Ne jako zeleného mužíka, z něhož kape voda a který žvatlá „brekeke“, ale jako moderně vyhlížejícího šviháka pojal postavu vodníka v připravované vánoční pohádce České televize Klíč svatého Petra režisér Karel Janák. Tvář mu propůjčí Lukáš Příkazký. „Režisér mi roli nabízel s otázkou, jestli mi nevadí mít otevřené oči pod vodou. Hned mi bylo jasné, co mě čeká,“ říká herec na adresu své role.

Váš vodník je hodný, nebo zlý?

Vlastně je hodný. Lidi netopí sám, prostě jim jen sebere dušičku a uloží si ji do nádobky, protože to má v popisu práce. Je mu asi tři sta let, poprvé se zamiluje, a to tak intenzivně, že si vůbec neuvědomuje, že nemůže žít na suchu a jeho vyvolená princezna zase pod vodou. Když se vypraví na svět, aby o ni zabojoval, cítí, že princezna dává přednost jinému nápadníkovi, takže je nešťastný. Ke konci řeší dilema, jestli si ji vezme s sebou pod vodu a její dušičku dá po vzoru těch předešlých do hrníčku, nebo ji přenechá tomu druhému. Myslím, že má rozehranou moc hezkou dramatickou situaci.

Co pro vás bude obnášet natáčení pod vodou, v prostředí, které je vodníkovi vlastní?

Umím si představit, jak bude natáčení v bazénu probíhat. Režisér mi roli nabízel s otázkou, jestli mi nevadí mít otevřené oči pod vodou. Takže mi hned bylo jasné, co mě čeká. A když mi řekli, že pod kostýmem budu mít neopren, trochu jsem se uklidnil, protože mít na sobě mokré hadry není moc příjemné. Zažil jsem to už při vzniku seriálu Neviditelní. V jednu chvíli se v něm moje postava strážníka Standy Trpělky topí a zachrání jej vodnice v podání Kristýny Bokové. Natáčeli jsme tehdy v šestnáctimetrovém bazénu v Čestlicích, v němž jsem se musel s pomocí olověného pásu proklesat ke dnu. V určitých úrovních byli profesionální potápěči, kteří mi dávali signály poklepáním na rameno. Od té doby vím, že když chcete pod vodou vyjádřit, že jste v pohodě, nesmíte dát palec nahoru, protože to znamená, že chcete ven, ale pomocí palce a ukazováčku vytvoříte takové očko. Taky mě naučili, jak si nasazovat dýchací přístroj pod vodou.

Vodník se ve vánoční pohádce dlouho nevyskytl. Navíc si s ním mnozí spojují Josefa Dvořáka. Přebíráte po něm štafetu?

To bych přímo neřekl, protože Josef Dvořák si vodníka zahrál opravdu mnohokrát, zatímco v mém případě je to poprvé. Ale uvidíme, třeba se mi do života ještě někdy nějaký vodník připlete.

V pohádce Kdyby byly ryby se ale děj taky odehrával kolem vody…

Ano, ale v této pohádce jsem hrál rybáře, jenž dokázal překonat kletbu, kterou na domýšlivého krále uvalily nadsmyslné bytosti, které odčarovaly z rybníků všechny ryby. Shodou okolností šlo taky o vánoční pohádku z roku 2014, ale moc se nesetkala s ohlasem, protože diváci nebyli připraveni na to, že to bude až taková jízda. Už při jejím natáčení jsme si s kolegy na place říkali, že kdyby tu pohádku vysílali na silvestra, bylo by to ideální a nikdo by možná neřekl ani půl slova.

V připravovaném Klíči svatého Petra ztvární krále Petr Nárožný. Už jste se spolu při natáčení potkali?

Jednou, bylo to v seriálu Hvězdy nad hlavou, ale naše postavy se tam míjely, neměly mezi sebou žádné dialogy. Teď je to o něčem jiném. Na adresu pana Nárožného musím říct, že je zábavný. A vzhledem k tomu, že je mu pětaosmdesát, je obdivuhodné, s jakým entuziasmem na své postavě, textu pracuje. Jeho specifický hlas a styl mě zaujal už jako dítě, když jsem z vinylu poslouchal jím namluvené příběhy Macha a Šebestové. Bylo to ještě dřív, než jsem pak viděl stejnojmenný večerníček. Jeho hlas se mi prostě vryl do hlavy a určitě v tom nejsem sám.

Nese s sebou pohádka i humor?

Určitě. Jeho nositeli jsou David Novotný a Sabina Remundová, kteří hrají padouchy, ale to své zlo zobrazují komicky.

O čem bude vánoční novinka?

Jejím středobodem je klíč svatého Petra, do jehož krádeže jsou zapleteni zloděj Vilém, podvodnice Emílie a Tobiáš, který je v tom ale úplně nevinně. Při přetahování o uloupené věci skončí všichni tři v zámeckém rybníku u vodníka jako dušičky. Když se ocitnou před nebeskou bránou, svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby ve stanovené lhůtě na zámku pátrali po klíči, jinak přijdou do pekla. Výpravnou koprodukční pohádku podle scénáře Petr Hudského natáčí Karel Janák v krásném prostředí Zvíkova, na zámku Sychrov a ve Slavonicích a ve studiích České televize na Kavčích horách. Úlohy v ní ztvární Sabina Remundová, David Novotný, Petr Nárožný, Sára Korbelová, Filip Březina, Berenika Kohoutová, Mark Kristián Hochman, Lukáš Příkazký či Ivan Romančík.

Nejsledovanější vánoční pohádky



Česká televize připravuje každoročně do vysílání novou vánoční pohádku. Tou nejsledovanější bylo Krakonošovo tajemství, které ČT uvedla loni 25. prosince. Nenechaly si ho ujít dvě třetiny diváků u obrazovek. S celkem 3,75 miliony diváků se pohádkový příběh stal nejen jasnou jedničkou v průběhu celého roku (v rámci všech televizí), ale i nejsledovanějším televizním pořadem posledních šestnácti let. Druhé místo drží s 3,64 miliony diváků Anděl Páně 2, jehož ČT vysílala roku 2017. Třetí příčku obsadila s 3,33 miliony diváků pohádka O vánoční hvězdě z roku 2020, čtvrtou pak loňské štědrovečerní Tajemství staré bambitky 2. Pátou příčku drží pohádka Jak si nevzít princeznu, kterou ČT vysílala v roce 2021 a sledovalo ji 3,25 milionu diváků.