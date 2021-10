„Nechci říct, že to je nějaký medicinman, šaman nebo esoterik. Každopádně je orientovaný na duchovno a živí se tím. Píše, prodává knížky a do určité míry je úspěšný. A úspěch se neodpouští. Takže se dostane do složité životní situace – stane se účastníkem autonehody, která pro něj ještě nekončí tragicky. Je hospitalizován a k jeho smutnému finále dojde až v nemocnici,“ prozrazuje zápletku ve Specialistech Igor Bareš.

Vaše účast v kriminálních seriálech není úplně ojedinělá, z poslední doby jste hrál třeba ve Zrádcích. Máte je rád?

Mám, rád se u televize bojím, teda když už mám čas se na ni dívat. Specialisté patří k dlouhodobě oblíbeným pořadům, takže je mi ctí se v nich objevit, stejně tak bych mohl mluvit i o zmiňovaných Zrádcích. Setkání s jejich režisérem Viktorem Taušem mě velice bavilo. A ano – občas jsem přizván k natáčení detektivek, jako byly třeba Inspektor Max, Případy 1. oddělení, Temný Kraj nebo Strážce duší. O to větší radost mi udělá, když se nejedná o seriál ze současnosti, ale o dobovku, jakou byli třeba Četníci z Luhačovic.

Teď vás ale vídáme i v seriálu ze současnosti s názvem Osada…

Nejsem herec, který by si moc vybíral. Druhá věc je, že mi naštěstí nejsou nabízeny role, se kterými bych měl nějaký vnitřní problém… Mimochodem za komediální seriál Osada autora Petra Kolečka bych dal ruku do ohně, i když jsou na něj zatím ambivalentní názory. Má svůj specifický, nenapodobitelný a mně blízký humor. Musím říct, že i při samotném natáčení Osady panovala skvělá atmosféra, taková mě dosud nepotkala. Budu na ni vzpomínat ještě dlouho.

Jste herec, který i hodně dabuje a na divadelním jevišti ztvárňuje nejednu skvělou roli. Co je pro vás víc?

Na to není jednoduchá odpověď, protože coby herci musíme zvládat více disciplín, jinak se neuživíme. Když jsem točil s Jurajem Kukurou, vyprávěl mi o své zkušenosti z Německa, kde několik let žil a pracoval. Herci jsou tam úzce specializovaní na jeden druh práce, to znamená, že divadelní herec se nevěnuje dabingu a podobně. U nás je to ale tak, že chodíme číst do rozhlasu, dabovat, točíme reklamy, a když máme štěstí účinkovat v seriálu, protože divadlo je finančně podhodnoceno a je třeba ho brát jako koníček, tak nás to na nějaký čas saturuje. Nijak si ale nestěžuju, jen popisuju skutečnost, protože mám naštěstí všechny zmíněné disciplíny rád.

V pražském Divadle na Vinohradech teď účinkujete v Baladě pro banditu a v Obchodníkovi s deštěm. Jaký byl pro vás návrat na jeviště po té době „nehraní“?

Bylo to jedno velké čekání na lepší časy. Baladu pro banditu jsme v premiéře uvedli loni v říjnu, následovala jedna repríza, kterou jsem už nehrál, protože jsem rizikový pacient a oni mě šetřili. A pak se divadla zavřela. Obnovená premiéra pak byla až po roce. Mezi tím jsem nazkoušel zmiňovaného Obchodníka s deštěm, v němž hraju už podruhé v životě, ale jinou roli. A navíc jsem si udělal takovou radost, že v pražském divadle Viola účinkuju ve Skorpiovi na obzoru, v němž ztvárňuju Winstona Churchilla. Ta inscenace je fiktivním dialogem mezi tímto britským politikem a herečkou Gretou Garbo. Šlo o těžké zkoušení, protože moje postava je upoutána na invalidní vozík, nemá k dispozici žádné jiné pomůcky, vše je založeno jen na slovu.

Na Moravu, coby rodák z Olomouce, pořád jezdíte?

Jezdím a rád. Potěšilo mě, že jsem měl možnost strávit před prázdninami dva víkendy v Brně, kde jsem točil velký rozhlasový projekt, totiž dvaadvacet dílů Lolity od Vladimira Nabokova. V Brně jsem mimochodem i po divadelní stránce prožil to nejhezčí. Vracím se samozřejmě také do Olomouce, kde mám dům po rodičích a kde se občas práce v rozhlase také najde. A nechci to opustit! Na Moravu navíc vyrazíme zkraje příštího roku i s muzikálem pražského Divadla Broadway Trhák původních autorů Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka s hudbou Vítězslava Hádla. V únoru by měl být k vidění v Hodoníně, v Prostějově, ve Zlíně a v Ostravě.