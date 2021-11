Nadčasové povídky psané v kavárně Slavia (vyšly u Knihy Dobrovský) sestavil Miloš Schmiedberger. Vycházejí na počest Jiřího Krampola a Miloslava Šimka, mistrů inteligentního a přívětivého humoru, který divákům po léta rozdávali v Semaforu. Součástí knihy jsou i mnohým známé kusy Jak jsem hledal manželku, Jak jsem si zkazil život nebo Jednou jsi dole, jednou nahoře. Většinu z nich stvořili pánové u svého oblíbeného stolku (jak už název napovídá) v pražské kavárně Slavia, která se stala i místem našeho rozhovoru. „Vymýšlet a rozpřádat naše příběhy a náměty budoucích divadelních scének byla jedna z činností, která mě v životě bavila snad nejvíc,“ říká Jiří Krampol.

Který z vás častěji přinášel prvotní nápady, myšlenky?

Já jsem byl tím, který ty kraviny nadnesl, a Šimek je uměl skvěle zfabulovat a dát jim nějaký řád. Myslím, že jsme se vzácně doplňovali, vycházelo nám to. U psaní jsme se dost bavili a s námi občas i návštěvníci Slavie. Nebylo se čemu divit, protože když jsme přišli na nějakou blbost, smáli jsme se na celé kolo a ostatní hosty jsme tím „nakazili“. Byly to úžasné časy, stýská se mi po tom.

Traduje se, že pan Šimek byl ve skutečnosti pedant. Taky jste ho tak vnímal?

Ano, byl to zatrpklý učitel, suchar, abstinent, který vyléval i rum z pralinek, co chtěl pozřít. Jinak to byl bezvadný kluk, měl jsem ho rád takového, jaký byl. Když jsme se pak rozešli, nebylo to vůbec ve zlém. Naše práce se ale dostala do určité fáze, kdy to možná chtělo změnu. On toužil dělat politickou satiru, což mu šlo výborně, já ale tento žánr neumím. Ani ho vlastně nemám rád. Politický humor mě nikdy nějak dvakrát nerozesmál. Mám rád čistou srandu. Ale Zuzana Bubílková, která následně vytvořila s Miloslavem Šimkem dvojici v politicky laděných satirických cyklech, na to byla skvělá. Holt je to novinářka, která měla a má o politice přehled. A taky vyniká smyslem pro ironii.

Právě jí a vám je zasvěcená zmiňovaná druhá knihu Bavíme vás 150 let! s podtitulem Historky, vzpomínky, vtipy a glosy. Proč ten název?

Protože je nám dohromady zhruba tolik let. Tuhle knížku jsme sestavili z nejrůznějších životních příhod. Je prostě o tom, co se dělo. Mikro perličky zejména pro lidi, kteří nečtou rádi nějaké litanie. Se Zuzanou Bubílkovou se známe pětatřicet let, ale spolupracovat jsme začali teprve nedávno. Děláme pořady pro jistou hudební televizi – jeden se odehrává u mě v kuchyni, ale s vařením nemá nic společného, a Bubílková má ještě vlastní pořad, který točí u sebe v obýváku. Společně děláme i Zpovědnici, kam si vždycky pozveme známou osobnost. Klademe jí otázky a ona musí odpovídat pokud možno vtipně. Pak zhodnotíme, jestli lže, nebo nelže. Zatím je to úspěšné.

S paní Bubílkovou máte údajně i další společnou věc, že chodíte cvičit.

Jo, chodíme. Právě tím, že děláme dva pořady týdně, spolu trávíme hodně pracovního času. A když už konečně máme osobní volno, tak si třeba zajdeme zacvičit, potom na kafe, pokecáme, co budeme dělat… Ona má jednu obrovskou výhodu, že je to hyperaktivní člověk, je hodně pracovitá a snaživá. Vedle ní jsem se zase trochu nastartoval.

Nakolik je pro vás důležité být v pracovním koloběhu?

Hodně, samozřejmě. Nedovedu si představit, že bych nic nedělal. Jen tak sedět a čumět, koukat na televizi, to není nic pro mě. Nějaké pořady sice sleduju, ale pravidelný televizní konzument opravdu nejsem.

Když jsme u televize, hodně let jste byl tváří pořadu Nikdo není dokonalý. Kolik dílů jste vlastně natočil?

