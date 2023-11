Radost z české komedie Přišla v noci byla krátká. V kinech ji střídá studená sprcha jménem Jak přežít svého muže. Říká si romantická komedie, ale k smíchu v něm není nic, leda tak k pláči. Jeho obsah i humor je stejně plytký jako plakát, který na film láká.

Jana Bernášková hledá v roli Lucie práci i muže | Foto: se svolením Bontonfilmu

Na začátku nové české komedie Jak přežít svého muže byla úspěšná stejnojmenná předloha herečky Jany Bernáškové. Hrdinka lehce autobiografické knížky se snaží po mateřské vrátit k herecké kariéře a zároveň hledá nového partnera. Také se tu trochu vypořádává s bývalým mužem, jenž jí novou situaci nijak neusnadňuje.

I filmová Lucie zažívá útrapy po životním střihu – rozvedená, čerstvě přestěhovaná, s malou dcerou hledá nové jistoty, chlapy a herecké nabídky. Plete se jí do toho bývalý muž a otec její dcery, z potenciálních partnerů se obvykle vyklube lhář nebo podvodník. Své trable řeší nejčastěji vínem, případně s kamarádkami, hlavně ale se svým druhým, zhmotnělým já, takzvanou Šedivkou.

Jak přežít svého muže (2023) - trailer:

Zdroj: Youtube

V lepším případě to mohla být další z tuctových domácích komedií střižených podle stejné šablony. Je to ale horší. Autor adaptovaného scénáře a režijní debutant Rudolf Merkner nepochopil pravidla žánru, takže nabízí jakýsi sled obrazů zcela bez point, situačního humoru a zábavných dialogů.

Situaci si navíc zkomplikoval tím, že do hlavní role obsadil autorku předlohy, herečku a potažmo svou manželku Janu Bernáškovou, jež se s jakýmikoli náznaky humoru i přirozené herecké akce míjí. Po většinu času jen koulí široce otevřenýma očima, špulí či otvírá rty do tvaru velkého Ó (viz plakát) a ukazuje dokonalý bělostný chrup (ano, dentistu má jistě špičkového), pohazuje blond vlasy a zdvihá obočí, případně sklenici červeného, občas se hystericky zasměje. Do komediálního výkonu to má daleko, jako křečovitý afekt je to bezchybné.

Nesnesitelná podívaná

Z pohledu na umělohmotnou, špulící se hrdinku – jež bohužel nesleze z plátna a místy se pokouší o komentáře ve stylu Sexu ve městě – se tak záhy stává nesnesitelná a nudná podívaná.

Už úvodní stěhovací scéna s gaučem do domu bez výtahu, po níž je Lucie stále jako ze škatulky a připravená jít na módní molo, dává tušit, že v tomhle nudném duchu bude její anabáze pokračovat. Dialogy jsou jedním slovem peklo, z plátna se linou věty jako „Proč jsem tě neznala dřív, lásko?“, „Nemám náladu na pokusy o romantiku“ či „Jsem jedno velké fuj“…

Bratři jsou bravurně natočené drama o Mašínech. Mohli být ale odvážnější

Chemie mezi hlavní herečkou a jejími partnery nefunguje, spíš člověk při pohledu na trapnost jejích akcí před kamerou žasne, proč by se Tomáš Měcháček nebo Marek Němec měli o tuhle známost v duchu svých postav vůbec zajímat. Pokusy o trochu toho sexu dopadají stejně, režisér dané scény bohužel neumí zrežírovat, nejgroteskněji vyznívá exmanželská soulož doma na stole. Ať dělají aktéři i režisér cokoli, na plátně nepřeskočí ani jediná erotická jiskra. Kde ji také vykřesat, když i větu „Udělej mi to!“ pronáší Bernášková s výrazem zdrženlivé studené barbíny.

Stručně řečeno, špatné je tu skoro všechno – plytký scénář, absence humoru, toporná protagonistka, bezradná režie. Debutu lze leccos odpustit. Že ale Rudolf Merkner necítí faleš hereckých akcí (které se týkají i Pavly Dostálové, hrdinčiny těhotné kamarádky), to odpustit nelze.

Jana Benášková a Roman ZachZdroj: se svolením Bontonfilmu

Zbývající dobrá herecká sestava dělá, co může, v přidělených typových škatulkách a s prostoduchým nevtipným scénářem ale mnoho prostoru nemá. Platí to jak o Romanu Zachovi coby hrdinčinu exmanželovi, tak o Ivaně Chýlkové v roli Šedivky, jejíž poznámky alespoň občas trochu pobaví, ale jejíž potenciál film naplno nevyužil. Nepřirozený je i výkon představitelky malé dcerky, čekat ovšem v téhle spoušti zkušené vedení dítěte před kamerou by byla pošetilost. Nejvíce bije do očí křečovitý herecký projev Bernáškové v interakci s Markem Němcem, jenž je na rozdíl od ní přirozený.

Parodie? Bohužel ne

Snaha tvůrců zkombinovat romantiku a humor se zkrátka míjí účinkem a je úplně jedno, jestli do toho zní unylé klavírní tóny nebo nepřirozený smích tápající hlavní hrdinky. Jediné, na co se hezky dívá, jsou záběry pražských zákoutí kameramana Nicolase Bordiera, jen je otázkou, proč byl při vší úctě k jeho práci potřeba zrovna Francouz, když český film má tolik dobrých kameramanů. Ale možná měl snímek vypadat prostě víc světově.

Mrazivý zážitek. Zabijáci rozkvetlého měsíce nabízejí strhující herecké výkony

Vlastně mohl být film Jak přežít svého muže docela milá parodie – k níž mimochodem některé repliky trochu svádějí. Jenže není. Možná že knižní předloha funguje lépe a čtenářky se u ní bavily. Třeba u scén z nedůstojných castingů. Jakýkoli možný humor filmové adaptace ale spolehlivě zabíjí výkon hlavní představitelky.

I ta ústa do „óčka“ na stylizovaném plakátu jsou nakonec dost mimo, neboť si při pohledu na ně nelze nevzpomenout na stejný škleb ve filmu Vřískot. To byl ovšem horor. Takže i tady úplně vedle.

Hodnocení Deníku: 20 procent