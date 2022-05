Pařízek v podání Zdeňka Svěráka říká na adresu svého auta: „Myl jsem to saponátem a teď jsme se v příručce dočetli, že prej to nějak žere lak. Nebo co.“ Dalibor Vrána v podání Josefa Abrháma odpovídá: „Já nevím. Já to dávám do čistírny.“

Do knihkupectví přijde zákaznice a Dalibor Vrána se jí ptá: „Přejete si?“ Ona na to: „Chtěla bych nějaký milostný román.“ A Vrána pokračuje: „Prožít, nebo přečíst?“ Zákaznice: „Jsem vdaná.“ Vrána navazuje: „Měl bych tu poslední výtisk Dívky z Madridu, ale to byste musela jít se mnou dozadu. Douchová, vemte si koště a zameťte chodník!

Pařízek říká Vránovi před dveřmi jeho bytu: „Postavte se tady, já se schovám.“ Vránová (Libuška Šafránková) otevírá a svého muže se ptá: „Co je, ty nemáš klíče?“ Situace se ujímá Pařízek: „Paní Vránová, pojďte sem. Představte se jí.“ Vrána: „Dobrý den, já jsem inženýr Králík.“ Vránová: „Co to děláš?“ Vrána zopakuje, že je Králík. „Jéžiš, to je hrozný. Takhle se ztřískat za bílýho dne, že se nestydíš! Děkuju vám, pane Pařízek, že jste ho přines.“ Ten odpovídá: „Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.“ Vránová: „Já vím, je to Králík.“ Pařízek: „No!“ Vránová: „Z vás bude mít vaše paní taky radost.“

Svatební cesta do Jiljí

V roli Tomáše Krchňáka Josef Abrhám pronese (na adresu slečny Petry, kterou hrála Libuše Šafránková): „Budiž, chce celého muže, má ho mít.“

Tomáš: „Kdyby jeden z nás zjistil, že se k sobě nehodíme, tak má ještě možnost čestně ustoupit.“ Petra odpovídá: „Ano, musíš tu možnost mít.“

Pension pro svobodné pány

Jako Bernard Mulligan zvaný Bertík říká Anděle: „Kočičko, poslouchej mně. Dopustili jsme se hříchu, poneseme následky. Uvidíš, že budeme pykat. Tak prosím, zaujmi k tomu laskavě náležité stanovisko.“

Konec starých časů

Jako nezvaný ruský kníže Alexej Nikolajevič Megalrogov: „Mám se bít? Pánové, vaši výzvu přijímám (a začíná souboj s kordy, při němž kníže v klidu sedí). Za starých časů jsem slýchával, že jeden kapitán se takto oháněl a víte, jak to dopadlo? Ten dobrák přišel o ruku. Ne ovšem, že by mu ji ten druhý zasáhl. Zemdlela mu příliš prudkým máváním, že celá zčernala tak, jako když chytne sněť.“

Když jej Jan Hrušínský coby velkostatkářův syn Lhota porazí, kníže odchází… Od osazenstva dostává klobou barona Prášila. Jan Lhota jej zastavuje: Pane barone, chcete si snad vysloužit ještě spodky k tomu kloboučku?“ Kníže: „Proč ne.“ Lítý souboj pokračuje a Lhota padá k zemi: „Dal jste mi za vyučenou.“ Kníže: „Tři čtyři lekce a měl bych z vás strach.“

Marečku, podejte mi pero

Při třídní schůzce jako profesor Janda: „Prosím vás, aby se dostalo na všechny, kam až sahají Hujerovi?“

Janda sedí v kabinetu s kolegyní, pije kafe a ozve se ťukání na dveře: „Dále, dále….“ Ve dveřích je Hujer (Václav Lohniský): Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.“ Janda: „No a co.“ Hujer: „Že už začne hodina.“ Janda: „Ano.“ Hujer: „Už je čas, musíme jít.“ Janda: „Poslyšte Hujere, rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost, ale teď se mi zdá, že to hraničí až s drzostí!“

Nemocnice na kraji města

V roli doktora Blažeje nejdřív vyznává lásku kolegyni Čeňkové v podání Elišky Balzerové. Ta jej ale odmítne, a tak to Blažej zkouší na Inu (Andrea Čunderlíková): „Kam tak hezky kráčíce, Ino? Snad nejdete taky na gymnastiku?… Já se z toho zblázním, dneska všechny ženské z celého Boru letí na gymnastiku. Vy mě vážně necháte odejít, do temné noci, samotného, opuštěného? Víte, že bych mohl upadnout do spárů nějaké povětrné ženštiny? A víte, že je vaše povinnost uchránit svého pana doktora od podobné morální katastrofy?“