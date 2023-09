Který otec by na takovou cestu vzal své dítě? Provokativní otázka padne ve filmu Hranice, za nějž Agnieszka Hollandová získala v sobotu Zvláštní cenu na festivalu v Benátkách. Její film budí emoce, a to i na nejvyšších místech. „Je to nacistická propaganda,“ nazval ho polský ministr spravedlnosti.

Film Hranice budí vášně. Čeští diváci ho uvidí v říjnu. | Foto: se svolením Bioscop

Polská režisérka Agnieszka Hollandová si ve svých filmech nebere servítky. Všímá si aktuálních společenských problémů a kritickým nožem řeže pěkně hluboko. Také její koprodukční novinka Hranice, na níž se podíleli i Češi, vychází z reálných událostí.

Na podzim 2021 uvázli na bělorusko-polských hranicích tisíce migrantů, které sem vyslal běloruský diktátor Alexandr Lukašenko ve snaze destabilizovat Evropskou unii. Tady, v „zemi nikoho“, se na smrt unavení lidé včetně dětí marně snažili dostat do bezpečí. „Máme k doručení spoustu turistů,“ označují je ve filmu Hranice, v němž režisérka trilogie Hořící keř vystavila na nemilosrdný pranýř nejen Lukašenka.

Zdroj: Youtube

A vysloužila si kvůli tomu kritiku polského ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra. „Ve třetí říši Němci vyráběli propagandistické filmy zobrazující Poláky jako bandity a vrahy. Dnes na to mají Agnieszku Hollandovou," prohlásil.

Film dává hlas těm, kteří ho nemají, brání snímek Hollandová

Reakce autorky na sebe nenechala dlouho čekat. „Když se něco takového děje na území mé země, tak něco udělat musím. Je to má povinnost,“ vysvětlila režisérka na festivalu v Benátkách, kde měl snímek světovou premiéru. „Nemohu ve svých letech běhat po lese s batohem, který váží třicet kilo, to neumím. Ale umím udělat film. A právě tenhle film dává hlas těm, kteří ho nemají. Lidem, jež nemají žádnou možnost, jak odvyprávět svou historii a svůj příběh. Je to film plný těch nejhorších, ale i těch nejkrásnějších věcí,“ popsala.

Drž se plánu, zakaž si soucit. Netflix láká na Fincherova Zabijáka

Hrdinkou snímku je psycholožka Julie, která se nedávno přestěhovala do klidného Suwalského kraje a je nadšená, že poprvé v životě vidí ve volné přírodě skupinu losů. Táta syrské rodiny v letadle představuje svým dětem plán, jak se po příletu do Běloruska už brzy dostanou ke svému strýci do Švédska. A mladý pohraničník Jan, který se těší na přírůstek do rodiny, je současně zmítán rozpačitými pocity z pokynů svých nadřízených.

Nebude trvat dlouho a jejich osudy se protnou. Ocitnou se totiž na hranici. A i když zde budou stát na různých stranách, všechny bude užírat vnitřní dilema, jak se mají v příštích chvílích rozhodnout. Víme, jak bychom se rozhodli my?

Film Hranice je inspirován reálnými událostmiZdroj: se svolením Bioscop

Kromě Zvláštní ceny poroty veze snímek z 80. ročníku nejstaršího filmového festivalu na světě také čtyři nestatutární ceny. Do českých a slovenských kin vstoupí 19. října, tvůrci nyní představují první trailer.