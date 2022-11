Narodila ako Julia Fiona Robertsová do umělecky založené rodiny – všichni její členové byli herci, včetně rodičů a sourozenců Erika Robertse a Lisy Robertsové Gillanové. Její rodiče se seznámili v americkém armádním divadle a po tom, co z něj odešli, provozovali v Atlantě soukromé divadelní studio a divadelní školu pro místní děti. Tato činnost nebyla příliš výdělečná, a proto ji museli neustále podporovat různí místní mecenáši.

Mezi žáky jejich divadelní školy byly i děti atlantského pastora Martina Luthera Kinga, který jejich školu také finančně podporoval.

Prostitutka Vivian

Julia začínala menšími rolemi v seriálech. Svůj první velký herecký debut ve větší filmové úloze si odbyla v nízkorozpočtovém snímku Mystic Pizza z roku 1988, kde si zahrála dívku portugalské národnosti. Přelomem byla její postava ve filmu Ocelové magnolie z roku 1989 režiséra Herberta Rosse, která jí vynesla nominaci na Oscara.

Už o rok později se stala superhvězdou díky úloze prostitutky Vivian ve snímku Pretty Woman režiséra Garryho Marshalla. Jejím partnerem tu byl Richard Gere coby bohatý a úspěšný byznysmen Edward Lewis, který přijíždí do Los Angeles uzavřít další z velkých obchodů.

Cestou z nudného večírku zabloudí. Když zastaví, aby se zeptal na cestu, vnutí se mu do auta mladá prostitutka, okouzlující Vivian Wardová. Dívka ho zaujme, pozve ji do svého apartmá v luxusním hotelu a nabídne jí tři sta dolarů za celou noc. Pak se dá do práce, zatímco dívka se dívá na televizi. Je okouzlen její bezprostředností. A ač to neměl v úmyslu, vyspí se s ní. Film se stal trhákem a Julii Robertsové vynesl za její herecký výkon Zlatý glóbus. S Richardem Geerem se o pár let později setkala i ve snímku Garryho Marshalla Nevěsta na útěku, v němž se objevila i její sestra Lisa.

Oscarová Erin Brockovich

Následně Julia Robertsová vynikla ve snímcích Noci s nepřítelem režiséra Josepha Rubena a Případ Pelikán režiséra Alana J. Pakuly. Další významná ocenění, Oscara i Zlatý glóbus, získala za roli ve filmu režiséra Stevena Soderbergha Erin Brockovich.

Ztvárnila v něm ženu, která se ocitne v těžké situaci poté, co po automobilové nehodě, kterou nezavinila, prohraje spor o odškodné. Svého advokáta přiměje k tomu, aby ji zaměstnal ve své kanceláři. Náhodou tam narazí na případ znečišťování půdy a podzemních vod, které mají zhoubné následky pro členy zdejší komunity. Díky této postavě se Julia Robertsová stala jednou z nejlépe placených hereček své doby.

Albert Finney jako Ed Masry a Julia Robertsová jako Erin Brockovich ve stejnojmenném filmu režiséra Stevena SoderberghaZdroj: Profimedia

Dalším jejím silným zářezem je figura ve filmu Úsměv Mony Lisy, v němž ztvárnila vysokoškolskou učitelku Katherine Ann Watsonovou, asistentku na katedře dějin umění na prestižní dívčí univerzitě v Massachusetts.

Za kamerou mimochodem tehdy stál její druhý manžel Daniel Moder a i zde se zjevila její sestra Lisa.

Pověstná je i její úloha v romantické komedii Notting Hill z roku 1999, kde byl jejím hereckým partnerem Hugh Grant. Vypráví o jednom osudovém setkání – to když se slavná hollywoodská herečka Anna Scottová při pobytu v Londýně náhodou střetne s Williamem Thackerem, majitelem malého knihkupectví v rázovité čtvrti Notting Hill. Mladý muž ji zaujme svou nevšední vlídností a upřímností. Klíčící vztah však musí projít nejednou zatěžkávací zkouškou a diváci u toho zpravidla brečí…

Jak Julia, tak i Hugh Grant byli za své výkony v této slušné podívané režiséra Rogera Michella nominovaní na Zlatý glóbus.

Pitt, Clooney, Garcia i Bardem

Později si zahrála ve filmech Mexičan režiséra Gora Verbinského, v němž jí byl partnerem Brad Pitt, Zlatíčka pro každého režiséra Joea Rotha či Dannyho parťáci režiséra Stevena Soderbergha. V tom- to snímku se opět potkala s Bradem Pittem, ale také s Georgem Clooneym, Mattem Damomen či Andym Garciou. Julia Robertsová měla holt štěstí na ty největší krasavce, co chodí po této zemi.

George Clooney, Julia RobertsováZdroj: MFF Cannes

Z poslední doby stojí za zmínku její účast ve filmu Jíst, meditovat, milovat režiséra Ryana Murphyho, v němž se střetla s dalším „hereckým bohem“ Javierem Bardemem. Ztvárňuje v něm čerstvě rozvedenou Eliza-beth, která se vzdává svého pohodlí a riskuje všechno, aby změnila svůj dosavadní život. S vírou, že jde o víc než jen o manžela, dům a kariéru, opouští New York a vydává se na rok dlouhou cestu do Itálie, Indie a na Bali. Během svých cest poznává život v různých částech světa. Průvodci jsou jí tři různým způsobem atraktivní muži. Jak jinak…

Sutherland i Neeson

Muži se to slušně hemžilo i v jejím osobním životě. Julia Robertsová chodila s Dylanem McDermottem, Liamem Neesonem, Kieferem Sutherlandem, s nímž zrušila sňatek těsně před jeho uskutečněním. Milovala i Jasona Patrica, Matthewa Perryho a Benjamina Bratta. V polovině devadesátých let byla přibližně rok a půl ženou countryového zpěváka Lylea Lovetta.

Nakonec se stal v roce 2002 jejím osudovým mužem vzpomínaný hollywoodský kameraman Daniel Moder, se kterým žije na svém soukromém ranči ve městě Taos v Novém Mexiku nebo v rodinném sídle v kalifornském Malibu. V listopadu 2004 se jim narodila dvojčata, dcera Hazel Patricia a syn Phinnaeus „Finn“ Walter. Jejich třetí dítě, syn Henry Daniel Moder, se narodil v roce 2007.

Stále v akci

Julia Robertsová ale stále pracuje, není žádnou ženou v domácnosti, i když určité výpadky ve své kariéře měla. V poslední době se objevila například v seriálu Homecoming, zaměřeném na tajemnou společnost Geist Group, netradiční wellness společnost a její stejně netradiční program „Iniciativa návratu domů“. Ve svém portfóliu má i minisérii Gaslit, sledující kořeny odhalení skandálu Watergate, který nakonec vedl k rezignaci tehdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona.

Pusa a čočky

Kdysi kvůli silným dioptriím, které musela nosit, a velké puse narážela Julia Robertsová na posměšky od svých spolužáků. Později se ovšem rozhodla vzít svůj vzhled do vlastních rukou. Využila své velké pusy, ze které vytvořila „obchodní značku“, sundala brýle, místo nich začala používat kontaktní čočky, které ještě více zvýrazňovaly její kaštanové oči. A taky využila své vyšší postavy. To vše dává mix superlativů, které jsou pro nejednoho diváka stále okouzlující. Navzdory střednímu věku dámy.