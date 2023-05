Indy, Indy, Indy! Indiana Jones dobyl nejen ztracenou archu, ale i Cannes. Na jeho představitele Harissona Forda a celý hvězdný tým čekaly na filmovém festivalu davy fanoušků. Přijeli sem oslavit světovou premiéru pátého filmu o legendárním archeologovi a vyprosit si autogramy.

Harrison Ford a Mads Mikkelsen v Cannes | Foto: Profimedia

Indiana Jones pro tentokrát odhodil svůj pověstný klobouk i koženou bundu a v černé večerní se zdravil na červeném koberci v Cannes s diváky. Podobně jako loni dojali fanoušci Toma Cruise při zdejší premiéře Mavericka, strhli ve čtvrtek k emocím i osmdesátiletého Forda, který oblékl kostým Indiany naposled.

Diváci na Jonese čekali dlouho před příjezdem delegace, navzdory dešti a chladu, s deštníky, v pláštěnkách, na stoličkách i koloběžkách, na nichž přijeli. Fanoušci a fanynky postávali na ulici prakticky od dopoledne s pověstnými cedulkami „Indiana Jones, Ticket Please!“ nebo „Indiana Jones. Invitation“.

Na plátně už sváděl Harrison Ford v roli ikonického Jonese zápasy s hady, pavouky a padouchy bez hnutí brvy, v sále festivalového Grand Théâtre Lumière se však během pětiminutových ovací neubránil slzám.

„Děkuji, opravdu moc vám všem děkuji,“ adresoval herec zaplněnému sálu, který čítá přes dva tisíce tři sta sedadel a který přihlížel i hercově poctě – předání čestné Zlaté palmy za přínos světovému filmu.

Byla to noblesní premiéra nového jonesovského dobrodružství, které pro Forda začalo v roce 1981. U jeho tečky byli i herci Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridgeová a režisér James Mangold, který film natočil.

Pro mnohé bylo jméno Jamese Mangolda jako režiséra posledního pokračování slavné franšízy, již režíroval vždy Steven Spielberg, překvapením. Dlužno říct, že Lucasovi ani Spielbergovi ostudu neudělal. Dvouapůlhodinový snímek má švih, dobré nápady i akci, i když místy se blíží trochu bondovce a humoru nabízí o něco méně, než jsme zvyklí.

Hned zkraje je Jones málem oběšen, spasí ho ale nečekaný výbuch a zlomená dřevěná socha, na níž visí.

Zleva Mads Mikkelsen, Harisson Ford, James Mangold a Phoebe Waller-BridgeováZdroj: se svolením MFF Cannes

Pokud se vám bude zdát, že tu Jones vypadá jaksi mladší, není to mýlka. Pro úvodní scény nechali totiž Harissona Forda tvůrci digitálně omladit. Pracovali s umělou inteligencí, která roztřídila použitý i nepoužitý materiál, natočený za posledních čtyřicet let hercovy kariéry, a jeho omlazenou tvář pak v počítači složili z již nasnímaných záběrů ve stejném úhlu a se správným světlem.

„Je to bizarní, ale musím uznat, že to funguje. Opravdu je to moje tvář,“ poznamenal herec užasle.

Honičky v metru

Děj se točí kolem fiktivního Archimédova přístroje času. Hlavní hrdina spolu s půvabnou Helenou (kterou známe z dřívějšího filmu jako dvanáctiletou dceru Indianova přítele a kolegy Basila) svádějí právě o něj (i o čas) boj s nacistickým padouchem ve skvělém podání Madse Mikkelsena. Dočkáme se několika vydařených honiček, včetně šílené jízdy na koni tunelem metra a retro taxíkem připomínajícím český velorex uličkami alžírského Tangeru.

Není nouze ani o hlubiny a potvory, jen tu namísto hadů a pavouků zaskočí hrdiny jeskynní brouci a dvoumetrové murény.

Harisson Ford zvládl svůj jonesovský výkon se ctí (poklonu zaslouží i za scénu, kde kameře odhalí odvážně své zestárlé tělo jen ve spodním prádle), totéž platí o jeho kolezích, mezi nimiž se mimochodem nakrátko objeví také Antonio Banderas - v roli kapitána staré lodi.

Tleskalo se i na páteční novinářské projekci, dokonce už při úvodních titulcích a ikonické hudební znělce, kdekterý novinář si tu očistnou podívanou mezi ostatními vážnými příběhy v soutěžích s radostí dopřál.

