Caan dobyl Hollywood v 70. a na začátku 80. let. Za roli Sonnyho Corleoneho ve snímku Kmotr Francise Forda Coppoly byl nominován na Oscara za mužský herecký výkon ve vedlejší roli.

Pak s hraním náhle přestal, neobjevoval se na veřejnosti, trpěl depresemi a potýkal se závislostí na drogách. Vrátil se na konci 80. let a vydobyl si uznání za výkony ve filmu Misery nechce zemřít, Temná zákoutí nebo Vánoční skřítek.

Erotický dobrodruh i letec. Cesta šedesátníka Toma Cruise na vrchol byla trnitá

Caan se narodil v židovské rodině v newyorském Bronxu jako syn řezníka. Nejprve se chtěl stát fotbalistou, ale pak ho začalo přitahovat herectví, když se na univerzitě setkal s Coppolou. Zapsal se pak do herecké školy. Po menších rolích si udělal jméno výkonem ve filmu Red Line 7000 z roku 1965. O rok později se pak objevil po boku Johna Waynea ve westernu El Dorado.

Pevnější pozici v Hollywoodu získal výkonem v Coppolově snímku Lidé deště z roku 1969.

Odmítnuté nabídky

Do generace amerických hereckých talentů se definitivně zařadil v 70. letech, kdy hrál ve filmu Gambler nebo komedii Freebie and the Bean. Caan je znám také odmítnutými nabídkami - k nimž patří možnost hrát ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem nebo Kramerová versus Kramer.

Svým herectvím zaujal už jako dítě. Před sto lety se narodil Josef Kemr

Caan se čtyřikrát oženil a má pět dětí, z nichž syn Scott ho následoval do herecké profese. Mnoho lidí z filmového světa začalo posílat kondolence, mezi nimi Rob Reiner, který režíroval film Misery nechce zemřít. „Ta zpráva mne velmi zarmoutila. Rád jsem s ním pracoval,“ napsal v tweetu.