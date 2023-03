Plzeňská rodačka Jana Hlaváčová, která 26. března slaví 85. narozeniny, proslula hlavně na divadelních prknech. Ti, kdo ji nikdy neviděli na jevišti Národního či vinohradského divadla, si ji budou navždy pamatovat z jejích rolí ve filmu a televizi. Nebyly to vždy role velké, ale herečka i na malém prostoru dokázala vykouzlit nezapomenutelné postavy. Často si zahrála i se svým manželem Luďkem Munzarem a občas i dcerou Bárou. Možná vás překvapí, že mohla být i Božskou Emou nebo Ženou za pultem. Víte, které filmy ji minuly? A ve kterých zazářila?

Jana Hlaváčová jako zdravotní sestra Tonička z Básníků. | Foto: se svolením TV Nova

Většinu svého divadelního života, celkem 25 let, strávila Jana Hlaváčová ve Zlaté kapličce a ne nadarmo za stovky postav, které na divadle ztvárnila, dostala v roce 2012 Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře. Výčet jejích rolí z Národního i vinohradského divadla, kam v roce 1994 nastoupila do angažmá, by byl dlouhý a nechyběly by v něm ani Marie Stuartovna nebo kněžna z Lucerny.

Období angažmá na naší první scéně pro ni bylo šťastné i v soukromém životě. Působila tam totiž společně se svým druhým manželem Luďkem Munzarem. (První muž, herec Jiří Michný, zemřel ve věku 34 let). Z manželství s Munzarem, hercem, nadšeným letcem i automobilovým závodníkem, kterému by letos bylo 90 let, pak vzešla její druhá dcera Barbora. S oběma jmenovanými si zahrála na jevišti i před kamerou.

S manželem a dcerou

Film z roku 1975 o vojácích pohraniční jednotky nazvaný Na konci světa byl výjimečný možná jen tím, že si v něm manželský pár zahráli skuteční manželé Jana Hlaváčová a Luděk Munzar. Role manželů si zopakovali ještě třeba v povedeném snímku Pavla Háši Generál Eliáš (1995), nebo o dva roky později v bakalářské povídce Pražák.

Generál Eliáš (1995). Manželé si zahráli manžele.Zdroj: se svolením ČT

Společné účinkování s dcerou Barborou, která je také herečkou, jí nabídl režisér Jiří Strach, a to hned dvakrát. Bylo to ve filmech Vůně vanilky (2001) a Operace Silver A (2007). Strach si Hlaváčovou vůbec oblíbil. Do malé role Vomáčkové ji obsadil i ve svém asi nejznámějším díle – pohádce Anděl Páně z roku 2005.

Režiséři ji milovali

Režisérů, kteří Hlaváčovou rádi obsazovali, bylo víc. Patřil k nim i Zdeněk Podskalský, který ji vlastně pro film objevil. Když chystal natáčení faustovské komedie Kam čert nemůže (1959), chyběla mu představitelka hlavní role Mefistofely. Přihrála mu ji náhoda. Byl se podívat za kamarády na natáčení filmu Smrt v sedle a objevil při tom sympatickou studentku DAMU Janu Hlaváčovou. V Podskalského duchařské trilogii Ohnivé ženy natočené v 80. letech si pak s chutí zahrála čarodějnici Martu.

Zdroj: Youtube

Ke slavným rolím Jany Hlaváčové určitě patří i manželka hudebníka Káry (Vladimír Menšík) v dramatu Ikarův pád (1977) i v jeho volném pokrčování Tažní ptáci (1983). Za oběma filmy stojí jméno režiséra Františka Filipa, který dal herečce příležitost vyniknout i v seriálu Byl jednou jeden dům (1974), kde si zahrála Andělu Hrachovou. Tady jejího partnera ztvárnil Josef Vinklář. Stejný herec byl jejím manželem, taxikářem Siolou, také v seriálu Chalupáři (1975), kde Hlaváčová byla Jarčou Krbcovou, dcerou hlavního hrdiny Evžena Humla (Jiří Sovák). Roli dostala i ve Filipově výstavním titulu Cirkus Humberto (1988).

Za Gotta bych dejchala

Sympatie k Janě Hlaváčové choval i Dušan Klein, a nutno říct, že byly vzájemné. Když loni režisér zemřel, ač těžce nemocná, promluvila herečka alespoň z audionahrávky na jeho pohřbu. K jejím nejznámějších rolím v Kleinových filmech určitě patří zdravotní sestra Tonička, která by „za Gotta dejchala“. V komedii Jak básníkům chutná život (1987) zazněla i hláška: „A co myslíte? Měl ho tam!“

Zdroj: Youtube

Kromě pokračování Konec básníků v Čechách (1993) a Jak básníci neztrácejí naději (2004) dal Klein Hlaváčové hereckou příležitost i v poněkud hořké komedii Vážení přátelé, ano (1989). V ní hrála manželku Milana Lasici, se kterým se poprvé v životě potkala při natáčení postelové scény. Slovenský herec vzpomínal, že když si k dosud neznámé kolegyni lehal do postele, představil se větou: „Dobrý den, já jsem Lasica, jak se má Luděk?“

Role, které nehrála

Zajímavý je i seznam rolí, které Jana Hlaváčová nakonec nehrála. Například Jiří Krejčík ji nabídl postavu Emy Destinnové ve filmu Božská Ema (1979). Herečka ji ale odmítla, protože v době natáčení měla naplánovanou dovolenou u moře.

Moc nechybělo a mohla být i Annou Holubovou v seriálu Jaroslava Dudka Žena za pultem (1977). Režisér chtěl totiž původně roli, kterou nakonec hrála Jiřina Švorcová, obsadit Janou Hlaváčovou a uvažovalo se i o Jiřině Bohdalové. Poslední jmenovaná pak dostala hlavní ženskou roli v Kachyňově trezorovém snímku Ucho (1970). Kamerových zkoušek, které mu předcházely, se ale mimo jiných účastnila i Jana Hlaváčová…

V současné době už herečka kvůli těžké nemoci nepracuje, ale v jejích šlépějích dál kráčí dcera Barbora Munzarová i vnučka Anna Dvořáková, která zdědila talent i po otci, herci Jiřím Dvořákovi.