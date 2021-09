Úžasný, talentovaný a ztělesnění všeho francouzského - takové přívlastky zaznívají ve francouzských médiích a z úst francouzských politiků i osobností na adresu filmové legendy Jeana-Paula Belmonda. Velká část francouzských stanic na program zařadila některý z desítek Belmondových filmů. Na herce pro ČTK zavzpomínal i jeho nejznámější český dabér Jiří Krampol.

Francouzský herec Jean-Paul Belmondo | Foto: ČTK

"Vzpomínám na to s láskou. Bylo to strašně hezké," řekl Krampol a dodal, že nadaboval 29 jeho rolí. Nejraději má filmy Zvíře a Veselé Velikonoce. Dnes lituje, že se s francouzským hercem nesetkal osobně. "Už to jednou bylo skoro hotové, ale (Belmondo) onemocněl a nic z toho nebylo," dodal.