Vysílal se čtrnáct let a dohromady měl 547 dílů. K většině z nich jsem si psal i scénáře, jen občas jsem je dával dohromady s režiséry. Moc mě to bavilo. Když pak pořad zrušili, nebylo to proto, že by neměl sledovanost. Vedení televize mi pouze řeklo, že chtějí zkusit nové formáty ze zahraničí. A tak je zkusili. Pan ředitel mi poděkoval, uspořádal mi raut na rozloučenou, dostal jsem láhev francouzského koňaku, já jsem poděkoval televizi Prima, rozešli jsme se v dobrém. Od té doby se stala spousta věcí. A když před pár měsíci vznikla nová stanice Prima Star, kde je v hlavním vysílacím čase dominantním programem právě show Nikdo není dokonalý, udělalo mi to radost. Zvlášť když má úžasnou sledovanost. Z nostalgie na ni taky někdy koukám, ne pořád, ale třeba jen na kousek, abych si v paměti osvěžil, kdo všechno v ní účinkoval.

Utkvěla vám v hlavě zvlášť nějaká „perla“, co jste tam slyšel?

Těch blbostí bylo strašně moc, mám to dokonce zakomponované v jednom svém představení, s nímž jezdím za diváky. Třeba nějaká paní na otázku, jak se jmenovali psi v románu Boženy Němcové Babička, po kratším zamyšlení odpověděla: „Já je vidím… Už to mám. Tom a Jerry.“ To byla opravdu v každém dílu nějaká kravina. Nebo – rajské jablíčko je ovoce, nebo zelenina? „No, já bych řekl, že je to tak napůl,“ rozumoval zase jistý pán.

Vytvořil jste spoustu filmových i seriálových rolí, proslul jste jako dabér Jean-Paula Belmonda. Jak to tehdy bylo, jak jste se k tomu dostal?

Hlas Belmonda jsem převzal po Honzovi Třískovi. Byl o dva roky starší než já, byli jsme spolužáci na DAMU. Natočili jsme spolu spoustu televizí a rozhlasů, takže jsme měli ne přímo kamarádský, ale přátelský vztah. A když v roce 1977 emigroval, naskočil jsem za něj do role kameramana ve filmu Věry Plívové-Šimkové Jak se točí Rozmarýny. Vzpomínám si, jak jsem tehdy seděl v lese na pařezu, učil jsem se angličtinu a paní režisérku málem omývali. „Přesně tady, kde sedíš, seděl i Tříska a učil se anglicky,“ říkala. Stejné to bylo i s Belmondem, kterého dělal Honza výborně, mně se to teda líbilo.

Poprvé jsem měl s Jean-Paulem tu čest ve filmu Sympatický dareba, a to díky režisérovi českého znění Vítu Olmerovi. Hned na to šel druhý snímek Zvíře, což je podle mého soudu jedna z nejvděčnějších komedií vůbec. Hodně rád mám i Veselé Velikonoce, kde toho teda Belmondo nakecal hrozně moc, tady mi dal zabrat… Namluvil jsem ho v mnoha dalších titulech. Zajímavá je ale jedna věc, že jen Eso es jsem daboval třikrát, pro tři různé televize. Asi se jim vyplatilo zaplatit herce, než kupovat film. Když jsem ho pak po čase viděl v televizi, abych si jej osvěžil, zjistil jsem, že Belmonda v něm mluví úplně někdo jiný, navíc takovým nezvykle vysokým hlasem. Nemám na tohoto francouzského velikána žádný patent, ale tohle bylo úplně něco jiného. Moc jsem to nepochopil.

Mám pocit, že jste měli spoustu podobného – jednak vzhled, ale i energii…

Možná na tom něco bude. Před dvěma lety jsem načetl jeho knihu Mých tisíc životů, které se prodalo ohromné množství. Belmondo v ní vypráví věci, které jsou i strašně smutné. Třeba o divadle – miloval ho, ale nechtěl v něm být zaměstnaný, protože nesnášel zákulisní divadelní intriky a pomluvy. A to byl i jeden z důvodů, proč jsem nechtěl být u divadla ani já. Byl jsem sice po škole devět let v angažmá, ale když už jsem byl starší, tak jsem si to rozmyslel.

Je pravda, že jste se měli osobně potkat?

