Tak začíná ohlédnutí za životem české zpěvačky, jejíž hity se držely na prvních příčkách žebříčků a jejíž život vyhasl před osmi lety na kolejích. Vyprodávala koncertní sály, měla dar poutat fanoušky a celý život marně hledala rodinné zázemí, které opustila, když se jako mladičká vydala z Frenštátu pod Radhoštěm vstříc hudbě. A Praze, „městu plnému špíny a drog“, jak jej nazývá v sérii její otec v podání Miroslava Hanuše.

Iveta mimo titulky

„Chtěli jsme odpoutat Ivetu od novinových titulků a senzačních zpráv, od zjednodušeného vidění jejího života a kariéry,“ shrnul ve středu v Lucerně režisér Michal Samir. Klíčovým momentem, zda projekt vznikne, nebo ne, byl podle něj postoj zpěvaččina jediného syna Artura Štaidla. „Vysvětlil jsem mu svou vizi a ukázal první přípravy ke scénáři. Kdyby to neodsouhlasil, byl jsem rozhodnutý projekt položit,“ prozradil režisér.

Artur ale sérii podpořil. „Potěšilo mě, že se mnou pan režisér jednal na rovinu. I to, že by to býval netočil. Mně se scénář líbil, nebyl to bulvár, ale upřímná snaha vyprávět život mojí maminky víc do hloubky, “ říká Ivetin syn, který se osobně premiéry zúčastnil, médií se ale stranil. Titulní roli hraje Anna Fialová, jejíž obsazení bylo podle slov producentů na projektu to nejsnazší. „Pomohlo nám, že Anička zpívá a typově se na roli hodí,“ říká režisér.

„Některé písničky se nezpívaly snadno. Sloky jsou si melodicky podobné, špatně se mi pamatovaly,“ přiznává herečka a dodává: „Série by mohla být zajímavá nejen pro pamětníky 80. let, ale i pro generaci, která začátky Ivety Bartošové nezná. Je to univerzální příběh o slávě a o tom, jak je těžké pro mladou holku z vesnice ji zpracovat.“

Anketa na ulici

První zpěvaččinu lásku i muže, jenž sehrál výraznou roli v Ivetině kariéře, Petra Sepéšiho, hraje Vojtěch Vodochodský, který rovněž nazpíval písně osobně. „Dlouho mi nedocházelo, že jsem Sepéšimu tak podobný. Dokud mi neupravili pro natáčení vlasy, najednou to tam bylo. Dostal jsem k přípravě řadu materiálů - písničky, fotky, videa, mohl jsem studovat, kdo Petr byl - jak přemýšlel, hýbal se a zpíval,“ popsal na premiéře herec, který na sebe upozornil v první minisérii Voyo Případ Roubal a jehož potkáme i v novém filmu Arvéd. „Líbil se mi scénář, který nejde po senzaci. Je to příběh holky, která prostě jen toužila po zpěvu, kariéře a lásce.“

Michal Samir se na psaní scénáře chystal neobvyklým způsobem, ptal se na zpěvačku i lidí na ulici. „Když zjistili, že je nechceme natáčet nebo nějakým způsobem zesměšnit, přiznali, že ji poslouchali. Někteří ji měli i doma na plakátě,“ přibližuje režisér s tím, že to bylo skoro 90 procent oslovených lidí.

Ivetu Bartošovou sleduje v sérii od dětství, zachycuje její rodinné zázemí ve Frenštátě, první úspěchy v pěveckých soutěžích, otcův nesouhlas s kariérou zpěvačky, příchod do Prahy a raketový nástup ke slávě po písni Knoflíky lásky s Petrem Sepéšim. Klíčové okamžiky jejího života nahlíží místy i očima Ivetiny sestry Ivany, o níž média tolik nepsala, a kterou hraje Eliška Skřenková. V roli Ladislava Štaidla, jenž stvořil Ivetin fenomén a s nímž měla zpěvačka syna Artura, uvidíme Ondřeje Brzobohatého.

Smrt na kolejích

V sérii uslyšíme zpěvaččiny slavné hity od Knoflíků lásky až po Červenám, podle skladeb se jmenují i jednotlivé díly série. První, nazvaný Tisíc obyčejných štěstí, uvidíme v pátek. „Byla to dlouhá cesta a hledání, projekt zabral pět let," říká kreativní producent Matěj Chlupáček.

"Naší ambicí bylo přinést příběh, který ale nebude bulvárním pohledem, jak by možná někteří diváci od komerční Novy čekali. Nechtěli jsme ani nikoho soudit, necháme na publiku, jaký si udělá závěr. Vnímáme Ivetu jako dívku z Beskyd, která si přála být slavná a milovaná. A příběh o tom, co za to musela zaplatit. S odstupem cítím, že tenhle pohled byl cestou správnou," doplňuje na adresu zpěvačky, která získala tři Zlaté slavíky, potýkala se s psychickými problémy a v roce 2014 spáchala sebevraždu pod koly vlaku v Uhříněvsi.