První dobový seriál TV Nova Zlatá labuť zavede diváky do nablýskaných interiérů stejnojmenného obchodního domu, kde se spojí osudy obyčejných lidí hledajících svůj kousek štěstí spolu s československou smetánkou užívající si luxusu. Za vyleštěnými výlohami zatím kráčí dějiny v podobě okupačních vojsk německé armády.

Seriál pro TV Nova natáčí produkční společnost Dramedy Productions v čele s producenty Filipem Bobiňskim, Janem Coufalem a Petrem Šizlingem. Pod režijním vedením Braňa Holička a Bisera A. Arichteva se v seriálu představí Marta Dancingerová, Vojtěch Vodochodský, Beata Kaňoková spolu s legendami českého herectví Petrem Kostkou, Danielou Kolářovou, Svatoplukem Skopalem nebo Tomášem Töpferem.

„Příběh velkého dobového obchodního domu jsme měli v hlavě delší dobu, lákalo nás to ojedinělé prostředí, kde se střetává spousta životních osudů,“ říká producent Dramedy Filip Bobiňski.. „Diváky provedeme mnoha prostředími, a to jak luxusními kancelářemi řídicích pracovníků, tak suterénem, ve kterém se pohybují běžní zaměstnanci. Uvidí dobovou restauraci, bar, prodejnu gramodesek nebo obrovskou sekci dobové módy. Zlatá labuť bude pro všechny fanoušky dobových a výpravných seriálů, které lahodí oku a zároveň se v nich mohou potkat s problémy a situacemi, které sami řeší, jen zasazenými do jiného dobového rámce,“ doplňuje Bobiňski.

Rodiče a děti

Víc rodičů je více lásky. O tom diváky přesvědčí Jedna rodina. Komediální seriál bude vyprávět příběhy tří rodin svedených dohromady nejen střídavou péčí o své potomky. S nadhledem a humorem se dotkne témat, jež denně řeší statisíce českých domácností. Jsou jimi čerstvé mateřství a nejistoty s ním spojené, vícegenerační bydlení, nebo rodičovské trable s teenagery. V hlavních rolích se diváci mohou těšit na Terezu Kostkovou, Filipa Blažka, Tomáše Jeřábka nebo Bereniku Kohoutovou.

Jedna rodina opět svede dohromady Janu Paulovou a Pavla Zedníčka. Ti už přes dvacet let hrají na divadle manželský pár a jako manželé se objevili i v jednom z prvních českých sitkomů Nováci. Dospělým postavám v Jedné rodině zdárně sekundují dětští nebo náctiletí hrdinové v čele s Denisou Biskupovou, která se na place opět sešla s režisérem Danem Wlodarczykem, pod jehož vedením na sebe upozornila v úspěšné minisérii Jitřní záře.

Kriminálka z Vysočiny

Premiérovými epizodami se téměř po roce vrátí na obrazovky TV Nova úspěšný kriminální seriál Odznak Vysočina. I v druhé řadě se mohou diváci těšit na překrásné prostředí Vysočiny a pětici vyšetřovatelů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová). Tentokrát jsou jednotlivé epizody inspirovány skutečnými kriminálními případy, na jejichž věrohodnost dohlížela Renáta Miková, vrchní komisařka Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje.

Také novou řadu seriálu připravuje pro TV Nova produkční společnost Bionaut dvojnásobného držitele Českého lva a mezinárodní Emmy, producenta Vratislava Šlajera. V režii několikanásobného držitele Českého lva Marka Najbrta a Andyho Fehu v seriálu hrají Michal Suchánek, Martin Hofmann, Patrik Děrgel, Pavel Řezníček, Pavel Batěk, Simona Hába Zmrzlá, Martina Jindrová a další výrazné herecké osobnosti.

Specialisté a Marta

Specialisté přicházejí s novou řadou a ve staronovém složení. Po šesti letech se totiž vracejí David Prachař jako nadřízený majora Strouhala (Martin Dejdar) a Zuzana Kajnarová v roli kapitánky Zuzany Koutné, za svobodna Májové. Kromě nich se navíc v týmu techniků objeví zcela nová tvář, asistent Václav Holeček v podání Matouše Rumla. A spolu s nimi děním v seriálu zahýbe ještě jedna zbrusu nová postava, kterou ztvární Marek Lambora.

„Je to kluk, který neměl úplně jednoduché dětství. Okolnosti ho dovedly k tomu, že se z něj stal trochu samorost. Je to floutek a drzoun,“ uvedl na adresu své role Lambora. „Zjistil jsem, že se potřebuji soustředit na jednu věc, abych byl sám se svým výkonem spokojený. Tudíž jsem k natáčení Specialistů nevzal nic jiného a mohu se tomu věnovat naplno. A udělal jsem dobře. Natáčecí dny jsou opravdu náročné, někdy hlavně fyzicky. Po večerech hraju v divadle, ale tak to budu mít už asi celý život,“ podotkl herec.

Další novinkou budou Případy mimořádné Marty. Kde policie končí, ona začíná. Marta je svobodná matka tří dětí, která nemá respekt k autoritám, zato má „nos na vraždy“. Seriál nabízí mix poctivé procedurální kriminálky a komediálního nadhledu. V hlavní roli seriálu kraluje jedinečná Tatiana Dyková, jíž zdatně sekunduje Roman Zach v roli poněkud suchopárného kapitána Kreinera.

„Je to seriál, který v sobě kombinuje napětí, detektivku a humor. Naše hlavní postava je zároveň ztřeštěná, zábavná a inteligentní a ten způsob, kterým přichází na řešení případů, je geniální,“ říká jeden ze dvou režisérů Případů mimořádné Marty Marek Najbrt (Protektor, Čertí brko, Kancelář Blaník), držitel tří Českých lvů. Tím druhým je Tomáš Pavlíček (Chata na prodej, Parádně pokecal).