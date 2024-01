Píše, režíruje, hraje - a to i v zahraničí. A loni se stal otcem. Jiří Mádl zažívá krásně rušné období. V tyto dny dokončuje svůj další autorský film Vlny, v němž na příběhu dvou bratrů nahlíží do dramatického zákulisí Československého rozhlasu během Pražského jara a při srpnové invazi 1968. Nejen o něm mluví v rozhovoru pro Deník.

Když jste začínal točit Vlny, mluvil jste moc hezky o své motivaci. Jak jste měl jako dítě rádio rád, bavilo vás poslouchat znělky a pohádky. Bylo vaší ambicí přiblížit tuhle atmosféru kromě pamětníků i mladším divákům?

Spíš mi šlo o to ukázat zblízka médium, které má velkou hybnou sílu. Nechtěl jsem mít na plátně hrozen studentů u rádia. Ale je pravda, že určitá studentská linka ve filmu je. A má důležitou roli. Byl bych rád, kdyby film cílil hlavně na mladé. Hodně jsme to s producentkou Monikou řešili, byl to trochu tanec mezi fakty a srozumitelností, respektive mezi archivy a atraktivnějším zjednodušením pro mladé diváky. Náš film není dokudrama, je to hraný příběh. A bylo obtížné jej vybalancovat.

Pro pamětníky, které jste kvůli natáčení oslovil, muselo být podnětné se ve vzpomínkách vracet. Cítili se poctěni?

Myslím, že ano. I když jim to docházelo pomalu, někteří si zkraje mysleli, že jde o nějaký studentský film. Snad jediná paní Věra Šťovíčková-Heroldová, někdejší zahraniční zpravodajka, přesně věděla, s kým mluví a o co jde. Otestovala si mě pár otázkami, zjistila, že jsem v obraze a byla nesmírně vstřícná. Kolikrát i sama volala: Dobrý den, kdy už zase přijdete? Musím říct, že s ní to byl opravdu krásný přátelský vztah.

S kým ještě jste mluvil, třeba s Janem Petránkem?

Jasně. Ten se pořád smál a chtěl probírat, kdo s kým to táhl a jaké měl vztahy – evidentně to všechno chtěl mladému filmaři říct. Byla s ním legrace. Pan Dobrovský si zase myslel, že píšu nějakou seminárku. Potkali jsme se v kavárně, já mu to celé s filmem vysvětlil, pak jsme se sešli znovu za rok a on to mezitím všechno zapomněl a začal zase o seminárce.

Cítil jste z některých smutek nebo trpkost z toho, jak všechno po roce 1968 dopadlo?

Nejsilnější rozporuplné pocity z té doby měl asi pan Príkazský. Ostatní byli většinou nad věcí, žádné poraženectví si nepřipouštěli. Bylo to pro mě strašně přínosné, proto jsem v určitý moment uhnul od faktů a přečtených pramenů a řídil se jejich vzpomínkami a pocity.

Zasáhla vás některá z výpovědí nad rámec toho, co jste slyšel a očekával?

Nejvíc mě zasáhlo, a určitě to proměnilo celý film, jak vnímají svůj život během normalizace. Vedlo mě to k tomu, abychom natočili film, z něhož se bude odcházet s pozitivními dojmy. Trauma je to samozřejmě pro lidi, kteří se tomu poddali. Ale já chtěl ukázat ty, co se necítili poražení. Jako paní Šťovíčková, která určitý čas uklízela v Náprstkově muzeu, dělala tajně výstavy, pak skončila v Ústředních skladech. Ale ponechala si svou důstojnost a svobodu. Tihle všichni, to jsou nezlomení lidé. Navzdory tomu, co říkají občas historici.

Jak moc jste ve filmu doboví a co jste naopak vypustil?

Hodně jsem zvažoval, zda používat dobové oslovení soudruhu. Byl bych nerad, abychom se tím vzdalovali divákovi. Ale Česká televize jako koprodukční partner na tom trvala, tak jsme je ve filmu zachovali. Spíš to dostalo svou funkci – někdo byl pán, jiný soudruh.

