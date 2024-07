Ptáci stěhováci (SkyShowtime)

Mallardovi nejsou tak docela v pohodě. Táta Mack by sice klidně s celou kachní rodinou donekonečna pádloval na rybníku v Nové Anglii, ale máma Pam chce svému náctiletému synovi Daxovi a mladší dcerce Gwen ukázat celý svět. Když jednou na rybník přiletí stěhovavá kachní rodinka a začne vyprávět vzrušující příběhy z dalekých zemí, Pam přemluví Macka, aby vyrazili na rodinný výlet přes New York City do tropické Jamajky. Po zimní cestě směrem na jih se ale jejich propracované plány začínají rychle bortit. Tyto zážitky je inspirují k tomu, aby rozšířili své obzory, otevřeli se novým přátelstvím a získali víc, než by si kdy dokázali pomyslet. Nikdy si taky nedokázali představit, co se navzájem dozvědí o sobě samých. Animovanou komedii uvidíte od 20. července na SkyShowtime.