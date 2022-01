Do mekky světového filmu v Los Angeles dorazil hnědooký Kanaďan v devatenácti letech. Díky proměnlivosti svých výrazů, s nimiž uměl v tu dobu už bravurně nakládat, prorazil v televizních show a filmových roličkách.

Skvělou zkušeností pro něj byla drobná role ve filmu Francise F. Coppoly Peggy Sue se vdává, známou hvězdu z něj ale udělal až film Ace Ventura: Pet Detective. V roli detektiva, jenž se specializuje na pátrání po ztracených zvířatech, přivedl Carrey své dovednosti s mimikou k dokonalosti. Ve spojení s nejrůznějšími převleky bavil publikum vskutku vrchovatě a nový komik stříbrného plátna byl na světě. Následovaly snímky Lhář, lhář, Maska, Jak Grinch ukradl Vánoce a další.

Trumanova show

Během 90. let to vypadalo, že Carrey ustrne v komediálním šuplíku, naštěstí ale potkal režiséra Petera Weira. V jeho dramatu Truman Show ukázal, že má podstatně bohatší herecký rejstřík, než se zdálo. Příběh muže, který od narození žije ve filmových ateliérech a je hvězdou televizní show (aniž to tuší), je zneklidňující zprávou o tenké hranici mezi realitou a jejím mediálním obrazem.

Carreymu vynesla Zlatý glóbus a rok nato si došel pro další. Dostal ho za roli ve filmu Miloše Formana Muž na Měsíci, o kterou svedl boj s Edwardem Nortonem. Také tady, ve strhujícím portrétu rozporuplné osobnosti komika Andyho Kaufmana, herec ukázal, co umí. V divoké jízdě Andyho životem budil na plátně smích, úžas i soucit.

Milostná romance

Pak přišel Věčný svit neposkvrněné mysli, velká filmová romance v Carreyho kariéře. Díky výtečnému scénáři Charlieho Kaufmana a režii Michela Gondryho se proměnil v nejistého mladíka zápasícího o lásku. V chytré sci-fi o tom, že můžete zkusit partnera vymazat z hlavy, ale stěží ze svého srdce, odvedl po boku Kate Winslet odzbrojující výkon.

Daří se mu i mezi podivíny a padouchy. Jednoho si zahrál v Batmanovi, druhého v adaptaci knižní předlohy Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod. Byl přesvědčivým sobeckým mrzoutem v dickensovsky temné pohádce Vánoční koleda. V civilu ovšem zůstává věčným optimistou, jenž razí krédo „Kašlete na smutky, smějte se!“

Manipulovaný svět

Přesto nedávno neobvykle zvážněl - během pandemie. „Umím dělat zábavu, ale to, co se děje nyní ve státech, nedává moc důvodů ke smíchu,“ řekl při druhé vlně koronaviru v roce 2020 pro list The Atlantic s tím, že chování prezidenta Trumpa je nezodpovědné. Svůj postoj dal posléze najevo vlastními zbraněmi - parodií jedné z klíčových Trumpových řečí, s níž aspoň trochu těšil své fanoušky na sítích.

Když jsme u té zábavy - nelze nevzpomenout hercovy netušené účasti na jednom z českých filmových večerů. Kuriózní číslo s českým dvojníkem Srbem Harim Zinhasovičem, jehož se podařilo propašovat před sedmi lety na udílení Českých lvů, vešlo do dějin našeho filmu. I když domácí akademici by na tuhle epizodu nejraději zapomněli. Sám Carrey, k němuž scénka s mužem vypouštějícím ve slavnostním sále Rudolfina konfety doputovala, byl ale pobaven. „Můj duch zjevně žije dál“, prohlásil s úsměvem na Twitteru.