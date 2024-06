Přezdívali mu Bosňák, i když z Bosny nebyl. Josef Bláha se proslavil jako inspektor Josef Brůžek ze seriálu Hříšní lidé města pražského, akademik Richard ze seriálu Návštěvníci, otec z komedií Můj brácha má prima bráchu a Brácha za všechny peníze nebo jako hudební skladatel Petr Karát z filmu Hodíme se k sobě, miláčku?. Desítky rolí vytvořil i na jevišti vinohradského divadla, kterému byl věrný přes 40 let. V soukromém životě byl ale s věrností na štíru a jeho manželka mu musela tolerovat dlouholetou milenku i občasné avantýry. Jaký vztah měl herec s kolegou Vlastimilem Brodským a jak na něj vzpomínala Iva Janžurová?

Herec Josef Bláha. | Foto: ČTK

Na svět přišel 8. června 1924 jako syn slovinské matky a českého lesního inženýra. Místo narození Novo Mesto. Prvních jedenáct let svého života prožil s rodiči a bratrem Drugomírem na samotě Radocha ve slovinských lesích.

Zkuste si náš kvíz, který jsme věnovali právě Josefu Bláhovi ZDE Dokážete získat plný počet bodů?

„Lesy tu byly hluboké, kouzelné a rád jsem pozoroval lesní zvěř. Nouze nebyla ani o medvědy,“ vylíčil herec kulisy svého dospívání v knize Ladislava Chmela nazvané Sympaťák Josef Bláha. Uplynulo však několik let, otec Bláha přišel o práci, a tak se rozhodl, že se s celou rodinou vrátí zpět do rodné vlasti.

Atlet, hokejista i pikolík

V Československu se Josef věnoval lehké atletice a hrál hokej, ale dle slov jeho syna Jiřího jednou dostal pukem do hlavy, a tím jeho sportovní aktivity skončily. Mladík rád chodil do divadla, třeba do toho Národního, kde ho okouzlil především Ladislav Pešek. Postupně v něm uzrálo rozhodnutí stát se hercem. Na radu otce nejdříve vystudoval dvouletou obchodní školu, ale už za studií začal hrát s ochotníky, a hned jak školu dokončil, složil úspěšně přijímací zkoušky na hereckou konzervatoř.

Také Stella Zázvorková by nedávno oslavila sté narozeniny:

Stella Zázvorková se narodila před sto lety. Její filmové hlášky baví dodnes

Sen o divadelní a filmové kariéře ovšem přetrhla druhá světová válka a totální nasazení. Na základě lékařského dobrozdání se mu podařilo docílit alespoň toho, že nebyl nasazen v Říši, ale jen v Praze, kde pracoval jako pomocná síla v lékárně, rozvážel brambory a dělal pikolíka v hotelu.

Po válce se dostal na DAMU a hrál v různých ochotnických spolcích. Při té příležitosti se také seznámil se svou budoucí ženou, kterou si v roce 1949 vzal a měl s ní dva syny – Pavla a Jiřího.

Filmové role Josefa Bláhy:

Bohumila Bláhová, kterou všichni znali jako Lušinku, byla velmi tolerantní k manželovým avantýrám a navíc mu doma dělala dokonalý servis, aby se mohl naplno věnovat své herecké profesi. Věděla, že je jí dlouhodobě nevěrný s Vlastou Valentovou. Jako mladá nezkušená herečka byla do Bláhy zamilována také Iva Janžurová.

Čuk a Gek a jejich legrácky

Na počátku 50. let Josef Bláha nastoupil do angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působil přes 40 let, téměř až do smrti. Na Vinohradech se také potkal s Vlastimilem Brodským, s nímž ho pak pojilo celoživotní přátelství. Tvořili tak nerozlučnou dvojici, že jim kolegové přezdívali Čuk a Gek. Ačkoli se navenek mohlo zdát, že se nemají rádi – když se třeba před ostatními naoko hádali – opak byl pravdou.

Bláhův syn Jiří vzpomínal v pořadu Příběhy slavných věnovaném jeho otci na následující situaci: „V jedenáct hodin večer zazvonil telefon a ozvalo se: ‚Tady Bróďa, prosím tě, je taťka doma?‘ - ‚Strejdo, je, já ho zavolám.‘ - ‚Né, jenom mu vyřiď, ať si políbí prdel.‘ Dělali si takové drobné legrácky.“ Bláha s Brodským si spolu zahráli třeba v komediích Poplach v oblacích, Hodíme se k sobě, miláčku? nebo seriálu Návštěvníci.

Zdroj: Youtube

Díky jižanské krvi byl Bláha někdy impulzivní. Jednou se nepohodl s kolegou Jiřím Macháčkem a při pokusu vlepit mu facku se skutálel ze svahu a vlastní žebro mu propíchlo plíci. Začal se dusit a byl odvezen do nemocnice. Tam za ním přišel nejlepší kamarád Vlastimil Brodský a během hovoru začal Bláhu měřit skládacím metrem s tím, že mu musí vzít míru na rakev.

Vysoký, pohledný, voňavý a hlavně vtipný

„Byl to člověk vlídný a vtipný. S nikým jsem se v soukromých chvílích tak nenasmála jako s ním. Mám pocit, že ve chvílích, kdy jsme spolu byli sami, jsem se nepřetržitě smála,“ vzpomínala herečka Iva Janžurová.

Bláha byl podle vzpomínek kolegyň také nesmírně elegantní – vysoký, pohledný, voňavý a každý den v čisté košili. I díky jižanskému temperamentu byl velmi přitažlivý pro ženy.

Zdroj: Youtube

„To že se Pepíček líbí dámám a že dámy se líbí jemu, jsme věděli v divadle všichni. Ale náš velký obdiv patřil Luše, jeho ženě, která byla inteligentní, kultivovaná dáma a dělala, že to neví,“ uvedla v Příbězích slavných Jiřina Jirásková.

Bláhovy celoživotní zažívací potíže, slabost pro alkohol i fakt, že denně vykouřil stovku cigaret, vyústily v to, že byl ke konci života velmi nemocný. Začátkem prosince 1994 ochrnul na polovinu těla a na Mikuláše téhož roku zemřel. Bylo mu 70 let.