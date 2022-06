Nosí berušky štěstí? Brad Pitt v nové akční komedii Bullet Train zná odpověď

Mezitím se udála spousta zneklidňujících příběhů a věcí, na jejichž konci je výjev, z něhož mrazí a jímž aktuální film začíná. Zemi křižují na nejméně očekávaných místech pravěcí ptáci a ještěři, z hlubin Beringova moře se vynořují vodní ještěři a jediným pohybem krku posílají ropné plošiny ke dnu, děsivá hejna kobylek pustoší pole amerického Středozápadu.

Experiment s pravěkým parkem se vymkl z kontroly a televizní zprávy nevěstí nic dobrého. Zkrátka obraz bídy a utrpení. Otázka dne zní: Jak se naučit žít s dinosaury, jež jsme přivedli zpět k životu a za něž neseme odpovědnost? A je to vůbec ještě možné?

Zdroj: Youtube

Slabší příběh

Nový film z pera režiséra Colina Trevorrowa a Emily Carmichaelové je důkazem toho, že za ten dlouhý čas se proměnila optika i forma vyprávění. Pořád je to velká vizuální podívaná, příběh sám ale ztrácí na síle. Autoři se snaží jít s dobou a akcentovat současná témata (ekologie, udržitelnost planety, uvědomělé soužití s přírodou), jde jim to ale klopotně.

Po slibném rozjezdu a honičce na Maltě jako by došel dech i cit pro žánr. Dvě třetiny filmu, který trvá 147 minut, jsou spíš recyklací situací známých z předchozích filmů, akční momenty občas hraničí s nechtěným smíchem (motorka dohánějící odlétající letoun s dvěma tyranosaury v zádech, smrtelné souboje, z nichž hrdinové vycházejí s lehkými šrámy jak z parodie).

Sci-fi žánr je tu říznutý špionážními příběhy (překupnické doupě s kradenými dinosaury na Maltě) a strhující honičky po střechách domů a úzkými uličkami nezapřou inspiraci bondovkami a bournovskými filmy. Dojde i na lehkou ekologickou agitku a osten vůči tzv. biofarmaceutickým laboratořím.

Pohádka Zakletá jeskyně vstoupila do kin. Míchá ďábelský mix

Sešlost starých a nových hrdinů je osvěžující a je třeba podotknout, že stará herecká parta (Laura Dernová, Jeff Goldblum a Sam Neil) má i s nabytými vráskami a šedinami pořád jiskru a v tomto generačním setkání s přehledem vítězí.

Kolik přijde diváků?

Na první film se stály nevídané několikasetmetrové fronty u kin napříč státy a městy (české kinosály nevyjímaje) a byl to bez debaty zásadní zářez do světové kinematografie. Jak to bude s novým Jurským světem, stěží odhadovat. Fronty až na ulici to jistě nebudou. Zvlášť když mají dinosauři silnou konkurenci ve stíhačkách Top Gunu, který už dva týdny sbírá rekordy v kinech. Šanci ale má, čísla napříč světem ukazují, že diváci se vrací do sálů. Otákzou je jak tuto podivně namíchanou novinku přijmou fanoušci.

Hodnocení Deníku: 65 procent