KVÍZ: Hlavně nenápadně! Jak moc znáte život a role herce Josefa Bláhy?

Inspektor Brůžek, akademik Richard i hudební skladatel Petr Karát, to je jen malá ochutnávka z plejády postav, které vytvořil výjimečný divadelní a filmový herec Josef Bláha, který by 8. června oslavil 100. narozeniny. Otestujte si v kvízu Deníku, co všechno o něm víte.