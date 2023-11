Chvíle soustředění, pád do modré hloubky a pak dlouho ticho. Osudný desetimetrový skok změnil Andree Absolonové celý život. Na olympiádu v Sydney se už nepodívala, bazén vyměnila za pornobyznys. Klíčové momenty z jejího života teď nabízí český film Její tělo. Poctivě, ale trochu sterilně natočený debut.

Natalia Germáni jako Andrea | Foto: se svolením Bontonfilm

Reálné příběhy ze sportovního prostředí tvůrci českých hraných filmů často nevyhledávají. I když by si leckterý náš sportovec pozornost zasloužil (třeba dramatický život krasobruslařky Hany Maškové nebo pilotky Boženy Laglerové). V posledních dvou dekádách čerpaly ze skutečných osudů jen Fair Play Andrey Sedláčkové, Zátopek Davida Ondříčka nebo Poslední závod Tomáše Hodana, částečně je reálnými fakty inspirován Zlatý podraz Radima Špačka.

Dramatický příběh

Film Její tělo, kterým dokumentaristka Natálie Císařovská debutuje v celovečerním hraném filmu, je proto záslužný počin. Ke scénáři, který napsala s Anetou Honzkovou, ji inspiroval pohnutý osud úspěšné české skokanky Andrey Absolonové.

Nechtěla bych vidět porno své sestry, říká Denisa Barešová z filmu Její tělo

Její život byl jako na houpačce. Po těžkém úrazu při skoku se pětinásobná mistryně České republiky musela na sklonku 90. let sportovní kariéry vzdát a začala se živit jako pornoherečka. Stejně úspěšně jako ve sportu. Pod pseudonymem Lea De Mae natočila přes 160 filmů, patřila k vyhledávaným hvězdám našeho pornoprůmyslu, měla našlápnuto k zahraničním nabídkám. Její aktivní život ale ukončil v sedmadvaceti letech nádor na mozku.

Autorky filmového scénáře musely sáhnout ke zkratce, přechod mezi oběma vypjatými prostředími je tak poměrně krátký. Chybí v něm například to, že Andrea v době natáčení porna stále sportovala a trávila čas i parašutistickými seskoky.

Zdroj: Youtube

Přesto se jim podařilo vystihnout základní podstatu – ženské tělo jako nástroj výkonu, úspěchu i osobních ambicí. V tomto směru je film pečlivým vhledem jak do sportovního, tak pornoprůmyslového zákulisí. V obou případech je to tvrdá řehole plná odříkání, kde není prostor pro emoce ani zbytečné řeči. Hodiny a hodiny tréninků, cviků a běhání, přísně odměřovaná strava, spánek, sledovaná váha. Jakákoli volná zábava vyloučena.

Účast pornoherců

Do jisté míry se zdá, že vstup do pornobranže dá filmové Andree větší svobodu a ženskost (proměnu z šedé vystresované myši střídající tepláky a plavky v oslnivou, svůdně nalíčenou dívku postihl film trefně). S přibývajícím úspěchem se ale prchavý pocit pohody opět překlopí v soutěž a nároky na výkon, v tomto případě tvrdého fyzického porna před kamerou. Vzácné chvíle ženského souznění se sklenkou sektu jsou těžce vykoupeny.

Natália Germáni na hraně tabu. Choulostivé scény raději natáčela s manželem

Režisérka snímá explicitní scény realisticky, za účasti některých skutečných pornoherců, korzujících bez oděvu i bez zábran kuchyní, kde se natáčí, vše ale bez laciných efektů a vulgarity. Syrovost slovních projevů je na místě, nijak jimi ale diváka nezahlcuje.

Daří se jí také v dané zkratce vykreslit dobře dívčino rodinné zázemí a vztahy. Zatímco matka i otec jsou cele zaměřeni na podporu Andreina sportovního vývoje, mladší dcera tím trpí. Možná i proto sestru na dlouhý čas citelně zasáhne tím, že nelítostně zavrhne jak její novou branži, tak ji samotnou.

Její tělo (Zuzana Mauréry, Martin Finger a Denisa Barešová)Zdroj: se svolením Bontonfilm

Scény věčného rodinného dohledu nad Andreou, focení a natáčení videí při jejím úspěchu, debaty o skocích a dalších plánech, jež vyplňují prakticky celý život rodiny, jsou výmluvné a přesné.

Výtečný casting i vedení herců

Režisérka dané typy dobře obsadila a zkušeně vedla před kamerou. To se týká jak talentované Natálie Germáni (viděli jsme ji mimo jiné v pohádce Princezna zakletá v čase nebo dramatu Světlonoc), která působí v obou prostředích velmi věrohodně, zejména pornoscény zvládla s obdivuhodnou bravurou a bez křeče, tak Denisy Barešové v roli její sestry Lucie. Jejich přervané pouto se obnoví až ve finále, kdy nemoc vrátí hrdinku ze světa nablýskaných pornohvězd do špitálu. Je konec všem plánům a nastává smíření.

Česko je líhní filmů pro dospělé. Herečky si mohou vydělat i statisíce měsíčně

Vynikající výkon podává Zuzana Mauréry jako pragmatická matka, jež bez potíží přijímá dceřin radikální životní střih i dárky, které jí Andrea nosí. „Přece jsme chtěli, aby se měla líp než my a podívala se do světa?“ rozhorleně brání svůj postoj před manželem, jenž se odmítá s dceřinou obživou v pornobyznysu smířit. Martin Finger ho hraje civilně, úsporně, přitom s dobře patrnými nuancemi pocitů.

Zmínku si zaslouží i Zuzana Stivínová, z jejíž nekompromisní trenérky, kterou dívky zajímají jen do chvíle, dokud podávají žádoucí výkony, jde místy mráz. „Já už trénuju někoho jinýho,“ odrazí chladnokrevně Andreu snažící se vrátit po úrazu k tréninku.

Chybí silný prožitek

Snaha postihnout co nejvěrněji charakter vypjatých prostředí zacílených na výkon a nepřipouštějících žádné city se cení, pro Císařovskou se však stala trochu pastí. Věcný, dokumentární způsob vyprávění činí z filmu natolik odcizenou (jakkoli působivou) podívanou, že se z ní vytratily jakékoli emoce.

Natalia GermániZdroj: se svolením Bontonfilm

Byl to patrně režijní záměr, divákovi ale brání v možnosti se více na hrdinku napojit a spoluprožívat osud její i jejích blízkých. Jako by původní dokumentární profese a její postupy limitovaly Natálii Císařovskou v možnosti se víc rozmáchnout a dát postavám vypjatější emoce adekvátní dramatu, jež se v jejich rodině odehrává (částečně se to v rámci daných scén daří jen Zuzaně Mauréry). A divákovi tak nabídnout silnější prožitek a hlubší podnět k úvahám, kde jsou hranice toho, kdy se tělo „moje“ mění v „její“.

Hodnocení Deníku: 65 %