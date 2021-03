Pandemie trvá, a tak festivaloví organizátoři testují novou strategii a dělí program na dvě části. Online pro filmové profesionály a fyzickou s přítomností diváků. Konala se tak například zkraje března první část Berlinale a k podobné alternativě se uchylují další přehlídky.

Sice se loni ukázalo, že ani online verze festivalů nemusí být bez půvabu, málokoho už to ale baví. „Důležitá je kontinuita, neztratit kontakts diváky,“ vysvětlila Gabriela Zajícová z Anifilmu, který byl loni poslední přehlídkou, jež se konala ještě naživo před druhou vlnou uzavření kin.

Kontakt s publikem držely virtuálně i menší národní festivaly jako třeba italských a německy mluvených filmů. Byl to čas zkoušení a změn, čas mapování terénu.

Výsledkem je hybridní festival, jenž kromě dvou částí nabízí i možnost rozředit program do více měst. Že to jde, ukázala loni přehlídka Tady Vary. Hybridní formu volí letos například také zlínský filmový festival, který chystá online část na červen, fyzický program pak na září.

Jiné velké akce nicméně chtějí divákům nabídnout v rámci možností to, co už znají. „Neplánujeme žádné online akce, ani další Tady Vary, připravujeme klasickou formu,“ potvrzuje Uljana Donátová, mluvčí karlovarské přehlídky, která se má zatím uskutečnit v srpnu.

Houstne prostor

S vlekoucím se lockdownem se na léto přesouvají i další přehlídky, jejichž organizátoři chtějí program naživo. Anifilm se má konat užv červnu. „Vše se odehraje buď čistě fyzicky, nebo kombinací omezených projekcí a onlinu,“ říká šéf festivalu Tomáš Rychecký, který nevylučuje ani posílení venkovních projekcí. A vzhlíží také k očkování. „Věřím, že když premiér ohlásil, že se bude od začátku dubna očkovat sto tisíc lidí denně, tak budou do konce června všichni proočkovaní,“ dodává.

Stabilní červencový termín má i Letní filmová škola v Uherském Hradišti, která se loni jako jedna z mála přehlídek také konala naživo a ukázala, že varianta s rouškami a odstupy je možná.

Ekologické přínosy

Mimochodem, některé změny nemusí být na škodu. „Byli jsme dřív schopni letět přes celou Evropu či další kontinenty kvůli jednomu či dvěma debatním panelům. A pak zase zpátky. Tyhle šílenosti teď odpadly,“ podotkla jedna z producentek na letošním online festivalu v Rotterdamu. Ne že by webové konference byly něco extra zábavného. Ale ukázalo se, že řadu profesních debat lze organizovat virtuálně a navíc se jich mohou zúčastnit i ti, pro které nebyly letenky finančně dostupné. Festival vždycky bude patřit živým divákům, tak to má být. Ale určité „šílenosti“ by odpadnout mohly.

box:

Festivalový výběr



ZLÍN FILM FESTIVAL: 28. 5.- 1. 6. / 9. – 15. 9.



ANIFILM:22. – 27. 6.



LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA: 23. – 30. 7.



NOIR FILM FESTIVAL:19. – 22. 8.



MFF KARLOVY VARY: 20. – 28. 8.



FEBIOFEST:17. – 24. 9.