Hráči České filharmonie v uskupení Prague Vivaldi Ensemble připraví program k výročí 280 let od úmrtí Antonia Vivaldiho, chybět nebude ani píseň Ave Maria Antonína Dvořáka, od jehož narození letos uplyne 180 let.

„Nabídka mě velmi oslovila, s recitováním v rámci koncertů vážné hudby už navíc zkušenosti mám. Možná bych svou účast v projektu zvažoval, kdybych nebyl příznivcem vážné hudby, ale to já jsem. A zrovna dílo pánů Vivaldiho a Dvořáka mám opravdu moc rád. Jejich skladby poslouchám i při jízdě v autě, je to pro mě skvělý relax. Teda, ne že bych si občas nedal například i něco z rockové hudby, ale ta vážná u mě hraje prim,“ usmívá se Jan Šťastný.

Nakolik souzníte s další ikonou, Karlem Čapkem, jehož ztvárňujete v pražském Divadle na Vinohradech v inscenaci Český román herečky Olgy Scheinpflugové?

Považuju ho samozřejmě za obrovskou osobnost české kultury – v inscenaci jej musím zvládat zahrát v průběhu celého jeho tvůrčího života. Karel Čapek se, jak víme, vysokého věku nedožil, tudíž se nemusím stylizovat do „starších tónů“. Naopak mám vzhledem ke svému věku problém tvářit se, že mi je pětatřicet a začínám vrcholnou kariéru jako spisovatel.

Jak jste vlastně to období nehraní způsobené kovidem prožíval?

Člověk je tvor velice přizpůsobivý. Když ono období nastalo, doma jsme se zaúkolovali, že se musíme zaměstnat, čímkoli, jen abychom neměli špatné myšlenky. Přece jen jsem byl zvyklý nebýt minimálně každý druhý večer doma, ale v divadle, s manželkou Barborou jezdíme i na zájezdová představení… A najednou utrum.

Ale přiznám se, že jsme si na to zvykli, užívali jsme si společně stráveného času a frustrace z toho, že nemůžeme pracovat tolik jako dřív, se naštěstí nedostavila. Všechno zlé je holt k něčemu dobré. Díky lockdownu jsem si uvědomil, co je vlastně důležité, že je dobré si občas i odpočinout, víc se věnovat dětem… Ono to má něco do sebe.

Naopak se teď trochu bojím toho, jak znovu naskočím do toho rychlíku, který se na rok a půl zastavil. Ve vinohradském divadle budeme hrát od 20. srpna – začínáme inscenací Pygmalion, v níž ztvárňuju profesora Higginse. Jsem zvědavý i na to, jak to bude s diváckou návštěvností. Moc bych si přál, aby se lidé začali do divadla vracet, i když chápu, že mnohé lockdown i ekonomicky vyčerpal.

Mohl jste v kovidovém období aspoň více dabovat?

Ano, nemůžu si stěžovat, protože i během lockdownu jsem přece jen nějakou práci měl. Natáčeli jsme seriál Slunečná, na Primě moderuju i pořad Mazlíček, zaměřený na domácí, volně žijící či hospodářská zvířata, z čehož mám radost, protože zvířata mě provázejí celým mým životem. Taky jsem natočil několik audioknih, dabing běžel normálně… Všechno se to v jednu chvíli nahrnulo dohromady, takže bych teď vlastně potřeboval i nějakou skutečnou dovolenou.