Herečka Robin Wrightová obdrží od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta MFF. Seznam VIP star letošního filmového festivalu v Karlových Varech by tak měl být kompletní. Festival skončí filmem Šampióni v hlavní roli s Woodem Harrelsonem.

Americká herečka a režisérka Robin Wrightová. | Foto: MFF Karlovy Vary

Americká herečka Robin Wrightová, režisérka a filantropka, známá mimo jiné ze seriálu Dům z karet nebo jako Jenny, životní láska Forresta Gumpa ze stejnojmenného filmu, doplnila VIP seznam hvězdných hostů, kteří letos navštíví mezinárodní festival (MFF) v Karlových Varech. Na závěrečném ceremoniálu filmové přehlídky obdrží Cenu prezidenta MFF. Na její počest promítne karlovarský festival její oblíbený film Princezna nevěsta, který jej dnes už považován za filmovou klasiku.

Robin Wrightová je nejen oceňovaná herečka, ale také režisérka. Nedávno režírovala svůj první celovečerní titul Země (Land) a zároveň v něm vytvořila hlavní úlohu. Film měl premiéru na filmovém festivalu Sundance. Krátce po jeho uvedení režírovala několik epizod oceňovaných dramatických seriálů Ozark a Jen mi dál lži (Tell Me Lies). Lásku k režii také projevila v několika epizodách populárního seriálu společnosti Netflix Dům z karet (House of Cards), který významně ovlivnil seriálovou tvorbu.

Její herecký talent vynikl především v seriálu Dům z karet, za který získala mnoho ocenění, včetně tří nominací na Zlatý glóbus, který dostala v roce 2014. Za stejnou roli si vysloužila také pět cen od herecké asociace Screen Actors Guild (za vynikající ženský herecký výkon v dramatickém seriálu), na další dvě ceny byla nominována společně se svými kolegy. Pětkrát po sobě navíc získala nominaci na cenu Emmy v kategorii hlavní herečka v dramatickém seriálu, a to za každou sezónu tohoto veleúspěšného seriálu společnosti Netflix.

Letos na podzim ji uvidíme v hlavní roli fantasy filmu Damsel, kde si zahraje po boku Millie Bobby Brownové. A také ve filmu Here režiséra Roberta Zemeckise, kde bude jejím hereckým partnerem Tom Hanks.

Robin Wrightová byla v průběhu let za své výkony mnohokrát oceněna. Na 35. ročníku Amerického filmového festivalu v Deauville získala cenu za celoživotní přínos filmu. První dvě nominace na Zlatý glóbus a cenu Screen Actors Guild za nejlepší herečku ve vedlejší roli se dostavily už v roce 1995, a to za nezapomenutelnou roli Jenny v oscarovém filmu Roberta Zemeckise Forrest Gump. Druhá nominace na cenu Screen Actors Guild za nejlepší herečku v hlavní roli přišla už dva roky na to za roli ve filmu Nicka Cassavetese Je tak úžasná a třetí nominaci, tentokrát za nejlepší herečku v televizním filmu, si vysloužila za film Freda Schepisiho Zánik Empire Falls Wrightová získala také tři nominace na cenu Independent Spirit za výkony ve filmech Erin Dignamové Loved, Rodriga Garcii Nine Lives a Jeffa Stanzlera Sorry, Haters. Je bývalou ženou Seana Penna, s nímž má dvě děti.

Letošní 57. ročník MFF navštíví ze zahraničních VIP hostů ještě Russell Crowe, Ewan McGregor a Alicia Vikanderová. Zakončovacím filmem festivalu bude podle organizátorů film Šampióni v hlavní roli s Woodem Harrelsonem. Snímek je remake úspěšné stejnojmenné španělské komedie z roku 2018. Harelsonův Marcus je renomovaný basketbalový trenér, jehož kariérnímu postupu brání jeho vlastní paličatost a vznětlivost.

Letošní festivalová přehlídka vzdá také poctu jedné z nejvýznamnějších producentek nezávislého filmu Cristině Vachonové. MFF zároveň uvede jeden z jejích nejnovějších producentských projektů, romantické drama Minulé životy režisérky Celine Songové, který měl premiéru na festivalu Sundance a do programu jej vybralo i letošní Berlinale.