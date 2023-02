Jaromír Hanzlík se narodil 16. února 1948 v Českém Těšíně umělecky založeným rodičům, kteří se ovšem brzy rozvedli. Jeho otec byl divadelník, později kabaretiér, matka nastoupila v jejích začátcích do Československé televize, kde pracovala v redakci pro děti a mládež.

„Když potřebovala komparz, sáhla po mě, takže jsem k herectví postupně čuchal,“ uvedl herec v dokumentu Léta s Jaromírem Hanzlíkem z režijní dílny jeho letitého kamaráda a profesního partnera Viktora Polesného.

Ve filmu zazní i informace, že se Jaromír ve druhé třídě základní školy potkal s Petrem Štěpánkem, který se mu stal celoživotním přítelem. Díky tomu se seznámil s jeho otcem Zdeňkem Štěpánkem. „Byla to moje herecká modla, gigant českého divadla,“ poznamenal Hanzlík.

Místo DAMU rovnou angažmá

První barrandovský film Finský nůž natočil s režisérem Zdeňkem Sirovým v roce 1965 – bylo mu tedy sedmnáct let. Následoval snímek Bloudění režisérů Jana Čuříka a Antonína Máši, v němž se Hanzlík ocitl po boku tehdejší herecké špičky. „Seznámil jsem se tam s Jiřinou Jiráskovou a Jiřím Pleskotem. Pak jsme se s Petrem Štěpánkem hlásili na DAMU, oba jsme zkoušky udělali.

V mezičase, kdy jsme společně odmaturovali a měli nastoupit k dalšímu studiu, o mě Jirásková s Pleskotem řekli tehdejšímu řediteli vinohradského divadla Františku Pavlíčkovi: chceš omladit soubor, nechceš se podívat na jednoho mladého kluka? No, a stalo se, že jsem dostal angažmá,“ vypráví ve filmu herec. Ze studií na DAMU tak sešlo, ale na druhé straně se tím pro talentovaného mladíka otevřela možnost zazářit v mnoha rolích, což se v průběhu let i dělo.

První a hned ústřední roli ztvárnil v roce 1966 v inscenaci Shakespearovy tragédie Troilus a Kressida. O rok později se setkal s Olgou Scheinpflugovou, pro níž to byla poslední divadelní úloha, v Čapkově inscenaci hry Matka.

Následně na vinohradské scéně vytvořil postavy Štěpána ve Feydeauově Broukovi v hlavě, Vilíka ve Šrámkově Měsíci na řekou, Maxe v Hubačově hře Král krysa, Cara Fjodora ve stejnojmenném titulu Alexeje Konstantinoviče Tolstého, Shakespearova Hamleta, Fandu v Hubačově Domě na nebesích, Chlestakova v Gogolově Revizorovi, Raskolnikova v Dostojevského Zločinu a trestu či Cyrana z Bergeracu ze stejnojmenné hry Edmonda Rostanda.

Kočár do Vídně i Postřižiny

Hojně obsazovaný byl Jaromír Hanzlík i ve filmu. Po dvou prvně zmíněných zářezech, tedy snímcích Finský nůž a Bloudění, zazářil v roce 1966 hned ve dvou skvostech, a to v Kočáru do Vídně režiséra Karla Kachyni a Romanci pro křídlovku režiséra Otakara Vávry. V sedmdesátých letech hrál v populárních filmech Slasti otce vlasti, Noc na Karlštejně, Jak utopit doktora Mráčka nebo Léto s kovbojem, díky nimž se stal nejoblíbenějším hercem mladší generace.

V roce 2018 získal Jaromír Hanzlík cenu Řád Vavřínum kterou uděluje Hospodářská komora České republiky významným osobnostem a podnikatelským subjektům.Zdroj: Deník / Vladimír Šťastný

Dlouho byl obsazován do postav mladíků. Až filmy Jiřího Menzela Postřižiny z roku 1980 a Slavnosti sněženek z roku 1983 mu pomohly přehrát se do rolí středního věku. V devadesátých letech zaperlil i v pohádkách Nesmrtelná teta, kde si střihl úlohu přitroublého krále Ctirada, a O perlové panně, kde se přerodil do role stárnoucího rytíře Kornelia.

Obsáhlý je výčet jeho seriálových rolí – k těm nejznámějším patří Zdeněk z Takové normální rodinky, řidič Roman Jáchym z Nemocnice na kraji města, Pepa Novák z Dynastie Nováků, inženýr Švejcar z Doktora z Vejminku, Václav Karas z Cirkusu Humberto a především doktor Jandera ze Sanitky.

Ústup ze slávy

Devadesátá léta byla zároveň pro Jaromíra Hanzlíka obdobím zlomu – ač byl na vrcholu slávy a dosáhl všeho, co si jen herec může přát, stáhl se z divadelního života. Na vině byla pravděpodobně nekonečná únava, možná i jakási blíže nespecifikovaná deziluze ze společenské situace, ze soukromého života, únava z cesty, na které zdánlivě dosáhl cíle, přesto se z něho nedokázal radovat

K natáčení se však dodnes občas vrací – příkladem budiž pohádka Pravý rytíř z roku 2016, kde si zahrál černokněžníka, filmy Muži v říji (2009), Léto s gentlemanem (2019) či seriály Rodinka (2012) nebo Cirkus Bukowsky. Jaromír Hanzlík několik let uváděl i oblíbený televizní cyklus Úsměvy, který „podědil“ po Zdeňku Svěrákovi.

Jeho nejfrekventovanější hereckou partnerkou byla Daniela Kolářová, v osobní životě tvořil několik let pár s Janou Brejchovou. Další jeho láskou byla Dana Silvínová, později provdaná Mauerhoferová, která coby československá miss reprezentovala zemi v kanadském Montrealu na světové výstavě EXPO 1967. Společně žili nějakou dobu ve Švýcarsku. Teď už je ale Jaromír Hanzlík zase v Česku a užívá si život mimo ruch velkoměsta.