Opravdu k tomu mělo dojít. Před asi třinácti lety koupil nějaký svaz řezníků a uzenářů, který měl dost prachů, představení s Belmondem – Cyrana. Měl se hrát v Národním divadle. Tehdy mi volali, jestli bych ho synchronně namluvil do sluchátek. Všechno bylo domluvené, ale potom jsme se najednou dozvěděli, že měl mrtvičku a k tomu nějakou embolii v noze. Takže z toho sešlo. A když byla asi před dvěma lety premiéra dokumentu o něm, který natočil jeho syn, čeští producenti mu volali, jestli by se se mnou sešel. Říkal, že klidně. Bulvár tam chtěl poslat štáb o několika lidech, což se mu ale vůbec nelíbilo. Nepřál si absolutně žádný mediální humbuk. A tak z toho sešlo taky. Škoda.

Zato jste se setkal s bývalým brazilským automobilovým závodníkem Emersonem Fittipaldim. Dokonce vás svezl v autě.

Ano, s Fittipaldim jsem se nedávno sešel při natáčení filmu Stáří není pro sraby. Jeho závěr jsem sám vymyslel – mám v něm jako jeden z party důchodců přání zajezdit si právě s ním. Situace vypadá tak, že jdu po ulici, kterou projede auto. Jeho řidiči říkám: „Ty idiote, ty si myslíš, že jsi Fittipaldi, nebo co?“ Málem mě přejede, pak mě do auta nabere – a on je to skutečně slavný závodník. Jsem z něj samozřejmě paf… Končí to tím, že mu říkám: „Hele, Fittipaldi, máš ještě vůbec řidičák?“ Strašně se tomu chechtal. Je to bezvadný, příjemný člověk.

Líbí se mi i historka o tom, jak jste šel na DAMU, abyste tam potkal Milenu Dvorskou…

To je pravda. Jsem vyučený soustružník. Když mi mistr dával výuční list, říkal, že mu musím slíbit, že to nikdy v životě nebudu dělat. Dal jsem mu čestné slovo. Přemýšlel jsem, že chci dělat něco, kde se nepředřu. A také jsem chtěl vidět Milenu Dvorskou. Byl jsem kvůli ní asi sedmnáctkrát v kině na pohádce Sůl nad zlato. Zjistil jsem si, že chodí na DAMU, tak jsem se tam šel podívat. Když už jsem tam byl, vyplnil jsem přihlášku. A oni mě vzali. Milenu Dvorskou jsem potkal 4. září 1958 na chodbě a byl jsem tak zblblej, že jsem jí řekl: „Dobrý den, kde je tady zkušebna číslo sedm?“ A ta krásná Maruška mi řekla: „Jdi do hajzlu, já mám jiné starosti.“ Tak skončila má platonická představa o ní. Ale jinak to na DAMU bylo krásné – ke zkouškám přišlo 362 adeptů, do těch užších se dostalo asi osmdesát, do ještě užších šestatřicet a nakonec nás bylo dvanáct. Později k nám přidali ještě Pepu Abrháma, který do té doby chodil na vysokou školu v Bratislavě.

Čestné slovo, které jste dal mistrovi, jste fakt dodržel?

Naprosto. S Karlem Gottem a Janem Přeučilem jsme si říkali, že když se chtěl člověk za dob našeho mládí dostat na vysokou školu jako dělnický kádr, tak se nejdřív musel vyučit. Gott byl elektrikář, Přeučil modelář v ČKD. Jinak to nešlo. A pak rovnou z učňáku šup na DAMU.

Vyzkoušel jste si v životě ještě nějaké jiné řemeslo?

Zrovna nedávno jsme byli s Bubílkovou na představení v Písku, předváděli tam nějakou módu. Pronesla, že i já jsem byl manekýn – a je o tom řeč i v naší knížce. Tehdy mi bylo sedmnáct let. Zdálo se mi, že předvádět módu je strašná sranda. Jenže mě vyhodili hned první den, když byla přehlídka v pražské Lucerně, protože jsem přišel na molo a snažil se napodobit kroutivé pohyby holek. A ženská, co tu akci vedla, byla šéfredaktorkou nějakého módního časopisu, zvolala: „Už sem víckrát nechoď, kašpary jako ty tady nepotřebujeme.“ Tak jsem šel teda pryč a za dva měsíce mi přišlo poštou asi 86 korun. Aspoň něco jsem z toho měl.

Co vám teď dělá největší radost?

Baví mě, že ještě vůbec můžu něco dělat. Že vidím a slyším. Že bych byl úplně zdravý, to tvrdit nemůžu, ale jde to. Nemám ve zvyku se rouhat. Beru život tak, jak je.