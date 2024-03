Patří k herečkám, které kromě talentu oplývají přirozenou krásou, inteligencí a elegancí. Mnozí si Zlatu Adamovskou vybaví jako Elišku ze seriálu Sanitka, zpěvačku Evu ze seriálu Hříchy pro pátera Knoxe nebo v posledních letech jako ráznou doktorku Bělu z Ordinace v růžové zahradě. V sobotu 9. března oslaví pětašedesáté narozeniny.

Herečka Zlata Adamovská slaví pětašedesátiny | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Herectví bylo pro Zlatu Adamovskou vysněným povoláním od dětství. „Ve škole jsem se vždycky ráda předváděla, exhibicionismus ostatně patří k prvním předpokladům hereckého povolání. Můj tatínek to brzy odhalil a přihlásil mě do dramatického kroužku v Praze a na piano,“ řekla herečka v televizním cyklu Neobyčejné životy.

Se Zlatou Adamovskou o jejím životě, kariéře i pohledu na svět:

Zlata Adamovská má jasno: Nemám potřebu fotit se pro lidi ráno nebo v plavkách

Do hodin dojížděla dvakrát až třikrát týdně. „Ale protože spojení z Klecan, kde jsem žili, bylo komplikované - a vůbec, velké město nabízí úplně jiné možnosti co do návštěv divadel nebo kin - rodiče se kvůli mně do Prahy přestěhovali,“ zmínila Adamovská v dokumentu.

Vykulené naivní stvoření

V patnácti letech nastoupila na studia na Pražské konzervatoři a brzy začala dostávat první role. „Přišla jsem do prostředí, kde byly vesměs děti z Prahy, které měly našlápnuto úplně jinak. Doma měly knihovny narvány těmi správnými knížkami, chodily do bijáků, prostě měly daleko větší rozhled než já,“ uvedla Zlata Adamovská.

Bylo jí šestnáct, když dostala od režisérky Věry Jordánové roli v inscenaci Petřička. „Byla jsem tehdy vykulené naivní stvoření, které přesně odpovídalo představě, jakou o postavě Petřičky režisérka měla. Natáčení pro mě bylo především úžasným setkáním s herci Jaroslavou Adamovou, Josefem Vinklářem, Jiřím Adamírou, Ladislavem Peškem, Blankou Waleskou a taky s Ivanem Luťanským. Otevřel mi oči v tom slova smyslu, že mladý člověk nemusí být jenom poslušný a plnit příkazy, ale občas se i vzepře a dělá si věci po svém. Takže i já jsem potom měla svoje období, kdy jsem putovala Prahou, bydlela jsem na několik adresách, prostě jsem si šla svým životem,“ vyprávěla v dokumentu herečka.

Na loňském 63. ročníku Zlín Film Festivalu převzala Zlata Adamovská zlatý střevíček:

Zlínský festival rozdal ceny vítězům. Zlatý střevíček převzala i Zlata Adamovská

Křehkou krásku, laborantku Naďu, ztvárnila o dva roky později ve filmu Mladý muž a bílá velryba režiséra Jaromila Jireše, natočeného podle knižní předlohy Vladimíra Párala. Tento film pro ni znamenal nášlap do světa, v němž se potkala s hereckými hvězdami jako Janou Brejchovou či Eduardem Cupákem.

Podívejte se na proměny Zlaty Adamovské:

A neztratila se mezi nimi. „Jaromil Jireš mi ukázal, jak se má existovat před kamerou, že cokoli navíc je prohlédnutelné. Uváděl mě i do jiných oblastí umění – pouštěl mi dokumenty, chodili jsme spolu na výstavy, půjčoval mi knížky, seznamoval mě se zajímavými lidmi z oblasti kultury. Bylo to krásné,“ zavzpomínala herečka na šťastné setkání s režisérem.

V témže roce, tedy 1978, vytvořila v pohádce režiséra Václava Vorlíčka Princ a Večernice úlohu princezny Elenky. Jen o rok později se objevila v dalších deseti snímcích, mezi nimiž dominují Kachyňovy Lásky mezi kapkami deště, Vláčilův Koncert na konci léta či Jirešova Causa Králík.

Eliška v Sanitce i hříšná zpěvačka Eva

Výrazně pak na sebe upozornila rolí Elišky v seriálu Sanitka z roku 1984. „Uvědomila jsem si obrovský respekt vůči práci záchranářů,“ uvedla herečka, která si v následujících letech zahrála i v dalších seriálech z lékařského prostředí.

