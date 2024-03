Zdroj: Youtube

Pěkná banda (Netflix)

Parta vyvrhelů, co si vždycky poradí, má políčeno na bájný mayský poklad. Co chtějí dělat? Netuší. Jde jim to spolu? Ani trochu. Nápady jim ale naštěstí nechybí… V sedmidílném seriálu se Miguel a Lili na základě starobylé mapy vydávají do mexického Karibiku. Cestou čelí mnoha výzvám. Od zrádných vod po skryté pasti. Jejich cesta rozhodně nebude jednoduchá. V honbě za ztraceným mayským pokladem z potopené španělské galeony, která zmizela v hlubinách během války za nezávislost, bohužel nejsou sami.

Ústřední dvojici ztvárnili Alfonso Dosal, kterého si mohou diváci pamatovat z hitu Narcos: Mexiko, a Ester Expósitová, jež na sebe upozornila rolí v seriálu Elita. K vidění na Netflixu.