KVÍZ: Jak znáte herečku Marii Rosůlkovou? Byla milovnice i vyznavačka detektivek

Herečka Marie Rosůlková se narodila do rodiny ševce-živnostníka. Přestože se upnula k herectví, nemohla odejít na pražskou Státní konzervatoř, protože v Praze už studoval její bratr – a mít hned dva potomky v dosti drahém městě by bylo pro rodiče příliš nákladné. Proto Marie vystudovala doma v Plzni dvouletou obchodní akademii a pracovala v místní pobočce Pozemkové banky. Zároveň ale během studií ochotničila a chodila na soukromé hodiny herectví. Vyplatilo se jí to. Připomeňte si s Deníkem dnes, třicet let po jejím úmrtí (17. prosince 1901 – 15. května 1993), tuto výjimečnou ženu.

Taková normální rodinka - zleva Jana Štěpánková, Marie Rosůlková, Daniela Kolářová a Dana Medřická | Foto: se svolením ČT