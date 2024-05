Film Jedna noc budí jeden pocit: Škoda času

Zatímco Netflix láká na Jeden den, do kin vstupuje Jedna noc. Z lásky k muži tu podstupuje žena den co den nedůstojné erotické služby online. Čeští tvůrci dali do podtitulu provokativní otázku: „A co byste pro lásku udělali vy?“ K odpovědi však divák nemá šanci dospět. Hlavní hrdina je totiž natolik nesympatický a bez charismatu, že je vám jeho osud prakticky fuk.

Vanda Chaloupková a Adam Ernest jako manželé mezi kuchyní a erotickým chatem | Foto: se svolením Bontonfilmu