Natáčel jste i v dnešním Českém rozhlasu, kde jste rozložil techniku a štáb. Jak vnímali natáčení současní pracovníci?

Bavili se tím. Celý den, kdy jsme tam točili, prý chodili a zdravili se „soudruhu“ nebo „čest práci!“. Taky se mě ptali: A kde máte tank? Já říkal: tady jich bude třicet. To se nebojte.

A budou tam?

Budou, postprodukce umí divy.

Čerpal jste i z hudebních archivů?

Částečně. Je to kombinace několika věcí, dost jsme se tím zabývali. Určitě můžu slíbit dva tři velké dobové hity. A jednoho zpěváka z dané doby.

Premiéru chystáte na přelom léta a podzimu. Mrzí vás, že se jí někteří, včetně paní Šťovíčkové, už nedožili?Bohužel se jí nedožil nikdo z nich. Je mi to moc líto.

V domácím filmu se stejně jako venku už pár let jede podle manuálu takzvaného zeleného natáčení, čili ekologických pravidel. Jak moc se vám daří šetřit uhlíkovou stopu a v čem vás to nejvíc limituje?

Obecně je tahle snaha znát u všech štábů. Což je dobře, kvituju ji. Od udržitelného nádobí až po třídění odpadu. I my jsme k tomu u filmu Vlny mířili. Ale má to různá úskalí, která je potřeba vychytat.

Třeba?

Například se tahá catering mnohem víc na plac než dříve. Mimo jiné formou osobního nádobí. V pracovním shonu nelze hlídat pořád jen tohle. Na natáčení jsou časté přesuny, nemůžete věčně myslet na to, abyste měla sebou svůj eko-hrnek, není na to čas. Když se pak chcete v pauze napít, zjistíte, že jste ho nechala na předchozí lokaci. Což je jen minimum problémů. Také to zdržuje tempo práce. Ekologické limity zasahují i do dopravy herců na plac. Kdo může, jezdí vlakem, čeká se na něj na nádraží a veze se na plac.

K tomuhle diskomfortu jsou herci, kteří mívají našlapaný program, svolní?

Mají snahu. Občas někteří dorazí, jiní ne. Nevím, z jakých důvodů, možná to není kvůli dopravě vlakem. Ale přináší to potíže. Snad mi za to nikdo nebude spílat - ale přirovnal bych natáčení trochu k válce. Tam jsou taky přesuny velkého mužstva, které se pak musí rychle najíst. A moje zkušenost je, že kdykoli se někdo pokoušel o jakoukoli inovaci ve stravování na place, byl to průser. Ono se řekne: Tady máme v obci kamaráda v hospodě, ten nám bude vařit. Jenže to nejsou profíci, kteří znají situaci a ví, co obnáší rytmus natáčení. Většinou nezvládnou připravit jídlo tak, aby, když právě nastane povinná pauza 20 minut na jídlo, která nebývá ve stejný čas, to zasvěcení vědí, se mohli všichni v klidu najíst.

Co intimní koordinátorka? Setkal jste se s ní někdy v rámci natáčení?

Setkal.

Pokud vím, zajišťují hlavně herečkám větší komfort a odborné rady při erotických scénách. Jakousi regulaci intimních záběrů před kamerou. To ale asi ve výsledku narušuje přirozený herecký výkon, ne?

Souhlasím. Zažil jsem u Vln pár podobných scén s herečkami, které se měly před kamerou odhalovat. Tak jsem dopředu zavolal, vysvětlil, co přesně se bude na place odehrávat. Snad mohu použít slova Táni Pauhofové, která řekla: Hele, vím, že toho nezneužiješ a nebudeš se snažit ukazovat, co se dá. Když mi náhodou vykoukne prso, tak to přežiju, nemusíme to stopnout. Rovnou na place se na záběr spolu podíváme a řekneme si. S rozumnými a zkušenějšími herečkami to jde. Ty mladší se samozřejmě víc ostýchají, neznají to. Faktem je, že někteří režiséři jsou ostří machisté a volí často nevhodná slova. A ještě jedna věc je v případě koordinátorů problematická.

