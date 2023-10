Byl narkomanem, továrníkem, robotem, pirátem i Kloboučníkem. V nejnovější roli ve filmu Jeanne du Barry - králova milenka ovšem Johnny Depp překvapil. Jako načančaného Ludvíka XV. v paruce a podkolenkách si živelného herce uměl představit málokdo. A přece jím je a dělá to dobře. Když s režisérkou a filmovou partnerkou snímek poprvé představil na festivalu v Cannes, aplaudovalo mu publikum sedm minut ve stoje.

Johnny Depp v netypické roli Ludvíka XV. | Foto: se svolením Film Europe

Soudě dle slavnostní české premiéry filmu filmu Jeanne du Barry - králova milenka při zahájení festivalu Be2Can potěšila zábavná podívaná s působivou kostýmní výpravou i naše diváky. Na setkání s médii v Cannes herec Johnny Depp nicméně přiznal, že ho nabídka od francouzské režisérky a herečky Maïwenn původně zaskočila.

Stalo se tak totiž v době, kdy byl kvůli soudu s exmanželkou Amber Heardovou prakticky na černé listině. Filmová studia ho víceméně odepsala, přišel o roli ve Fantastických zvířatech a jako hosta jej přijaly v roce 2021 jen filmové festivaly v Karlových Varech a San Sebastianu, kde převzal ocenění za celoživotní přínos.

Já křupan a král?

Herce navíc nikdy nelákala historická postava zasazená do prostředí královského dvora. „Nikdy jsem netoužil po tom hrát krále. Nepřišlo mi to nijak podnětné, ani se pro to, myslím, nehodím,“ prozradil pro francouzský Screen.

Nakonec ale na nabídku kývnul. A zahrál si pravnuka krále Slunce, který ve Francii vládl od roku 1715 do své truchlivé smrti roku 1774. Měl mnoho milenek, ale nejvíce mu k srdci přirostla Jeanne Vaubernierová, dívka z nízkých vrstev francouzské společnosti, která se do královy přízně vyhoupla díky své bezprostřednosti, kuráži a ochotě se vzdělávat.

„Od Maïwenn bylo odvážné, že mě, křupana z Kentucky, obsadila do tak seriózní role. Původně jsem myslel, že je to překlep, když mi přišlo obsazení. Já a vážený král, to nechcete. Nemluvě o tom, že se týkalo francouzského filmu. Já do té doby uměl francouzsky maximálně dobrý den, děkuji a mohu požádat o jídelní lístek?“ žertoval herec na setkání s médii v Cannes.

„Dokonce jsem se jí ptal: A nechcete pro tu roli spíš nějakého francouzského kolegu? Řekla upřímně, že o tom i přemýšlela, ale že ne. Chci vás, prohlásila rezolutně. Tím mě odzbrojila, tak jsem to vzal. I přesto, že jsem věděl, že se budu muset zřejmě naučit své repliky ve francouzštině. Moc mi to nešlo, ale Maïwenn byla v tomto ohledu velmi laskavá a trpělivá,“ popsal.

I panovník potřebuje emoce

Herec také připustil, že během příprav našel v Ludvíkovi XV. jisté zalíbení a začal mu rozumět. „Když se ponoříte do jeho života a nastudujete si, jak tehdejší prostředí u dvora vypadalo, dojde vám, jaký zmatek musel občas zažívat. Je sice král, ale ani on nemůže mít odpověď na všechno. I panovníci jsou jen obyčejní lidé. I když byli určitým způsobem vychováni a vedeni protokolem k tomu, aby na svém postu nedávali najevo emoce, také občas potřebují nějaký ventil a spřízněnou duši. Tou byla pro Ludvíka Jeanne,“ popsal Depp svého krále.

Ve Francii se film těšil velkému ohlasu. Během premiéry jej hrálo 650 kin a vydělal přes pět milionů dolarů. Podle zdejších médií šlo za poslední dekádu o nejúspěšnější filmovou podívanou, jež se hrála po premiéře v Cannes. Naposled se podobné divácké přízni těšil Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem v roce 2013. Velmi dobrý ohlas má snímek také v Itálii. Po pirátech z Karibiku to samozřejmě není žádný zázrak. Na druhou stranu - na to, jak neobvyklou figurou muž z rodu Bourbonů pro Johnnyho Deppa zkraje byl, je to celkem slušný comeback.

