KVÍZ: Houslista, režisér i Hary Šoumen. Jak dobře znáte role Jiřího Císlera?

Začínal jako houslista v divadelním orchestru v rodných Budějovicích, kde se později přes role v operetách a operách propracoval až do činohry. Postupem času se z něj stal vynikající herec a úspěšný divadelní režisér. O jeho smyslu pro humor svědčí i to, že si sám sepsal parte, v jehož úvodu se skvěla věta: „Tak prej jsem umřel!“ Kdyby Jiří Císler nezemřel, oslavil by dnes 95. narozeniny.

Jiří Císler jako král v pohádce Za humny je drak. | Foto: Se svolením ČT