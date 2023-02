Znesvářené myslivecké spolky pózují u hlavy kance v komedii Slavnosti sněženek (1983)Zdroj: se svolením DAFilms

„To zas bude v álejích nablito.“

Tímto lakonickým konstatováním odvětila paní Francová (Blažena Holišová) v komedii Slavnosti sněženek (1983) svému muži Jarinovi (Rudolf Hrušínský) na jeho prohlášení, že „za tejden bude historický setkání mysliveckejch společností v Hájence“. Ono setkání bylo gestem smíření mezi dvěma spolky nimrodů, kterým se podařilo rozseknout spor o zastřeleného kance a dokonce vyřešit hamletovskou otázku, jestli si ho dají se zelím, nebo se šípkovou omáčkou.

Menzel dal ve filmu hereckou příležitost i svým slavným kolegům: režisérům Františku Vláčilovi – v roli starého myslivce, kterému se na hostině klepou ruce tak, že jen stěží donese lžíci s polévkou k ústům – a Jiřímu Krejčíkovi, který se coby pan Karel marně pokouší vyudit salámy, aniž by je snědl. „Pánové, nic mně nevyčítejte, nemějte mi to za zlý, já sem vás varoval. Já sem vám to říkal, já na co přídu, tak to sežeru,“ omlouvá se, než nasedne na kolo a ujede.