Netypické role známých herců



Meryl Streepová (Andělé v Americe, 2003)



1985, Amerika. Společností cloumají drogy, neřest a AIDS. Adaptace legendární hry Tonyho Kushnera se díky Miku Nicholsovi i hercům stala televizní událostí. Meryl Streepová tu exceluje mimo jiné jako vousatý rabín. Její maska i chování byly tak dokonalé, že zmátly kdekoho. Nejvíce zaskočený byl autor a ilustrátor Maurice Sendak, Kushnerův spolupracovník, který zavítal na natáčení. „Strávil jsem celý den ve společnosti úžasného muže. Byl to Žid jako já. Večer jsem zjistil, že to byla Meryl Streepová! Sehrála to fantasticky,“ přiznal později.



Meryl Streepová jako rabín v Andělech v AmericeZdroj: se svolením Warner Bros



Russell Crowe (Nejsilnější hlas, 2019)



Slavný filmový Gladiátor neměl před kamerou mnoho proměn. Když se ale v roce 2019 objevil v sérii HBO Nejsilnější hlas, kde hrál zakladatele Fox News, všichni užasli. Sedmidílná minisérie je inspirovaná bestsellerem o Rogeru Ailesovi, muži, jenž mířil vysoko, ale spadl hluboko. Crowe ho ztvárnil v období, kdy se manipulátor a obtloustlý egoman stal de facto vůdcem Republikánské strany a čelil obviněním ze sexuálního obtěžování. Crowe kvůli roli trávil denně čtyři až šest hodin v maskérně, točilo se sedm měsíců. Za výkon si australský herec odnesl Zlatý glóbus.



Charlize Theronová (Zrůda, 2003)



Když do kin dorazil temný thriller Zrůda založený na pravdivém příběhu prostitutky, diváci nechtěli věřit, že tou surovou a vulgární antihrdinkou je skutečně křehká blondýnka Theronová. Herečka tu dokázala, jak široký má rejstřík. Ve filmu se Aileen a Selba se potkají v baru, zamilují se a žijí spolu. Aby měli z čeho žít, pokračuje Aileen v prostituci, ale nenávist k prostituci a pokoření z takové obživy v ní vytváří zuřivou nenávist k mužům, která vrcholí několika brutálními vraždami.



Hugh Grant (Atlas mraků, 2009)



V adaptaci Mitchellova románu se elitní herecká sestava měnila díky šesti časovým rovinám a dějovým linkám v různé postavy napříč časem. Nečekanou masku dostal i britský idol fanynek a neodolatelný premiér z Lásky nebeské. „Možná to nevíte, ale já v tomhle filmu fakt jsem,“ smál se na tiskové konferenci Grant, který mimo jiné ztvárnil pomalovaného hladového kanibala, jehož roli mu svěřilo režijní trio v čele s Tomem Tykwerem.



Hugh Grant alias kanibal v Atlasu mrakůZdroj: se svolením Warner Bros



Gary Oldman (Dracula, 1992)



V Nejtemnější hodině na sebe nechal herec Gary Oldman napatlat kvůli roli zavalitého Winstona Churchilla vrstvy silikonu. Nebylo to ale nic proti tomu, co podstoupil v roce 1992, aby se stal tisíc let starým upírem. V masce Draculy, za kterou tým režiséra Francise F. Coppoly získal Oscara, byl k nepoznání. „To byla bestie!“ žertoval při premiéře herec, jehož transylvánský hrabě sice s gustem líže nože od krve, jako křehká duše ale zahoří láskou k Mině v podání Winony Ryderové.



Gary Oldman jako DraculaZdroj: se svolením Bontonfilm



Jared Leto (Pan Nikdo, 2009)



Sofistikovaná sci-fi Belgičana Jaca van Dormaela odehrávající se v roce 2092, kdy Mars je prázdninovým rezortem a více než stoletý Nemo Nobody posledním smrtelníkem. Díky pokročilé vědě už nikdo neumírá. Nemo vzpomíná na své tři životy, které (snad) prožil se třemi různými ženami, pokaždé různě. Velký šmrnc dal snímku hudebník Jared Leto, jenž tu prožívá tři alternativní reality a kterého po proměně ve stoletého muže ze štábu nikdo nepoznal.



Jared Leto a jeho stoletý NobodyZdroj: se svolením AČFK