdroj: Youtube

Díky Přátelům se spolu se svými ženskými kolegyněmi dostala i do Guinessovy knihy rekordů jako jedna z nejlépe placených televizních hereček, když v posledních dvou sezonách sitcomu inkasovala milion dolarů za epizodu.

Z období po Přátelích stojí za zmínku hereččino ztvárnění cynické bulvární redaktorky Lucy Spillerové v televizním seriálu Dirt, který se vysílal v letech 2007 až 2008. Coxová si zkusila i profesi režisérky, a sice při natáčení sitcomu Město žen, v němž si zahrála hlavní roli rozvedené čtyřicátnice, která s oblibou loví zajíčky. Seriál, jenž se vysílal v letech 2009 až 2013, se dočkal šesti sérií.

Když se Coxová zúčastnila pořadu Kdo myslíte, že jste?, který zkoumá rodokmeny slavných, zjistilo se, že je přímým potomkem anglických králů Viléma I. Dobyvatele a Eduarda I. Anglického. Bojovnost v krvi po nich rozhodně má, praktikuje totiž budokan karate.

Když nůž projde masem a narazí na kost. Hororový Vřískot straší už od 90. let

Herečka mohla rodové geny obohatit i o superhrdinské, chodila totiž s Batmanem, respektive jeho představitelem Michaelem Keatonem. Nakonec to ale neklaplo a dítě, konkrétně dceru Coco (ročník 2004), zplodila s režisérem Davidem Arquettem, za něhož se provdala mezi pátou a šestou sezonou Přátel. Manželství vydrželo na Hollywood slušných 14 let a zbyla po něm produkční společnost Coquette Productions.

Nyní je hereččiným partnerem o dvanáct let mladší irský zpěvák a skladatel John McDaid, který napsal písně třeba pro Eda Sheerana, Pink či Robbieho Williamse.

Nepovedené plastiky

Ani Coxová se jako mnoho jejích kolegyň z branže neubránila vylepšování svého vzhledu pomocí plastické chirurgie. Do obličeje si nechala aplikovat dermální výplně. O své motivaci k tomuto kroku v rozhovoru pro podcast Gloss Angeles řekla: „Myslela jsem si, že stárnu, když jsem byla ještě opravdu mladá.“ Výplně v podkoží se jí ale sesunuly, a tak si je nechala odstranit. Teď prý vypadá starší, ale zato přirozeně.

Odhalení hvězdy pro Courteney Coxovou na Hollywoodském chodníku slávy v Los Angeles, 27. února 2023. Zleva Laura Dernová, Coxová, Jennifer Anistonová a Lisa KudrowováZdroj: ČTK

Herečka se v poslední době věnuje i podnikání mimo svou branži. Navrhla a pod značkou Homecourt prodává vonné čisticí prostředky a další produkty pro domácnost. V rozhovoru pro Variety naznačila, že v její postavě přehnaně čistotné Moniky z Přátel tedy evidentně bylo i kus jí samotné.

A když byla loni odhalena její hvězda na Hollywoodském chodníku slávy, Coxová ji hned nastříkala vlastním čistidlem a přeleštila. „Myslím si, že lidé by se ke svému domovu měli chovat tak, jak se chovají k sobě. Proč tedy šetřit na věcech, které jsou tak důležité?“ ptá se žena, která na svém e-shopu nabízí třeba vonnou svíčku za 65 dolarů, což je zhruba 1500 korun.