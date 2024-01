Zemřela Jana Hlaváčová. Herečce bylo 85 let

Ve věku 85 let v sobotu večer zemřela divadelní a filmová herečka Jana Hlaváčová. Pražská rodačka ztvárnila desítky rolí v Národním divadle (ND) nebo v Divadle na Vinohradech. Známá je také z filmové série režiséra Dušana Kleina o básnících i mnoha televizních seriálů. O úmrtí herečky v neděli informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

Jana Hlaváčová jako zdravotní sestra Tonička z Básníků. | Foto: se svolením televize Nova