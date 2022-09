„Prý to tu v hlavní soutěži nebývá úplně zvykem. Měl jsem velikou radost,“ řekl protagonista filmu o Josefu Myslivečkovi Vojtěch Dyk, jehož zlatá košile a květované červeno-zlato-černé sako skvěle ladily s barokními kulisami filmu i zdejším červeným kobercem.

„Seděl jsem v sále vedle svých herců a to je vždycky emotivní. Byla to první velká projekce pro náš tým i pro lidi. Člověk má v takových chvílích trochu strach z reakcí, neví, jak to budou herci a ostatní prožívat,“ přiznal Petr Václav po projekci, kterou sledoval zcela zaplněný sál pro 1800 diváků a poté tvůrce odměnil vřelým aplausem.

„Publikum reagovalo dobře a když jsme odcházeli, dostávali jsme nejrůznější dotazy a nadšené poznámky ohledně hudby. Snad jsme splatili dluh vynikajícímu českému hudebníkovi, který měl neuvěřitelný talent, ale za jeho naplněním si musel ve své době dojít až do Itálie.“

„Nenechte se mýlit. Mluvím sice ve filmu italsky, ale rád bych podotkl, že ve skutečnosti italštinu vůbec neumím,“ žertoval Vojtěch Dyk na adresu svého hrdiny, kvůli němuž se naučil scénář v italštině. „Vstával a usínal jsem s ním. Piloval jsem ho natolik, že ve finále jsem uměl i repliky ostatních herců a hereček.“

Poklona pro Dyka

Jeho kolegyně, jež hrály různé ženské charaktery, připomněly, že postavení žen v dané době nebylo lehké, měly minimální svobodu ve všech oblastech života. Co se týče opery, mohly zpívat na jevišti, ale nesměly například hrát v orchestru (proto bylo Collegium 1704 pro film speciálně sestaveno jen z mužů), pro veřejnost byly navzdory vynikajícímu hlasovému projevu de facto lehkými holkami.

Radost byla znát z tváří všech členů filmové delegace - od režiséra Václava a producenta Jana Macoly přes herečky Barbaru Ronchi a Lanu Vlady až po Václava Lukse, šéfa Collegia 1704, který svým bezprostředním způsobem „rozmluvil“ během tiskové konference i ostatní.

„Vojtěch není jen skvělý herec a muzikant, on je i výborný dirigent,“ vysekl poklonu herci, který měl coby Mysliveček čest Luksův barokní orchestr dirigovat. „Reakce publika byla velmi spontánní, což tu, jak mi řekli, není obvyklé. Během promítání jsem se bál – film je celkem náročný, dlouhý, monotematický, ale lidi ho zjevně přijali. Myslím, že své udělala nejen hudba, ale i ústřední lidský příběh, který je svým způsobem univerzální.“

A dodává, že snad díky filmu Myslivečka objeví i další hudebníci a posluchači a že se třeba jeho hudba bude hrát i na českých jevištích nebo v koncertních sálech. „Sám to všechno nevytrhnu, ale snad se najdou i jiní dirigenti, kteří se jí ujmou,“ říká Luks s tím, že jde o těžkou hudbu, která si žádá odvahu včetně obsazení špičkových operních sólistů. Pro film byli angažováni prvotřídní operní umělci s Philippem Jarousskym v čele.

Snímek připravoval Petr Václav téměř deset let, vznikl s rozpočtem 138 milionů korun a štáb ho natáčel v několika zemích včetně Itálie. V kulisách Benátek, Říma či Neapole a velkorysých dobových kostýmech přibližuje nejen životní osud téměř zapomenutého skladatele z 18. století, ale také tehdejší společenskou atmosféru a mravy.

V hlavní soutěži se český snímek objevil po šestnácti letech, v roce 2005 se tu úspěšně prezentoval film Bohdana Slámy, který si odvezl dvě ceny za film a herecký výkon Anny Geislerové. Jestli bude mít stejné štěstí také Il Boemo, se ukáže v sobotu, kdy porota rozhodne o vítězích.