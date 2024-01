Dagmar Veškrnová, Jana Hlaváčová a Jan Kanyza v televizní komedii Ohnivé ženy.Zdroj: se svolením České televize

Ohnivé ženy (1984)

„To by člověk vyskočil z kůže!“ Tímto sloganem se duše dvou upálených čarodějnic, které se vtělily do zemřelých žen, dostávají z vypůjčených tělesných schránek a mění se v neviditelné duchy vnášející zmatek do života obyčejných smrtelníků. Jana Hlaváčová si v komedii Zdeňka Podskalského, i v jejích pokračováních Ohnivé ženy se vracejí (1986) a Ohnivé ženy mezi námi (1987), s chutí zahrála ženu volných mravů Martu, vdovu po parukáři. Druhou čarodějnici neméně skvěle ztvárnila Dagmar Veškrnová.

Zdroj: Youtube