K herectví neměl žádné předpoklady. Přesto se coby absolvent učebního oboru soustružník kovů, který absolvoval v pražském podniku Aero Vysočany, přihlásil na DAMU. A vzali ho. I díky tomu známe Jiřího Krampola, který v úterý slaví 85. narozeniny, z mnoha filmů, seriálů i divadelních inscenací. Svůj hlas propůjčil i několika světově uznávaným hvězdám, například Jeanu-Paulu Belmondovi.

Jiřího Krampola, rodáka ze středočeského Buštěhradu, formovala pro život pražská čtvrť Žižkov, odkud pocházejí i mnohé historky, které později prezentoval v televizních vystoupeních. Po absolvování DAMU v roce 1962 působil devět let v Divadle Na zábradlí, kde se uplatnil v současném i klasickém repertoáru.

V roce 1983 vytvořil v Semaforu autorskou dvojici s Miloslavem Šimkem. Jejich scénky dotvářely charakter masové televizní zábavy v osmdesátých letech.

„Byl jsem tím, který ty naše kraviny nadnesl. Šimek je uměl skvěle zfabulovat a dát jim nějaký řád. Myslím, že jsme se vzácně doplňovali, vycházelo nám to. U psaní jsme se dost bavili a s námi občas i návštěvníci pražské kavárny Slavia. Nebylo se čemu divit, protože když jsme přišli na nějakou blbost, smáli jsme se na celé kolo a ostatní hosty jsme tím nakazili. Byly to úžasné časy, stýská se mi po tom,“ uvedl Krampol v rozhovoru pro Deník, když před třemi lety křtil Nadčasové povídky psané v kavárně Slavia sestavené Milošem Schmiedbergerem.

Politika jej nebere

Po sporech v Semaforu pak pánové založili Divadlo Jiřího Grossmanna, kde pokračovali v nastoupené linii své tvůrčí činnosti. Po Šimkově příklonu k politické satiře se ale umělecky rozešli. „Ano, byl to zatrpklý učitel, suchar, abstinent, který vyléval i rum z pralinek, co chtěl pozřít. Jinak to byl bezvadný kluk, měl jsem ho rád takového, jaký byl. Když jsme se pak rozešli, nebylo to vůbec ve zlém,“ okomentoval to Krampol.

„Miloslav toužil dělat politickou satiru, což mu šlo výborně, já ale tento žánr neumím. Ani ho vlastně nemám rád. Politický humor mě nikdy nějak dvakrát nerozesmál. Mám rád čistou srandu. Ale Zuzana Bubílková, která následně vytvořila s Miloslavem Šimkem dvojici v politicky laděných satirických cyklech, na to byla skvělá,“ doplnil.

Pumpař, pitaval i Fittipaldi

Jiří Krampol si zahrál v komediích Parta hic nebo Ten svetr si nesvlíkej, poměrně velkou roli měl v detektivním seriálu Malý pitaval z velkého města, který Česká televize právě reprízuje. Známe jej i coby Karafu z krimi Pumpaři od Zlaté podkovy. Sám za svou životní úlohu považuje hostinského v seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.

Zahrál si i v pohádkách - dodnes je populární zejména jeho postava pana rádce z příběhu O princezně, která ráčkovala. Menší diváci jej vnímají i coby Václava Karase ze seriálu Tajemství proutěného košíku nebo jako Jardu Machoně ze Záhady hlavolamu. Na kontě má herec i další filmy různých kvalit jako Nahota na prodej, Ceremoniář, Bumerang nebo Waterloo po Česku.

V poslední době se objevil například ve snímku Stáří není pro sraby, při jehož natáčení se sešel s bývalým brazilským automobilovým závodníkem Emersonem Fittipaldim.

„Závěr toho filmu jsem sám vymyslel – mám v něm jako jeden z party důchodců přání zajezdit si právě s Fittipaldim. Situace vypadá tak, že jdu po ulici, kterou projede auto. Jeho řidiči říkám: ‚Ty idiote, ty si myslíš, že jsi Fittipaldi, nebo co?‘ Málem mě přejede, pak mě do auta nabere – a on je to skutečně slavný závodník. Jsem z něj samozřejmě paf… Končí to tím, že mu říkám: ‚Hele, Fittipaldi, máš ještě vůbec řidičák?‘ Strašně se tomu chechtal. Je to bezvadný, příjemný člověk,“ zavzpomínal Krampol na natáčení.

Nedokonalost v přímém přenosu

Čtrnáct let moderoval pořad Nikdo není dokonalý, který měl téměř 550 dílů. K většině z nich si psal i scénáře. „Když pak pořad zrušili, nebylo to proto, že by neměl sledovanost. Vedení televize mi pouze řeklo, že chtějí zkusit nové formáty ze zahraničí. A tak je zkusili,“ vysvětlil Krampol.

„Pan ředitel mi poděkoval, uspořádal mi raut na rozloučenou, dostal jsem láhev francouzského koňaku, já jsem poděkoval televizi Prima, rozešli jsme se v dobrém. A když pak vznikla stanice Prima Star, kde je v hlavním vysílacím čase dominantním programem právě show Nikdo není dokonalý, udělalo mi to radost. Z nostalgie na ni taky někdy koukám. Ne pořád, ale třeba jen na kousek, abych si v paměti osvěžil, kdo všechno v ní účinkoval,“ uvedl herec, moderátor a dabér.

Belmondo na mnoho způsobů

Po smrti Františka Filipovského namluvil některé filmy s Louisem de Funèsem, jeho hlasem promlouvá i Jean-Paul Belmondo. „Poprvé jsem měl s Jeanem-Paulem tu čest ve filmu Sympatický dareba, a to díky režisérovi českého znění Vítu Olmerovi. Hned nato šel druhý snímek Zvíře, což je podle mého soudu jedna z nejvděčnějších komedií vůbec. Hodně rád mám i Veselé Velikonoce, kde toho Belmondo hrozně moc nakecal. Tady mi dal zabrat,“ vylíčil Krampol.

Belmonda namluvil i v mnoha dalších titulech. „Zajímavé je, že jen Eso es jsem daboval třikrát, pro tři různé televize. Asi se jim vyplatilo zaplatit herce než kupovat film,“ sdělil Krampol.

Herec, který platí za fešáka a muže dbajícího o svou fyzickou stránku, byl čtyřikrát ženatý. Jeho první manželkou byla televizní hlasatelka Jana Fořtová a poslední Hana Krampolová, která zemřela před třemi lety.