Úplně první stálou televizní hlasatelkou, na jejíž jméno si už dnes málokdo vzpomene, byla Jarmila Šusterová. V Československé televizi (ČST) působila od jejích začátků a byla z ní „odejita“ po nástupu normalizace v roce 1971. Osudným se jí stalo, že sympatizovala se změnami ve společnosti v 60. letech, které ukončil příchod spřátelených vojsk. Například po smrti Jana Palacha si na vysílání oblékla černé šaty. Šusterová pak v televizi pracovala v administrativě až do důchodového věku.

Původně jako „elektroefektář“, neboli tvůrce elektrických efektů, byl do ČST přijat Miloš Frýba, který se v v roce 1972 stal prvním mužským programovým hlasatelem.

Před listopadem 1989 byl vedoucím týmu hlasatelů a po něm se přesunul do pozice režiséra. Když v roce 2010 po záchvatu mozkové mrtvice zemřel, bylo mu 65 let.

Televizní hlasatelé byli svého času velmi populární. Není divu, na obrazovce byli prakticky celý den. Ženy a dívky se chtěly oblékat a česat „jako ta hlasatelka v televizi“, pánové obdivovali jejich krásu. Pro mnohé se ovšem tento fenomén stal terčem vtipů. Na paškál si hlasatele vzali například Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve svém skeči z roku 1982.

Slavná je také scéna z Menzelovy komedie Vesničko má středisková (1985), ve které rodiče sledují televizi a jejich syn (Rudolf Hrušínský nejmladší) prohlásí: „Já přijdu, až nastavěj zrcadlo.“ Načež hlasatelka opravdu pronese větu: „Americký film Harpuna, který vám teď nabízíme, nastavuje nemilosrdně zrcadlo měšťácké společnosti, v níž je dolar alfou a omegou života.“

„My jsme vlastně nahrazovali to, co dnes umí obstarat grafika. Když se nad tím zpětně zamyslím, vysílání jsme vlastně brzdili. I když pro lidi, kteří seděli doma u televize sami, jsme byli jakýmsi osvěžením a kamarády,“ uvedl ke své profesi jeden z nejslavnějších programových hlasatelů České televize Alexander Hemala.

Ten se za všechny své kolegy rozloučil s diváky na silvestra roku 2005. „Zavřel jsem hlasatelnu, zamkl jsem ji a klíč dal pod rohožku. Možná je tam dodnes,“ vzpomínal.

Krátké obrození zažily hlasatelky se startem stanice ČT3 v roce 2020, kdy se po patnácti letech vrátily na obrazovky. Konkrétně šlo o moderátorky pořadu Sama doma Lucii Křížkovou, Janu Havrdovou a Martinu Hynkovou Vrbovou.

Nejslavnější programové hlasatelky a hlasatelé

Kamila Moučková

Historicky první hlasatelka Televizních novin, jejíž kariéra skončila v roce 1968, kdy se neohroženě zapojila do protiokupačního vysílání. Po sametové revoluci se do televize vrátila jako moderátorka Objektivu a spolupracovala i s Rádiem Svobodná Evropa. Zemřela v listopadu roku 2020, dožila se úctyhodných 92 let.

Milena Vostřáková

V ČST pracovala mezi roky 1957 a 1969 a pak od roku 1990 do roku 1993. Minulému režimu se nelíbila její věta, kterou pronesla po vítězství našich hokejistů nad Sovětským svazem: „Normálně piji urologický čaj, ale dnes připiji vínem našim hokejistům, protože jde o vítězství nejen sportovní, ale i morální.“ Vostřáková zemřela v roce 2011.



Marta Skarlandtová

Hlasatelkou byla v letech 1965-1994. Jelikož ovládala několik světových řečí, specializovala se i na vícejazyčné moderování mezinárodních akcí. Až do roku 2000 připravovala pořad Nedělní ráno. Psala písňové texty pro Martu Kubišovou a přeložila několik divadelních her pro Divadlo Ungelt, které provozuje její bratr Milan Hein.

Saskia Burešová

V televizi působí už od roku 1967. Byla to právě ona, kdo divákům v přímém přenosu oznámil rozdělení Československa. Od roku 1993 dodnes moderuje populární pořad Kalendárium.

V Českém rozhlase.



Jejím poznávacím znamením byly krátké vlasy. Na obrazovce České televize se objevovala od roku 1977 až do zrušení programových hlasatelů v roce 2005. Je trojnásobnou držitelkou divácké ceny TýTý. Nyní působí v Českém rozhlase.

Jako hlasatelka se na obrazovce objevila v roce 1977. Účinkovala i v televizní hře Taneční zábava (1991), která způsobila paniku mezi diváky, protože jejím obsahem bylo fiktivní přepadení hlasatelky v přímém přenosu. Kariéru ukončila v roce 1996, aby se mohla věnovat rodině.





podniká ve vinařství. Založila nadaci Via Unica.





Divadlo Bez zábradlí, je ředitelkou Festivalu slovenského divadla a členkou správní rady nadace Slunce, která pomáhá mentálně postiženým dětem i dospělým.









Herec, který působil v kolínském a kladenském divadle, byl hlasatelem v letech 1976-1981 a 1990-2005. Po odchodu z televize působil jako takzvaný voiceover, dabér a zůstal aktivním v Českém rozhlase.