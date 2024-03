Po všeckém hovno, enem po včelách med. Jedna ze slavných hlášek z legendárního seriálu Slovácko sa nesúdí, kterou tak procítěně pronášel herec Jozef Kroner jako Matúš Pagáč. 20. března uplyne sto let od jeho narození. Kroner zemřel ve třiasedmdesáti letech, ale jeho mistrovské herectví žije dál. Třeba v Obchodu na korze nebo Tisícročné včele.

Tisícročná včela: Jozef Króner v hlavní roli Martina Pichandy | Foto: se svolením DAFilms

Jozef Kroner se narodil do železničářské rodiny, okouzlilo ho ale ochotnické divadlo a u herectví už zůstal. Přesto se i jemu do DNA vlaky vryly - miloval je celý život a rád se jimi vozil. Koneckonců, narodil se u trati v malém domku ve Staškově, nedaleko města Čadca, které tak proslavil.

Diváky si podmanil velmi brzo, jeho talent byl mnohovrstevnatý. Oceňovalo jej publikum i odborná kritika, při hlasování slovenských filmových novinářů v Anketě 2000 se stal slovenským hercem 20. století. Hrál v pohádkách, klasických dramatech i komediích, jeho nejsilnější parketou ale byli obyčejní chlapíci nadaní moudrostí a nadhledem nad životem. Takoví, jakým byl třeba Martin Pichanda v Tisícročné včele Juraje Jakubiska, nejstarší člen liptovského rodu, jenž učil své potomky pokoře a přesvědčení, že i v té nejbídnější existenci je třeba hledat svobodu a smysl života…

Co v článku najdete Jak Zuzana Kronerová snášela popularitu svého otce

Jak si oblíbeného herce připomínají na Slovensku

Jaké vlastnosti Zuzana po tatínkovi zdědila

Jak by Jozef Kroner podle své dcery vnímal politickou situaci na Slovensku

Jeho postavy byly rozmanité, nutily k zamyšlení, bavily i dojímaly. Pacho, hybský zbojník, Hudec v poetickém Kosenie Jastrabej lúky, král v pohádce Sůl nad zlato, venkovan Košťál v Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pagáč ve vzpomínaném seriálu Slovácko sa nesúdí, ale třeba i v půvabné komedii Muž, který stoupl v ceně, na níž se podílel Zdeněk Podskalský starší. A především nešťastně kličkující, submisivní Tono Brtko v oscarovém Obchodu na korze - Kronerův majstrštyk, který okouzlil publikum na celém světě.

Obchod na korze, oscarový triumf Jozefa KroneraZdroj: se svolením DAFilms

Hrál i v maďarských filmech, v televizi, v rozhlase, propůjčil mimo jiné hlas Louisi de Funèsovi ve slovenské verzi francouzských filmů. Je autorem knihy Herec na udici.

Fotbal pro Kronera

Byl populární a jeho děti to zkraje nesnášely. „Pane Kronere, že se nám podepíšete?“ To je jedna z vět, kterou si dcera Zuzana Kronerová, dnes už také respektovaná herečka, pamatuje dosud.

„Pokaždé mě to neskonale otrávilo. Tak jsem šla radši o kus dál a dělala, že k němu nepatřím,“ směje se Kronerová, která se v pondělí zúčastnila slavnostního představení stříbrné pamětní mince, kterou na hercovu počest vydala Slovenská národná banka a Slovenská mincovna.

Na prezentaci pamětní mince ve Staškově stály ve frontě dvě stovky lidí, Jozef Kroner je ve své rodné obci populární dlouhá léta. Mají tu Spolek rodáků Jozefa Kronera a už padesát let se rok co rok pořádá fotbalový turnaj Kronerův pohár, u kterého nechybí ani dcera Zuzana. „Letos jsem slavnostně vykopávala,“ říká hrdě jednasedmdesátiletá herečka.

Hlavní oslavy proběhnou v den jeho narozenin 20. března, hercovu vzácnou osobnost si ale na Slovensku připomínají už několik dnů. Na televizní obrazovce vysílají jeho filmy a inscenace, k vidění byl i záznam Nestroyovy komedie Strach z pekla, vysílají se rozhlasové hry a vzpomínky na něj, Slovenské národní divadlo, kde od roku 1956 herec působil, připravilo výstavu fotografií z jeho divadelních představení. Je to zkrátka velká sláva.

Mám po něm orientační nesmysl

„Byl skvělý táta, hravý a chápavý, nikdy nementoroval, nedělal neomylnou autoritu. Byl nesmírně pracovitý a učil mě, že se mám soustředit na jedinou věc. Abych nedrobila talent. On sám nikdy nevzal současně víc rolí, vždy se soustředil na jeden úkol. Zjišťuju také postupně od různých lidí, kolika z nich pomohl, že byl laskavý a uměl je podpořit, když to potřebovali,“ říká herečka.

A co po něm kromě talentu zdědila? „Nemilou věc. Orientační nesmysl,“ přiznává se smíchem a s tím, že kdekoli je, tam bloudí. „Naštěstí je můj manžel zorientovaný dostatečně, takže to máme vyvážené,“ dodává.

Nedrob svůj talent, říkal otec své dceři Zuzaně KronerovéZdroj: Deník/Štěpán Látal

S tátou vede čas od času dialog. „Představuji si, co by asi říkal tomu nebo něčemu jinému,“ říká Kronerová. Vzpomíná na to, jak krásné byly jejich noční kuchyňské debaty o kumštu, hraní a čeření vody. „Říkal, že není důležité být nejlepší, ale umět rozčeřit hladinu. Jako štika,“ povídá.

Z dnešní politické situace na Slovensku by byl podle ní otec frustrovaný. „On zažil za druhé světové války nucené práce v Německu, pak krušná 50. léta, to, co se děje dnes, by ho určitě trápilo,“ soudí jeho dcera.

Je přesvědčená, že by určitě nemlčel a měl potřebu se k aktuálnímu vývoji na slovenské scéně vyjádřit. „Vždyť současná vláda zasahuje i do našich práv na svobodné informace, chce zrušit televizní stanici RTVS a nahradit ji jinou!“ poukazuje.

A tak nemlčí ani ona. V pondělí podepsala titulní hrdinka Báby z ledu petici proti ministryni kultury Martině Šimkovičové a nahrála video na podporu zmíněné stanice. „Lidé, kteří chtějí stanici zrušit, jednají ne ve veřejném, ale ve vlastním zájmu. Postavme se společně za RTVS bez vlivu politiků,“ vyzývá na nahrávce. „Máme to tu neveselé, ale nevzdáme to. Musíme protestovat,“ uzavírá odhodlaně Kronerová.