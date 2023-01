Je středa 11. ledna dopoledne, když se vydávám do míst, která by se časem měla objevit na plátnech kin. Volím cestu směrem od Kamenárky, takže mám Štramberk jako na dlani. Z dálky je vidět pohyb na zasněženém nádvoří hradu, kterému vévodí věž Trúba, napravo pode mnou je několik domů se střechami pokrytými bílou hmotou.

Scházím do ulice s názvem Kopec, kousek před rozcestím se najednou obraz mění a vše, co je přede mnou, vypadá jako pokryté čerstvě napadaným sněhem. Z dřevěnice přede mnou vychází několik lidí, kteří evidentně patří k přípravnému týmu, míjím je a vzápětí se dávám do řeči s jedním z přihlížejících místních obyvatel.

Od něj se například dozvídám, že přípravy na filmování v místě probíhají už déle než týden. Muž mě upozorňuje, že zeď, která vypadá jako kamenná, stejně jako cosi, co připomíná ukazatel, na němž jsou mimo jiné nápisy Hallstatt a Gasthof, jsou rekvizity, a že je dnem i nocí hlídá ostraha.

Umělý sníh se trochu lepí

Členové filmového štábu se, podle něj, v uličkách města objevili už loni v listopadu. „Napočítal jsem tenkrát osmatřicet lidí. Každý chodil s tabletem, všechno tady fotili. Až na jednoho všichni mluvili cizím jazykem. Ten, co mluvil česky, mi říkal: No, budete tady mít trochu rušno. Ale dali nám nějaké kompenzace,“ podotýká muž.

Shýbám se, nabírám hmotu, která vypadá jak sníh a zjišťuji, že vůbec nechladí, zato docela lepí. „Tu uličku včera stříkaly dvě party skoro celý den. V pondělí stříkali sníh u hradu po bránu. Ale začali tady už minulý týden, chystali tam květináče, tady ty rekvizity a další věci,“ dodává muž.

Kousek od nás začíná být skutečně rušno, tak se loučím a vydávám se Jaroňkovou ulicí směrem k hradu. Ke mně se připojuje starší muž. Říká, že je z Kopřivnice a přišel se ze zvědavosti podívat, jak takové filmování vypadá. Přicházíme až pod hrad a čekáme, jestli nás někdo zadrží. V ústrety nám jde člen štábu a velmi slušně nám sdělí, že pokud nemusíme, ať nejdeme na nádvoří, neboť už je tam filmařská technika. „Ale můžu vás provést tudy,“ pokyvuje hlavou směrem chatě Dr. Hrstky. Souhlasíme a společně procházíme okolo mnoha rekvizit. Když scházíme k nádvoří, muž se otočí a poprosí, abychom nefotili členy štábu. Respektujeme. Scházíme na náměstí, kde je plno aut a dalších rekvizit. Napadá mě, že na radnici si asi užili své se stěžovateli.

Filmaři kontaktovali město před půl rokem

Spojuji se se starostou Štramberku Davidem Plandorem. Ten mi potvrzuje, že ne každému se omezení, které se týká zejména parkování ve městě, líbí. „Chápeme, že někteří v tom centru mají už tak problémy s parkováním a ještě se jim to omezí více. O tom, že se bude natáčet, a o omezeních jsme včas dopředu informovali,“ sděluje mi David Plandor.

O zájmu filmařů se vedení města dozvědělo už asi před půl rokem. „Jsou s námi v kontaktu prakticky od počátku, od plánu až po realizaci. Slušně nás požádali, zda by tady mohli natáčet, pak si vytipovali nějaká místa a potom jsme si vysvětlili, co všechno to bude obnášet,“ popisuje David Plandor přípravy na natáčení. „Víme, že některým lidem se to nelíbí, ale je to jen na tři dny,“ uzavírá starosta Štramberka.

Natáčení scén ve Štramberku potrvá od středy do pátku 13. ledna, podle místních se má natáčet vždy odpoledne. Kromě hradu, ulice Kopec a Jaroňkovy mají být dalšími lokacemi, kam se filmaři přemístí, Horní Bašta a Dolní Bašta.