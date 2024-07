Ve věku 77 let zemřel v úterý 9. července známý polský herec Jerzy Stuhr, jenž měl blízko k české kultuře a k Čechům. Proslavila ho role ve sci-fi Sexmise, výrazné postavy ztvárnil ve filmech Amatér, Tři barvy: Bílá, Předtanečník či Máme papeže!. Naposledy jsme ho mohli vidět ve snímku Sonáta o chlapci, který touží stát se klavírním virtuosem.

Krakowský rodák vystudoval polonistiku, poté herectví. Jeho jméno je nejvíce spojené se dvěma významnými režiséry: Krzysztofem Kieślowským a Juliuszem Machulským. Právě s druhým z nich natočil v roce 1983 Sexmisi, z níž se stala kultovní komedie a jejíž hlášky dodnes ožívají i mezi mladými diváky.

„Je to až k nevíře, jak tenhle snímek v Polsku stále rezonuje,“ svěřil se herec, když byl hostem přehlídky Febiofest v roce 2013. „Jeho hlášky jsou vyloženě kultovní, slýchám je i od mladých lidí, mého syna nevyjímaje. Žádný jiný můj film neměl tak obrovský úspěch, i když jsem točil s vynikajícími režiséry.“ A rovnou přidal jednu z nejpopulárnějších replik: „Vy mě svlékáte? Co to děláte, vždyť jsem funkcionářka!“

Komedie i vážné role

Film Sexmise podle něj vidělo přes jedenáct milionů diváků a stále patří k oblíbeným, kdykoli jej televize reprízují. Stuhra proslavily hlavně komedie, on sám si nicméně cenil zejména vážně laděných příběhů, které natočil s Kieślowským. Poprvé se potkali u jeho celovečerního debutu pro kina Jizva, společně pak natočili několik dalších filmů vypovídajících o stavu polské společnosti i morálce lidí, mimo jiné Amatéra, Předtanečníka, Náhodu, Tři barvy: Bílá nebo desátý díl slavného režisérova Dekalogu Aniž požádáš statku jeho.

close info Zdroj: se svolením Febiofest/Vladimír Lacena zoom_in Jerzy Stuhr

Česko měl rád a rád se sem vracel. „Mám k vaší zemi i kultuře blízko, mám rád Prahu a vaše filmy. I proto si cením toho, že dostávám cenu na festivalu, kde diváci znají mě i moji práci,“ kvitoval při setkání s médii fakt, že publikum má zájem o jeho filmy – kromě Sexmise a starších děl i o italskou komedii Máme papeže! a Počasí na zítra, snímek, který přivezl na Febiofest. Byl také hostem Letní filmové školy.

Polská církev nerada žertuje

Ke komedii Máme papeže!, kde hrál tiskového mluvčího Vatikánu, podotkl, že čeští diváci se u ní asi zasmějí více než polští. „Žertovat v Polsku na náboženská témata je o dost těžší, katolická církev tam humor nerada vidí,“ vysvětloval.

„Plánuju ale film, kde bych polská národní témata pojal tak, aby se jim Poláci také mohli zasmát. Učil jsem se u těch nejlepších, u vás Čechů. Vy se umíte sami sobě smát. Což platí i ve filmu, hlavně v tvorbě Věry Chytilové, Jiřího Menzela nebo Zdeňka Svěráka. To jsou z hlediska režie mé velké vzory,“ řekl Stuhr, který má na kontě deset režijních počinů, posledním byl film Občan.

Herecké geny po něm podědil jeho syn Maciej Stuhr, kterého diváci mohli vidět například ve filmech Anděl smrti nebo Učitel.