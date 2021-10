Jedno je jisté. Daniel Craig uzavírá svou bondovskou éru s filmovými šrámy na duši i na těle, ale se ctí a velkoryse. Už první záběry zimní reminiscence, z nichž poznáme dětskou vzpomínku Bondovy družky Madeleine, dávají tušit, že nový režisér bondovky Cary Joji Fukunaga se rozmáchne široce. A vcelku se mu to daří následující více než dvě a půl hodiny udržet. Koneckonců, i scenáristé Neal Purvis a Robert Wade, které doplňuje autorka seriálu Potvora Phoebe Waller-Bridgeová, se tentokrát pohybují v mnohem širším poli. A to i žánrově. Ve filmu míchají patos, akci, detektivku, melodrama i retro, až má člověk místy pocit, že něco tvůrci záměrně citují (Titanik, Mlčení jehňátek).

Bond zvážněl

Zápletka je celkem prostá. Bonda vytrhne z vytouženého relaxu bývalý kolega, který se snaží rozklíčovat pozadí tzv. projektu Herakles, supermoderní tajné zbraně sekce MI 6, která se dostane do nesprávných rukou a hrozí hromadným ničením. Stojí za ní dva fyzicky zhyzdění zloduši – Blofeld (kterého dal v předchozím filmu Bond uvěznit) a Sanif. Autoři tentokrát hrdinovi přisoudili charakterní prvky, které u Bonda příliš neznáme. Jako by zestárl, zvážněl, ba začal podléhat dojetí. Není čas zemřít, je čas na lásku v nejširším slova smyslu. I na odpovědnost. Svou novou misi také provádí takříkajíc na volné noze, s obezřetností vůči státním institucím.

Ten tam je bezstarostný agent upíjející oblíbené martini s vodkou, vtipkující a lámající ženská srdce, kosící zločince s tvrdým, zasmušilým výrazem. Své oblíbené „protřepat, nemíchat!“ pronese pouze jednou, s humorem výrazně šetří. Do Jamesovy tváře se nově krade zjihlost a místo cynických poznámek trousí věty jako „Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo…“ Dojemné a nové, otázka ovšem je, zda tenhle jihnoucí agent nás ještě může bavit. Zvlášť když do příběhu vstoupí dítě, respektive Madeleinina dcerka, jejíž herecký výkon má střídavé polohy a ne vždy je přesvědčivá.

Melodrama nudí

Víc než tyhle osobní momenty, jež bondovskému stylu nesvědčí a u nichž ztrácí vyprávění tempo, táhne akční podívaná. Tam jsou si tvůrci jisti, mají k dispozici účinné trikové nástroje a digitální postprodukční možnosti, nabízejí i efektní nápady – výbuch na hřbitově, Bondův únik z kamenného mostu z úvodu filmu, vděčné automobilové honičky, i obligátní vychytávky z hlavy Bondova kolegy Q, například výbušné hodinky nebo obrněné auto se střelnými funkcemi a kouřovým efektem. Fukunaga střídá atraktivní prostředí a kompozice – od italských scenerií (vzpomínka na zrádnou Vesper), přes exotickou Jamajku (patrně pocta knižnímu autorovi bondovek Ianu Flemmingovi, který tu měl své letní útočiště) a Kubu až po Londýn. Tím nejzajímavějším je ale nepřehlédnutelný leitmotiv loučení se starým a vítání nového (pálení papírků v úvodu jako symbol něčeho končícího), což prolíná - i s ohledem na Craigovu labutí píseň - celým filmem.

Žít, ne existovat

Otázka je, co dál. Nastává střídání stráží, Craiga vymění někdo jiný (titulky uklidňují, že Bond se vrátí), a tak je trocha nostalgie na místě. Angažmá nové Bondovy kolegyně s černou pletí v podání herečky Lashany Lynch s provokativním číslem 007 leccos naznačuje. Tlaky na producenty v duchu módní diverzity jistě budou. Otázka je, jestli by černý Bond (či agentka Bondová) dokázali bavit. Jestli by to vůbec ještě byla bondovka.

Lze v tom najít i jisté paralely s postpandemickým časem. Nekončí jen Craig a jedna etapa legendárního hrdiny, 25. bondovka vstupuje i do nové éry filmového průmyslu. A leccos bude jinak, nahlíženo jinou optikou. Nejspíš proto ta vážnost. Věta, již v závěru filmu cituje M, je výmluvná: „Je třeba žít, ne existovat.“ S tím nelze než souhlasit. Jen by tomu slušelo, už s ohledem na ikonického hrdinu, přece jen víc toho nadhledu…