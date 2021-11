Chybějící epizoda amerického seriálu zvyšuje obavy ohledně cenzury ve stylu, který je běžný ve zbytku Číny. Obyvatelé oblasti se tak obávají, že se cenzura pomalu stává normou i v tomto byznysovém centru, a to podmaňováním si streamovacích gigantů a dalších zásadních společností, informuje britský server The Guardian.

Jde tak o jeden z prvních cenzurních kroků zásadního amerického streamovacího obra, který v oblasti cenzuroval svůj obsah, píše server Bloomberg. „Jde o první význační případ cenzury obsahu v Hongkongu americkým streamovacím gigantem,“ uvedl Kenny Ng, profesor specializující se na cenzuru filmu na hongkongské univerzitě. Dodal, že jde zejména o přizpůsobování se čínskému publiku a snahu neurazit čínskou vládu. Podle něj to bude v budoucnu narůstající trend „vlivem přibývajících společností, které mají v Číně finanční zájem“.

Hongkongská verze platformy Disney+ začala v oblasti fungovat teprve tento měsíc. Uživatelům však netrvalo dlouho, aby si všimli, že jedna epizoda chybí.

Jde o dvanáctou epizodu šestnácté série, která byla poprvé vysílaná v roce 2005. V českém překladu se díl nazývá Čínskej nášup. V ní rodina cestuje po Číně za účelem adopce dítěte.

Simpsonovi rovněž navštíví náměstí Nebeského klidu v hlavním městě Pekingu. Zde byly v roce 1989 tvrdě potlačeny prodemokratické protesty. Masakr na tomto náměstí si vyžádal mnoho obětí na životech. Přesný výpočet zřejmě dodnes stále neexistuje. Britský server BBC uvedl v roce 2017, že obětí má být až 10 tisíc. Odvolával se na tajnou informaci tehdejšího britského diplomata v Číně sira Alana Donalda.

V epizodě animovaného seriálu je scéna, ve které se na náměstí Nebeského klidu nachází cedule s nápisem „Zde se roku 1989 nic nestalo“. Jde o satirickou narážku na pokusy čínské vlády o čistku vzpomínek na tyto události. V díle je rovněž moment, který odkazuje na známý výjev z roku 1989, kdy se muž postavil koloně tanků.