Tím zásadním se pro ni stala Ordinace v růžové zahradě, v níž se stylizovala do postavy doktorky Běly Valšíkové (Páleníkové). Díky seriálu se mimochodem dala dohromady s hercem Petrem Štěpánkem, s nímž se potkala při jiné televizní práci už před mnoha lety. „Lidé mě oslovují ‚paní doktorko‘. Zatím ale po mě nikdo naštěstí nechtěl recept,“ smála se v dokumentu Adamovská, jíž prý byla úloha pediatričky Běly hned po přečtení scénáře velmi sympatická.

Při natáčení Ordinace v růžové zahradě dochází i k zábavným momentům. A nevyhýbají se ani Zlatě Adamovské:

Zdroj: Youtube

Další zásadní roli zpěvačky Evy ztvárnila v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe z roku 1992, které podle knižní předlohy Josefa Škvoreckého natočil režisér Dušan Klein. Měla s ním spolupracovat i na následných Hříších pro diváky detektivek, jenže otěhotněla. „Dušan z toho radost neměl. Rok dva jsem musela přecházet na druhý chodník, když jsem ho potkala. Ale dnes, když syna Petra vidí, říká - ano, to je ten tvůj hřích,“ vyprávěla ještě za režisérova života herečka. Natočila s ním mimochodem i další snímky jako Andělské oči nebo později Svatba na bitevním poli.

Za roli Zity Gráfové ve filmu Milenci a vrazi (2004) byla nominovaná na Českého lva. Zatím poslední velkou filmovou příležitost dostala ve filmu Ženy v běhu z roku 2019 režiséra Martina Horského, v němž je pevně rozhodnutá splnit poslední přání svého Jindřicha, totiž zaběhnout maraton.

Divadelní zářezy

Zlata Adamovská vytvořila mnohé role i na divadle. Hostovala v Divadle na Vinohradech (poprvé v roce 1978), v Realistickém divadle nebo Divadle Jiřího Wolkera. Jejím prvním angažmá se stala Městská divadla pražská, kam nastoupila v roce 1986 (zahrála si tam mimo jiné Janu ve Svaté Janě nebo Markétu v Markétě Lazarové či Lauru ve Skleněném zvěřinci).

V roce 1990 přešla do Divadla na Vinohradech, jehož členkou zůstala do roku 2010. Diváci ji tam mohli vidět například jako Julii v Křehké rovnováze, Renné v Markýze de Sade, Baronesu v Maškarádě, Clivii v Hostině u Petronia, Pilar ve Sto rocích samoty nebo Lady Cheveleyovou v Ideálním manželovi.

Zlatu Adamovskou můžete vidět třeba v divadelní hře Vzpomínky zůstanou:

Zdroj: Youtube

Velké role si zahrála také na scéně Divadla Ungelt – Margot v tragikomedii Na útěku a Vévodkyni ve hře Sklenice vody. Od roku 2018 spolupracuje s divadlem Studio DVA. Vidět ji zde můžeme, kromě divadelní adaptace Misery, také ve hře Vzpomínky zůstanou, komediích Tři grácie z umakartu a Bez roucha i legendární lovestory Starci na chmelu, v níž ztvárňuje roli profesorky.

„Myslím, že poprvé jsem ten film viděla někdy v době dospívání. Nejen lovestory, ale i revolta mládí proti zaběhlým řádům, navíc kouzelné písničky, které se staly hity, to všechno v symbióze mi doslova učarovalo. Film pro mne měl takovou zvláštní stylizaci a myslím, že i proto je dodnes výjimečný mezi všemi muzikály, které se k nám po revoluci nahrnuly. A ještě ke všemu je ryze český,“ podotkla Adamovská v dřívějším rozhovoru pro Deník.

Hlas Meryl Streepové

Podle ní ve Starcích na chmelu nehraje zcela pozitivní postavu. „Moje role soudružky profesorky je zářným příkladem a prototypem pedagoga, který musí mít všechno pod kontrolou, jelikož jakýkoli prohřešek jejích žáků by znamenal konec její kariéry. Proto se také zachová na konci tak, jak divák uvidí. K milé a chápající učitelce má rozhodně daleko,“ dodala herečka, která je také výraznou osobností českého dabingu.

Zlata Adamovská o dabingu:

Zdroj: Youtube

Svůj hlas propůjčuje například americké herečce Meryl Streepové, načítá i audioknihy. „Do života bych se klidně vrhla znovu. Pokud bych si s sebou mohla vzít svoje životní zkušenosti a méně naivity, šlo by se mi určitě radostněji. Bez zbytečných chyb i zádrhelů,“ řekla Deníku herečka před pěti lety, kdy slavila šedesátiny.

V osobním životě je vášnivá cestovatelka a vyznavačka kvalitních vín. „Po žádných metách jsem nikdy netoužila. Být dobrá v roli, kterou dostanu, to byl můj cíl. A přiznávám, baví mě, když mně lidé zatleskají,“ zmínila Adamovská.