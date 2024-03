Bílý, nebo černý? Kdy padne jméno? Nervy fanoušků bondovek jsou napjaté k prasknutí. Spekulace o tom, kdo bude po odchodu Daniela Craiga agentem 007, se vedou už třetím rokem a v posledních dnech přišly nejen v Británii znovu na přetřes. Padají nejrůznější jména. Od Idrise Elby přes Aarona Taylor-Johnsona až po Cilliana Murphyho, čerstvého oscarového vítěze. Kdo nakonec na plátně protřepe svým martini s vodkou, to rozhodne producentka bondovek Barbara Broccoli. Volbu jí není co závidět.

Herec Daniel Craig se v roce 2006 pohyboval v České republice poměrně často. Natáčela se zde totiž většina filmu Casino Royale, kde si vůbec poprvé zahrál slavného agenta 007. | Foto: Wikimedia Commons, GlynLowe, CC BY 2.0

Je to už přes dva a půl roku, kdy Daniel Craig alias James Bond skákal s motorkou přes kamenné italské mosty a trochu nebondovsky se dojímal při pohledu na bondgirl alias Léu Seydoux. Film Není čas zemřít nebyl hercovou nejlepší bondovkou, jako labutí píseň byl ale důstojný. Od té doby fanoušci zuřivě diskutují o tom, kdo bude jeho nástupcem. Producentka Barbara Broccoli zatím mlčí, spekulací kolem nejrůznějších jmen přibývá.

Brosnan chce Murphyho

Posledním, kdo přispěl do debaty, byl i jeden z dřívějších filmových Bondů, herec Pierce Brosnan. Jeho tip zní: Cillian Murphy. „Cillian by odvedl perfektní práci ve službách Jejího veličenstva,“ vysekl kolegovi poklonu Brosnan, který hrál agenta 007 celkem čtyřikrát - v letech 1995 až 2002 (Zlaté oko, Zítřek nikdy neumírá, Jeden svět nestačí a Dnes neumírej). Prohlásil to v březnu na výročních cenách Oscar Wilde Awards, které jsou oslavou tvůrčí irské komunity v Los Angeles a kde dostal Brosnan cenu za celoživotní přínos v televizním a filmovém průmyslu.

Cillian Murphy, čerstvý držitel Oscara za Oppenheimera, byl rovněž hostem večera a na otázku, co tomu říká, šalamounsky opáčil: „Je to velká čest, že mě v téhle roli Pierce Brosnan vidí, velmi si ho jako herce vážím.“ O tom, že by se v rámci nové bondovky mluvilo i o Murphym, prý ale „mafián“ ze seriálu Gangy z Birminghamu neslyšel. A skromně dodal: „Myslím, že jsem na tuhle roli už trochu starý.“

Černý Bond?

Rozporuplné ohlasy vzbudilo už dříve jméno afroamerického herce Idrise Elby, ten však dlouho váhal a podle posledních zpráv nevypadá, že by roli přijal. Mimo jiné proto, že – jak uvádí agentura AP - role Bonda znamená úvazek minimálně na deset až patnáct let (Craig hrál agenta dokonce šestnáct let). A to je závazek, do kterého se nemusí chtít každému. Nemluvě o tom, že Elbovo jméno budilo navzdory jeho populárním postavám (například v seriálu Luther) velké kontroverze na sociálních sítích. I producentka filmů Barbara Broccoli potvrdila, že „pan Idris Elba je vynikající herec, ale jeho chování naznačuje, že má z letitého závazku obavy“.

Mezi dalšími potenciálními agenty figuruje jméno Tom Hardy, a to už od roku 2015, kdy se o výměně herce začalo v médiích mluvit poprvé. Šestačtyřicetiletý anglický herec, který na sebe upozornil například ve filmech Počátek nebo Dunkerk, nicméně spekulace odmítá. „Ve chvíli, kdy musíte reagovat na podobnou otázku, znamená to, že jste ze hry. Takže pardon, nebudu to komentovat,“ prohlásil Hardy před šesti lety na dané téma v rozhovoru pro The Daily Beast.

Bond mě děsí

Do hry se díky médiím dostal i sedmatřicetiletý Skot Richard Madden, kterého diváci nejvíce znají jako Robba Starka z fantasy Hra o trůny. Dotaz padl před časem na festivalu v Cannes při tiskové konferenci k filmu Rocketman, kde hrál herec manažera Eltona Johna. „Beru to jako kompliment, že se na tohle ptáte,“ řekl herec. „Ale podle mě jsou to jen řeči. Za týden už bude zase všechno jinak.“

S dalším Bondem přijde nová éra. Změnit se může jeho toxické chování i padouši

Podobně je na tom herec a muzikant Theo James, kterého můžeme nyní vidět v seriálech Bílý lotos nebo Gentlemani, kde ztvárnil hlavní roli. „Bond je významnou součástí britské kulturní identity, proto ho chce hrát každý. Já to nejspíš nebudu, myslím, že od toho jsou tu jiní povolaní," prohlásil na dotaz listu The Guardian. „Upřímně, dost by mě to děsilo. Přijmout roli agenta 007 by byl zavazující a nevratný krok, asi jako když otevřete Pandořinu skříňku. Jak se jím jednou stanete, musíte počítat s tím, že budete žít úplně jinak. Včetně vaší rodiny. A kromě toho - kámoši by mě asi zatratili. Už teď si ze mě dělají srandu: hele, Bondopoulos – řecký Bond,“ dodal se smíchem herec, jenž má po otci řecké kořeny.

Hlavně ne Američan!

Britská sázková kancelář Ladbrokes má mezi adepty mimo jiné Henryho Cavilla, čtyřicátníka, který hrál v seriálu Tudorovci, ve filmu Muž z oceli a ve fantasy seriálu Zaklínač. Cavill byl mimochodem ve hře už jednou, v roce 2005, producentka Barbara Broccoli se ale nakonec rozhodla pro Daniela Craiga. V tu dobu mu bylo sedmatřicet, jeho soupeři dvaadvacet. Zdálo se jí, že Cavill je pro roli ostříleného Bonda ještě příliš mladý.

Jak by Hanry Cavillovi slušela role Jamese Bonda?

Nejvíce se ovšem sází na na Aarona Taylor-Johnsona, jenž dovršil Kristovy roky. Známe ho jako Johna Lennona ve filmu Nowhere Boy a především coby Kick-Asse z obou stejnojmenných snímků. Objevil se také jako mutant Quicksilver v sáze Avengers. Podle deníku Evening Standard se Taylor-Johnson zúčastnil na sklonku roku 2022 utajeného konkurzu na postavu Bonda, kde zaujal jak castingovou režisérku, tak později Barbaru Broccoli. Možnost hrát v pokračování bondovky navíc zatím nijak nedementoval.

Kdo tedy dostane „povolení zabíjet“? Publicista Mark O'Connell, mimo jiné autor knihy Catching Bullets: Memoirs of a Bond Fan, míní, že Aaron T-J v sobě něco velmi bondovského má. A fanoušci na síti X? „Souhlas. Je pohledný, zajímavý a BRITSKÝ!“ „Akční věci mu jdou. V Godzille i Tenetu ukázal, jak dobrý je herec!“ A do třetice: „Nejsem v zásadě proti Skotům, Irům, dokonce ani Australanům. Jen ne proboha Američan!!!“ K tomu není co dodat. Mimochodem, producentka Broccoli to vidí stejně: „Bond by měl být Brit. Ale může být jakýkoli. Třeba i žena.“