A to?

Jsou to lidé odjinud, neznají pravidla natáčení. Přijdou jen dělat svou práci, bez znalosti rytmu filmového provozu, bývá to pak kontraproduktivní. Ale věřím, že se časem zaučí a jejich pomoc bude pro natáčení daných scén přínosná.

Vlny přinesou do domácího filmu zajímavé téma z rozhlasového zákulisí. Taková často v českých filmech nevídáme. Je nějaké téma, které vám v nich chybí?

Myslím, že spektrum se daří celkem držet. I věkový poměr tvůrců je pestrý. Což nese i spektrum témat. Co tu chybí, je spíš možnost udělat rychle určité aktuální téma. Třeba když vypukla pandemie, vybavuji si, že asi za půl roku vyšel americký film Locked Down. Byl výborný, reagoval pružně na situaci. Něco takového u nás nejde. Je jasné, že člověk nemůže jen tak vystřelit narychlo sešitý scénář, ale měla by existovat alespoň produkční cesta, nějaký šuplík, který by umožnil pohotověji reagovat na dané události.

Jste také herec. Naposledy jsem vás viděla v romantické komedii, kterých je u nás jak mraků. Máte podobný pocit? A odmítáte často nabídky?

Ano. Nechci působit nafoukaně, ale odmítám. Zajímavých domácích rolí opravdu moc není. Jednou z posledních byla výborná postava ve druhé řadě série pro Voyo Král Šumavy: Fantom temného kraje. To jsem dělal s radostí. Předtím jsem měl naposled zajímavou roli v roce – ve filmu Hra. Od té doby nic.

Čím to podle vás je? Domácí autorská krize nebo strach riskovat?

Myslím, že jedním z důvodů je návštěvnost kin – na ambicióznější projekty si s ohledem na čísla filmaři netroufají, jistotou zůstávají romantické komedie. Na film se lidi dnes dívají jako na produkt, je potřeba mít ho žánrově vymezený, aby se na plakátech dal dobře prodávat, aby nabízel srozumitelné postavy. Tahle je tu pro tenhle typ, tenhle herec zase pro jiný. Charakterem hnané role se moc nenosí. Víc se řeší, jak strávíte večer, než abyste chtěla přemýšlet nad příběhem a psychologickou hloubkou postav.

Vy jste nicméně nedávno natočil dva filmy venku, jeden ve Švýcarsku, druhý v Německu. Můžete k nim říct něco bližšího? O čem je třeba Charlotte, eine von uns?

Je to tak. Charlotte jsem točil dva měsíce v Curychu, byla to hezká role cizince, který se zamiluje do ústřední hrdinky - takový komorní příběh à la Bohdan Sláma. Ten druhý, německý Die Ermittlung, česky bychom řekli Přelíčení, vychází z jedné z nejpřekládanějších tamních divadelních her Petera Weisse. Vrací se k osvětimským procesům z let 1963-1965 ve Frankfurtu nad Mohanem, kdy šlo o vůbec první německé vyšetřování holokaustu, a autor v něm odkryl mrazivá fakta, s nimiž se Němci obtížně srovnávali. Vystupuje v něm soudce a žalující plus asi čtyřicet dalších postav v rolích svědků, docela velký film. Pro mě to byla výzva, protože tam mám coby svědek jediný, ale asi dvoustránkový německý monolog. Tak dlouhý jsem neměl v českém filmu, ani nepamatuju…

Výzvy zažíváte i v soukromí. Loni jste se stal tátou, máte ročního Františka. Co to s vámi udělalo?

Lidi mi to nevěří, když to říkám, ale nic zásadního. Většinu tázajících tím vždycky zklamu. Jak jako NIC? Ale já to tak mám. Prostě miluju dalšího člověka, který přibyl do mého soukromí. Teď nejvíc na celém světě. A baví mě jeho slova. Tím prvním byl kávovar. Je to jeho nejoblíbenější hračka.

Třeba z něj bude barista.

Třeba. Lepší než kdyby zíral do mobilu nebo tabletu, ne?