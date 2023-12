Minulý týden vypadl z taneční show StarDance, ale nijak nad tím nepláče. Cukrář Josef Maršálek říká, že to pro něj byla cenná zkušenost do dalších let. Od 6. ledna jej budeme vídat zase jako jednoho z porotců pořadu Peče celá země. V České televizi připravoval i nejrůznější pochoutky s dětmi v Cukrárně u Josefa a peče známé i méně známé dobroty v Buchtách po ránu. V Buckinghamském paláci pekl pro britskou královnu Alžbětu II. a je autorem knih, které významně napomohly propagaci pečení v tuzemsku.

Josef Maršálek, Míša Landová | Foto: Mikuláš Křepelka

Nejdříve shrňme vaše pocity ze StarDance. Mrzelo vás, že jste vypadl?

Vlastně ani ne, už jsem to mohl čekat dřív. Objevilo se tolik lidí, kteří k tomu měli co říct a napsat… Ale ve finále byly jejich reakce pozitivní. Myslím, že tomu přidal i můj závěrečný proslov po našem vyřazení s Adrianou Maškovou, protože v něm nešlo o žádný kalkul. S tím, že někdo vypadne, se moc nepočítá. Najednou vysloví vaše jméno a je to hotové. Co naděláte?

Vlastně se mi ulevilo, protože to bylo celé hodně náročné. Ještě ve středu jsem trénoval, ale stálo mi za to navštívit aspoň na pár hodin lidi, které miluju a kteří mi stárnou před očima. Adriana mi říkala – i kdyby to bylo na chvíli a cítíš, že to potřebuješ, tak za nimi prostě jeď.

Hodláte v tancování nějak pokračovat?

Ano, budu ještě tancovat v desátém dílu StarDance. A Adrianě jsem slíbil, že spolu něco vytvoříme v rámci candrbálu v Tvrdonicích na jižní Moravě, který se má uskutečnit 12. ledna. Pak to mé tančení nechám plynout vlastním tempem a směrem. Neplánuju objíždět Českou republiku a prezentovat se na plesech napříč republikou. Měli by to dělat profíci, a tím já v tomto oboru nejsem.

Co jste v sobě díky účasti ve StarDance objevil?

Byla to pro mě nová zkušenost. Mohl jsem si dovolit na půl roku vypnout, vyjít ze své konformní zóny a věnovat se něčemu úplně novému.

Po pravdě řečeno to byl strašný časový i fyzický záhul. Celé je to o tom, že jsem obklopen lidmi, kteří mi tančení umožnili - partner i zbytek rodiny. Hodně mě mentálně podpořili. Bez nich bych to nezvládl. A jestli jsem v sobě díky StarDance objevil nějakou novou vlastnost či dovednost? Ani ne, spíš bych řekl, že jsem potkal bandu skvělých lidí, s nimiž jsme vytvořili náhradní rodinu, protože v tu chvíli nemáte čas na tu vlastní.

Rodina je pro vás důležité téma…

Rozhodně. Myslím, že ve všem, co v životě děláme, čeho můžeme dosáhnout, hraje rodina mimořádně důležitou roli. Je to vlastně klíč k uskutečnění našich plánů a snů. Nemusí jít přitom o rodinu, z níž pocházíme, o ty kořeny, ale může se jednat o „vybranou rodinu“ tvořenou nejbližšími přáteli, spolupracovníky či spolužáky ze školy, kteří se nám neustále pletou do života. Myslím v tom dobrém slova smyslu. Nemusíme s nimi trávit všechny neděle, ale víme o sobě.

Já jsem rozhodně typ člověka, který nikomu nevolá, nemám na to čas, nepíšu zprávy pořád dokola… Ale o lidech, kteří jsou mi nejblíž, vím. A oni vědí o mně, což je něco velice cenného.

V lednu odstartuje třetí ročník pořadu Peče celá země. Je něco, co vás můžou soutěžící naučit?

Jsem rád, že mi noví soutěžící znovu dali naději v to, že jsou kolem nás krásní lidé. Myslím, že to je klíčová zpráva z třetí řady tohoto pořadu. Všichni jsou šikovní. Jasně, mají napečeno, protože prostě pečení milují a tráví tím spoustu volného času. Chápou, že pečení lidi sbližuje, protože se jeho prostřednictvím mohou bavit o jiných věcech než jen o politice a ekonomických problémech.

Ukázalo se, že Česká televize dokáže díky tomuto formátu přitáhnout lidi, kteří mají strašně kvalitně postavený set lidských vlastností, že je mají správně seřazené. Projeví se to třeba v momentě, když začnou soutěžící vypadávat, stejně jako ve StarDance. V tu chvíli je prostor k tomu začít kydat špínu, plakat a ukazovat prstem, že něco je takové a makové. Nic z toho se nedělo. Lidi podle mě nezajímá výsledek, ale ta cesta, proces.

Ti, kteří se do soutěže hlásí, už vědí, co může na porotce platit. Jak často přicházejí na castingy už s předem vypracovanou strategií?

Když se podívám na sestřih vítěze britského originálu, ze kterého vychází Peče celá země, tak si dovolím tvrdit, že jeho výkon je průměrným výkonem českých soutěžících ve třetí řadě. Běžná česká domácnost má totiž doma troubu, a to není standardem kdekoliv jinde na světě. Je tedy určitě vidět, že lidé mají vztah k pečení a že na sobě pracují. Mít očekávání a nějaké ambice je přirozené. Určitě se ale efekt soutěže podepsal na tom, jak se doma peče. Nejspíš jsme pochopili i přesah toho, když v neděli upečeme bábovku a naservírujeme ji své rodině. Najednou je nad šálkem kávy a kusu sladkého všechno klidnější.

Znamená to, že soutěžící akceptují trendy spjaté s vývojem cukrářského oboru?

Souvisí to s typem osobnosti. Myslím si, že klíč k úspěchu je někde mezi tím akceptovat a využívat všechny trendy, které dnešní doba nabízí, a zároveň znát a umět to tradiční. Nevylučuje se ale ani inspirace 21. století a opatrné vkládání dnešních trendů do klasické tvorby. Může tak vzniknout třeba jahodový indián v ruby čokoládě, ozdobený sušeným ovocem.

A může vás ještě překvapit nějaký recept?

To ne. V nové řadě pečení se objevily chuťové kombinace, které nejsou moje oblíbené, nejsou to věci, které bych běžně jedl. Ale ochutnal jsem je. Některé mě neoslovily, ale to neznamená, že neosloví někoho jiného. Je to jako s uměním - někdo si koupí obraz za půl milionu a druhý by ho nebral ani za sto korun. Protože si řekne – ježíšmarja, co tohle zase je… U pečení je to stejné. Někdo má prostě rád řízek a jiný ne. Neznamená to, že je něco špatně.

Obecně si myslím, že pořad Peče celá země má obrovský podíl na obrodě cukrářského oboru. Zapadl do doby, která tomu krásně nahrála i „díky“ covidu, kdy byla v obchodech vyprodaná mouka i droždí. Žijeme ale také v době sociálních sítí a nekonečné inspirace. Spotřeba pravé čokolády i pravé vanilky roste rapidně. Dřív byste jen horko těžko takové suroviny sháněli a dnes je má až čtyřicet procent obchodů v různé kvalitě. Hovoří to o tom, že se tyto ingredience používají. Věřím, že i pořad Peče celá země na tom má svůj podíl a je podnětem ke kreativitě.