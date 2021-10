Americká firma Netflix získala za poslední čtvrtletí (k 30. září) 4,4 milionu uživatelů. Je to více než dvojnásobek než minulé tři měsíce. Toto silné navýšení uživatelů přitom následuje pomalejší rozjezd letošního roku. V té době začala opadávat vysoká poptávka po streamovacích službách, která byla nejvyšší hlavně v začátcích pandemie.

Netflix, který je největší stramovací platformou na světě, teď předpokládá v posledním kvartálu přírůstek až 8,5 milionu nových odběratelů, což je nad očekávání analytiků.

Platforma těží především z populárních seriálů jako jsou Sexuální výchova (Sex Education), Dámský gambit (The Queen's Gambit) nebo globální hit Hra na oliheň.

Drsný seriál o skupině lidí, kteří kvůli dluhům hrají nemilosrdné dětské hry se stal celosvětovou senzací a dokonce předběhl ve sledovanosti i historické drama Bridgerton. To donedávna stálo na prvním místě.

Zdroj: Youtube

Podle uniklých dat z Netflixu si na sebe seriál Hra na oliheň vydělal více než čtyřicetkrát. Bloomberg uvádí, že série vydělala skoro 20 miliard korun. Celkové náklady na natáčení show bylo necelých 500 milionů korun.

Další cizojazyčná série Papírový dům (La Casa de Papel) má také velký úspěch. Pátou sérii vidělo po prvních čtyřech týdnech 69 milionů lidí. „Produkujeme v současnosti lokální televizi a filmy přibližně v 45 zemích a vytvořili jsme si silné vztahy s kreaticními komunitami po celém světě,“ sdělili představitelé Netflixu.

Zdroj: Youtube

Firma předpokládá, že přiláká více uživatelů před Vánoci s návratem sérií jako je Pán Tigrů (Tiger King) a Cobra Kai. Také se snaží získat práva na díla Roalda Dahla, mezi které patří například Karlík a továrna na čokoládu nebo Matilda.

Kritika oblíbeného komika

Co by mohlo přírůstek odběratelů ovlivnit je kauza s komikem Davidem Chappellem, který se v posledním jeho výstupu Bližší (The Closer) opírá ve svém humoru o transgender komunitu.

Postavil se i za autorku J. K. Rowlingovou, která byla před rokem široce kritizována za své negativní postoje k transgender lidem.

Ve svém speciálu řekl, že gender je skutečná věc, nikoliv pouhý výmysl. „Každá žijící bytost na světě musela projít nohama ženy, to je fakt,“ dodal s poznámkou, že se to snaží transgender lidi popřít. Pokračoval přirovnáním krve transgederové vagíny ke šťávě z červené řepy.

Na zveřejnění reagovali zaměstnanci Netflixu protestováním. Dnes ve středu 20. října plánují protestní akci, kdy zaměstnanci hlásící se k sexuálním menšinám odmítnou pracovat a odejdou (walkout je forma protestu). Také prosí celosvětově uživatele, aby si nic tento den nepouštěli jako vyjádření podpory jejich protestu.

Skupina chce po firmě, aby přestala zveřejňovat obsah podporující nenávistné projevy a přišla s listem požadavků. „Chceme, aby společnost přijala opatření v oblasti investování do obsahů, vztahů mezi zaměstnanci a jejich bezpečnosti a zmenšení újmy,“ sdělili. To vše je podle nich potřebné k tomu, aby se v budoucnosti zabránilo transfóbním instancím a nenávistným projevům.

Neftlix si ale za svým komikem stojí a obhajují Chappellovu artistickou svobodu. „Zatímco někteří zaměstnanci nesouhlasí, silně věříme, že obsah na obrazovkách nepodněcuje k přímým reálným škodám,“ řekl ředitel společnosti Ted Sarandos.