Potřebuju odpočívat

Potlesk sklidil jonesovský tým i tiskovce, kde Ford šprýmoval ohledně svého věku: „Indiana musí do penze. Copak to není evidentní? Potřebuju si sednout a trochu odpočívat.“ Podotkl, že má k sérii, jež provázela jeho kariéru čtyřicet let, silný vztah a že Jones bude navždy jeho srdeční figurou.

„Rád bych si někdy dopřál malý maraton a dal si všech pět filmů najednou, nebo aspoň pár dní v kuse,“ dodal.

Harisson Ford pózoval v Cannes v retro taxíku, v němž ho uvidíme ve filmuZdroj: se svolením MFF Cannes

Okomentoval i Zlatou palmu, kterou dostal za svou letitou tvorbu. „Je to nepopsatelný pocit vidět, jak před vámi plyne celá kariéra a kolik toho člověk má za sebou,“ řekl ke střihové poctě herec, jenž do Cannes přijel s Jonesem už v roce 2008, tehdy s filmem Království křišťálové lebky.

V českých kinech uvidíme film Indiana Jones a nástroj osudu od 29. června. Než se ho dočkáme, můžeme si dopřát malé ohlédnutí za čtyřmi předchozími filmy, které nabízí Disney+.

Tipy z festivaluAnatomie zájmu

Pohled do chladnokrevné duše i domácností nacistického zločince Rudolfa Hösse. Anglický režisér Jonathan Glazer natočil adaptaci mrazivého příběhu spisovatele Martina Amise, který nahlíží do rodinného zákulisí velitele v Osvětimi, jenž se svou ženou buduje v těsné blízkosti koncentračního tábora svůj sen o "správné" rodině a divukrásné zahradě.



Asteroid City

Jsou srazy, které nechcete. Na tom, který se odehraje ve filmu Wese Andersona, se potkají vesmírní kadeti, jejich rodiče a mimozemšťané. To vše v 50. letech 20. století. S plány všech to trochu otřese, společností cloumá panika, ústřední skupinku to však zocelí. Jak je u Andersona zvykem, půjde o hodně barevnou a hravou podívanou plnou hříček a najdeme v ní věhlasná jména: Scarlett Johanssonovou, Toma Hankse, Tildu Swintonovou, Margot Robbie a Edwarda Nortona.



Only the River Flows

Není nad čínské detektivky. Dvaatřicetiletý filmař Shujun Wei je v Cannes už potřetí, tentokrát s napínavým příběhem o policejním šéfovi, který vyšetřuje sérii krutých vražd. Případy z 90. let spojuje stejné místo – odlehlé říční pobřeží na čínském venkově. Pachatel se zdá být jasný, čím více se ale komisař noří do případu, tím hlouběji poznává znepokojivé prostředí a skryté mezilidské vztahy ve zdejší zapadlých končinách.



Killers of the Flower Moon

Další omluva za temná místa v americké historii? S dramatickým příběhem se na Riviéru vrací Leonardo DiCaprio, který tu naposledy sklízel s Bradem Pittem ovace za Tarantinův film Tenkrát v Hollywoodu. Snímek Martina Scorseseho je inspirovaný reálnými událostmi, jež popsal ve stejnojmenném bestselleru David Grann a veselá podívaná to nebude. Odehrává se v roce 1920, kdy Oklahomou otřásla série záhadných vražd příslušníků indiánského kmene Osedžů. Zapletena do nich byla i FBI. Více než tři hodiny drásajících nervů.



Firebrand

Nejen Johnny Depp vnese na festival kus staleté minulosti. V historickém snímku Karima Aïnouze se do nelehkých časů intrik a stínání hlav vrátí také Alicia Vikanderová, jež si zahrála Kateřinu Parrovou, šestou a poslední ženu Jindřicha VIII. Jejího znaveného muže si s noblesou sobě vlastní zahrál Jude Law, Erin Dohertyová (známá mimo jiné jako princezna Anna v seriálu Koruna) oblékla kostým radikální spisovatelky, jež bude označena za kacířku.



Jak mít sex

Mělo to být nejlepší léto jejich života. Nebýt toho, že se trochu vymklo z kontroly. Britská filmařka Molly Manning Walkerová sleduje ve filmu Jak mít sex tři mladičké dívky, které odlétají na exotickou dovolenou, kde každý den je jedna velká nekončící párty plná lehkých drog, těžkých drinků, tance a touhy přijít konečně o panenství.