Jones je znepokojen skutečností, že americká vláda naverbovala bývalé nacisty, aby pomohli v této bitvě porazit Sovětský svaz. A tak bere – jako vždy - věc do svých zkušených rukou. Na další dobrodružné výpravě ho doprovází jeho kmotřenka Helena (v podání Phoebe Waller-Bridgeové).

Zdroj: Youtube

Na scénu se ovšem vrací i Jürgen Voller s nenapodobitelným padoušským výrazem Madse Mikkelsena. Člen NASA a bývalý nacista, který se podílel na programu přistání na Měsíci, chce ze světa udělat lepší místo podle svých zvrácených ideálů.

Režisér James Mangold zvažoval obsazení Bradleyho Coopera, osmdesátník Ford ale potvrdil svou účast - naposled v této slavné sérii. Kvůli natáčení absolvoval dlouhé jízdy na kole a pěší túry. Se scénářem byl podle svých slov velmi spokojen, stejnou chválu adresoval autorům i Mads Mikkelsen.

