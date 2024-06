/KOMENTÁŘ/ Hollywood má (už zase) problém. V Los Angeles je teď sice slunečno, producenti jsou ale nejspíš přešlí mrazem. Očekávání, která vkládali v několik jarních hitů, se nenaplnila. Zatímco před rokem se mezi dubnem a květnem filmový průmysl radoval z bombastického úspěchu snímku Super Mario Bros. ve filmu a o pár týdnů později z triumfálního tažení projektu Barbenheimer, letos to vypadá na pěkný průšvih.

Furiosa: Sága Šíleného Maxe měla v Cannes opulentní premiéru. Dva týdny nato bublina splaskla. | Foto: se svolením Vertical Ent

Největším propadákem je podle všeho film, od kterého si američtí producenti nejvíc slibovali - Furiosa: Sága Šíleného Maxe. Světová premiéra 15. května na festivalu v Cannes byla opulentní, tým režiséra Georga Millera se dojímal nad dlouhým potleskem a vedly se řeči o tom, jak velkolepý je návrat do světa divoké pouštní ságy. Pouhé dva týdny nato ale obří bublina splaskla. Prequel snímku Šílený Max: Zběsilá cesta od premiéry zatím utržil pouhých 68 milionů dolarů. To vskutku není žádná sláva.

Do amerických kin sice film vstoupil o prodlouženém svátečním víkendu, měl ale mimořádně nízké tržby a propadl se v žebříčku (Box Office Mojo) na dvacáté místo. Jen pro srovnání – Millerova předchozí Zběsilá cesta vydělala před devíti lety během premiérového víkendu jednou tolik. Výpravný snímek s Anyou Taylor-Joy v titulní roli přišel studio na 170 milionů dolarů, což je zatím nejvíc z celé série, z aktuálních čísel je ale zjevné, že zpátky dostane stěží polovinu.

Animovaný snímek Garfield ve filmu si vede lépe v Evropě než v Americe, takže pro Hollywood také žádný průlom. Při pohledu do žebříčku Mojo je patrné, že kromě dvojky Duny (711 milionů dolarů) nedosáhl celosvětově zatím ani jeden z první pětice filmů na víc než půl miliardy. Ještě méně mají obě pokračování Planeta opic a Krotitelé duchů, Kaskadér s Ryanem Goslingem nedosáhl ani na 200 milionů dolarů.

Deadpool & Wolverine i nový Vetřelec

V roce 2022 bodovaly v kinech na prvních třech příčkách Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick a Jurský svět: Nadvláda. Všechny utržily přes miliardu dolarů, Avatar dokonce přesáhl dvě. Loňské filmy na vrcholu žebříčku vydělaly každý rovněž po miliardě, Barbie téměř miliardu a půl, Oppenheimer dosáhl na 974 milionů dolarů. Po dvou letech naděje však přišla kocovina.

Jisté oživení by do kin (i kapes studií) mohly přinést v dalších týdnech horor Tiché místo: První den, akční Twisters o nadšencích lovících tornáda a možná i červnoví Mizerové: Na život a na smrt s Willem Smithem. I když ten je teď - jak nedávno trefně poznamenal server BBC - proslulý hlavně díky facce, kterou vrazil před dvěma roky moderátorovi oscarového večera. Tříhodinový westernový Horizont: Americká sága od Kevina Costnera (premiéru má v červnu) ukázal už v Cannes, že valný zájem nebudí. Větší se snad dá čekat u filmu Deadpool & Wolverine nebo u nového Vetřelce s podtitulem Romulus, v němž uvidíme Cailee Spaeny, hvězdu filmu Priscilla o nesnadném životě s Elvisem Presleym, který momentálně běží v kinech.

V našich kinosálech je to podobné. V tabulce premiérových víkendů dokonce Furiosu, která nasbírala jen 17 tisíc diváků, přeskočil Garfield ve filmu (24 tisíc). Kaskadér dojel ve stejné tabulce na místo třetí. Celkově si v žebříčku drží výsadní místo Duna: Část druhá, za ní skončil Kung Fu Panda 4 a třetí je domácí marmeládová rychlokvaška s Vladimírem Polívkou Sladký život.

Postpandemický zápas o návrat diváků do kin zdaleka nekončí. A letošek je v tomto směru obzvlášť složitý. Důvodů je víc. Svou roli bezpochyby nadále sehrávají streamovací platformy i takzvaná okna mezi uvedením v kině a posléze na streamech, která se zmenšila – na větší blogbustery už divák nemusí čekat tři měsíce, většinou je v předplacených videotékách najde už za 40 až 45 dnů. Na mizerných výsledcích v návštěvnosti se možná letos podepsaly i radikální střihy počasí (předčasné horké letní týdny v dubnu a částečně v květnu), především se ale ukazuje, jak nemožné je předvídat vkus a nálady publika.

Stávky v Hollywoodu

Letos navíc chybí pořádná filmová událost, u níž by si tisíce diváků řekly: To musím vidět! Něco jako Maverick, Oppenheimer nebo Barbie. Klíčovou roli v tom bezpochyby sehrály hollywoodské stávky, protože se kvůli nim odkládalo natáčení či postprodukce různých projektů. Mimo jiné například osmá Mission: Impossible, kterou Tom Cruise přesunul z letošního června na květen 2025.

A konečně, zanedbatelné není (vidíme to i u nás) ani vstupné do multikin. Je dnes už tak vysoké, že si řada diváků prostě raději počká, až film poběží na Netflixu nebo jiné streamovací platformě. Na to, aby se vypravili do kina, musí dostat něco extra. A v posledních dvou letech se stále častěji ukazuje, že věčné vytěžování franšíz typu Avengers, Planety opic nebo Rychle a zběsile nestačí. Chce to více kuráže. Hollywoodská studia na jednu stranu odmítla Coppolův čtyři dekády chystaný film Megalopolis nebo Costnerův Horizont (ne že by se jim člověk divil), na druhou ale vráží nehorázné peníze do podívaných, jejichž tvůrci se často jen opájejí vizuální či expresivní akční stránkou - jako právě ve Furiose. Přitom právě Barbie nebo Oppenheimer ukázaly, že originalitu a silný příběh umí publikum ocenit. Letos to ale v tomto směru vypadá na hodně plonkový rok.