Co se stalo před Hrou o trůny? Napoví nový seriál HBO

Oheň a krev. To je název knihy George R. R. Martina, kterého proslavila filmová adaptace ságy Hra o trůny. Právě z ní vycházejí tvůrci dalšího ambiciózního seriálu House of the Dragon (Rod draka). Renomovaná stanice ohlásila už loni, že dá „drakovi“ přednost před původně ohlášeným projektem Dlouhá noc, který měl vyprávět o Bílých chodcích, nemrtvé hrozby z původního seriálu.

Rhaenyra Targaryen a Daemon Targaryen | Foto: HBO