V seriálu Policie Modrava jste tedy za klaďase, ale herci většinou říkají, že se jim lépe hrají záporné role. Jak to máte vy?

Stejně. Kladné role se hrají docela těžko, záporáci jsou mnohem vděčnější. Sám jsem také nějaké hrál – třeba ve filmu Causa Králík režiséra Jaromila Jireše jsem byl za strašného darebáka… Pár záporáků jsem ztvárnil i v Divadle na Vinohradech, nutno říct, že moc rád.

Režisér o poslední Policii Modrava: Úsměvy tentokrát moc nebyly, zklamal mě štáb

Natáčení vás zavedlo na Šumavu a i z reakcí všech zúčastněných lze soudit, že tam panovala srdečná atmosféra.

Naprosto. Potkal jsem tam skvělé kolegy a skvělý štáb, takže když pak natáčení skončilo, pociťoval jsem velký smutek. Hlavně proto, že nic podobného už nikdy nezažiju. Musím proto poděkovat panu režisérovi, kterého jsem do té doby neznal, že mě pro roli Koutného oslovil. Rád jsem ho poznal, bylo mi ctí pracovat pod jeho vedením.

Užil jste si šumavských exteriérů?

Moc ne, protože hlavní těžiště Koutného bylo při vyšetřovačkách na policejním ředitelství v Klatovech. Jen občas jsem se ocitl nahoře v Srní a když byla trošku chvilka, tak jsem se po okolí porozhlédl. Šumava je nádherná, to nemusím říkat. Televizní diváci už to taky pochopili, takže i díky seriálu je návštěvnost Šumavy mnohem větší, než kdy bývala.

Byl v rámci seriálu případ, kdy vás rafinovanost pachatele zvlášť překvapila?

Takových případů bylo několik. Člověk kolikrát žasne, co všechno se v lidské mysli zrodí a následně se to zrealizuje. Z nových dílů mě strašně zaujal například ten, v němž Kamil Halbich ztvárňuje otce, jemuž zemřela dcera a jeho manželka se z toho sesypala. I jemu se zhroutil svět, i když to možná na sobě nedává tolik znát. Ale nechci prozrazovat pointu. Spíš vyslovuji obdiv nad Kamilovým herectvím, odvedl v té roli moc krásný výkon. Velikou radost mám i z toho, jak svou figuru poručíka Sedláčka hraje Filip Tomsa, je absolutně přirozený. Tím chci říct, že se na závěrečnou řadu Policie Modrava budu určitě dívat - ne kvůli sobě, ale kvůli kolegům.

V jednom z nejstarších šumavských kostelů se točila Policie Modrava i Anděl Páně

Máte rád detektivky? A jak nahlížíte na práci kriminalistů?

Mám, líbí se mi, když mají detektivní příběhy svá tajemství a také občasný humor - jako ty z našeho seriálu. Než bych je ale četl, raději se na ně podívám. Je to pro mě rychlejší. A jinak - v minulosti jsem si v několika detektivkách zahrál. Bylo to příjemné a zajímavé, ale práce opravdových kriminalistů je přece jen náročnější. Smekám před nimi.

Uvidíme vás v Divadle na Vinohradech, kde působíte už šestapadesát let, v nějaké novince?

Ano, jedná se o inscenaci konverzační komedie Bernarda Shawa Člověk nikdy neví. Z bulváru jsem se dozvěděl, že mi v divadle dali nějakou lepší smlouvu a že tam budu mít hlavní roli – oboje není pravda. Každopádně je ta moje úloha docela hezká, je to klaďas, kolem sebe budu mít mladé kolegy, což je příjemné. Holt jsem v tom hereckém souboru služebně nejstarší.

Zajímavosti:

V nových epizodách Policie Modrava bude tým Jany Vinické řešit případ zastřeleného bývalého kriminalisty, vraždu mladé ženy, okolo které se motala celá řada milenců, zmizení dobře situovaného starého mládence nebo nález těla mladé ženy, jejíž identifikaci znesnadňuje kyselinou poleptaný obličej.



V natáčení dalších epizod už režisér a scenárista Jaroslav Soukup pokračovat nechce, protože se podle něj jednoduše vyčerpala témata. Ke vzniku seriálu dodává: „V roce 2008 jsem začínal pilotním dílem a vůbec jsem nevěděl, jak to dopadne. Napadlo mě spojit kriminální linku s menšími případy uniformovaných policistů a k tomu ještě přidat lidskou stránku, osudy obyvatel na Šumavě.“



Po stopách filmové kariéry režiséra, scenáristy a producenta Jaroslava Soukupa se vydává speciální dokumentární projekt s názvem Policie Modrava Jaroslava Soukupa. Po každém dílu premiérové řady seriálu bude na webu Nova.cz publikována epizoda dokumentu mapujícího životní a profesní cestu jednoho z nejúspěšnějších českých režisérů. Ten v 80. a 90. letech natočil kultovní kasovní trháky jako například Vítr v kapse, Pěsti ve tmě, Kamarád do deště, Discopříběh nebo Byl jednou jeden polda.



Po překvapivé desetileté tvůrčí odmlce se vrátil na výsluní právě s Policií Modrava, seriálem, který už od svého uvedení boří rekordy sledovanosti. Jaroslav Soukup nechá diváky nahlédnout do tvůrčího zákulisí, vysvětlí, proč seriál málem nevznikl, diváci zjistí, co si o seriálu i jeho režisérovi myslí herci a co bude s Modravou dál. Bilanční dokumentární projekt vyvrcholí spolu s posledním dílem Policie Modrava, kdy jej v kompletní, téměř hodinové podobě budou mít diváci možnost zhlédnout na Voyo.